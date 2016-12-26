– December 26, 2016

أحببت حماراً.. تجريب روائي

تجليات جمالية في طاقات التأويل

هشام آل مصطفى

تشيّد د. رغد السهيل بروايتها احببت حمارا () عدة منافذ ثقافية وجمالية سأُوجزها ، وانفذ عبرها الى خلاصة تطبيقية تحليلية للرواية.

اولا : في الجوهر اللغوي

ضمن هذا الاشتغال الفني والتجريب الروائي يمكن ملاحظة خصائص الاستثمار اللغوي (بناء ، وسردا، ثم تشكيلا حكائيا ، ورؤية لحدود تقنيات الرواية). أ ـ البناء الجملي يمكن متابعة الجمل كبناء جمالي ينسرب الى التدوين بلغة شفافة رقيقة تخص طبيعة المسار النصي عند توغله في الأثر الصوتي (للدوي) . الدوي الذي يُقَطَّع بطريقة الكولاج ، بفواصل وتسطيرات تقارب التذييل والهوامش ، فلكل حدث حاشية واستعارة بلاغية لها تأثير العطر الإنثوي ، كأن الكتابة عارض والمعنى فائض ، والفيض غياب وحضور .. يرافق ذلك تهويمات موحية بالتماسك وإلتقاط اللحظة الهاربة .. ب ـ لغة السرد لغة السرد تلقائية ايحائية متشظية تضمر مفارقات ومباغتات لسِيَر (مختلفة ، متناقضة) تكتبها بتراسل اجناسي متنوع ، وبتغاير تجريبي متسارع . ج ـ تراتب نصي تبتغي الكاتبة تطويرا للأشكال السردية ـ في الرواية ـ لتتجه به نحو المغايرة السردية النصية عبر مجازات السرد ومباغية السرية المستمرة بالمخالفة النصية والغرائبية السردية .

ثانيا : الاستمرارية الاشارية

يستمر تدوين د. السهيل بزرع علائمي يقرّب بين الاشارات بدلالات مفتوحة اوغامضة تسهم في تقويل الحدث ليلبي النمو الاستعاري البلاغي الحيوي .

من بين اساليبها التدوينية ، استثمارها للعلائم والاشارات لتسريب الروي بجمل مباغتة تشبه لغة الهذيان ، كونها ايجازية سريعة الايقاع ، تحاكي صدمة الافتتاح ، بها تكسر التوقع لصالح الإيهام .. ومن تجربتها الكتابية الفائتة تنفذ الى عجائبية غريبة المحتوى ، بسيطة المعنى تتصل بغايتها مباشرة ، على الرغم من احتفاظها بطاقة الابهام الفنية. فضلا عن أن د. السهيل تميع العبارة لتغدو كـ ” دلع البنات ” ومن ثم تدس قصة بباطن قصة ، كنوع من الإستدراك المُرَمَّز المفعم بتفاصيل جديدة ، وتراكيب متعددة الاغراض.

ثالثا : التوليد الروائي

تميل الساردة الى تنميط من نوع خاص ، تلجأ اليه كون الرواية بناء تداولي فخم .. تيسر ذلك بحدث مفاجئ ، متحول (مولد) بصورة مباشرة وغير مباشرة ، بحسب مزاج الكاتبة وذائقتها .. يمكننا استجلاء مضمونه الفني بِعَدِّه توليداً متجدد الآليات إذ أنه يتجه الى جماليات التفكيك والتشظي والسرد المتعالي دونما فقدان للقصدية المنضبطة، أي ، بوجهة نظر محايدة ـ (وجهة نظر اخلاقية محايدة . ـ اخلاقية مور ـ فرنسا). رابعا : تخطيطات

رواية (احببت حمارا) مخطط فني لخارطة تأليف ، ما قبل الرواية . فتبدو الرواية متقصدة كأنها حكايات للأطفال لما قبل النوم .. أتريد ” السهيل ” أن تنيمنا نوما هادئا؟! أم تريد أن تدغدغ مشاعرنا بتذكيرنا بالماضي الحزين ومقابلته بالحاضر المفجع ؟ ربما تريد ان تصدم القارئ بمباغتة محسوبة .. (راجع : استرجاعات الجدة (

خامسا : في شعرية السرد

يميل الشكل الفني ، البلاغي تحديدا ، للرواية نحو ايجاد خصوصية فردية ضمن جماليات الشكل السردي المتعالي لأجل خلق منظومة لسردية شاعرية بلغة شعرية قصيرة الجمل موجزة المعنى .. تستثمر تقانات الومضات القصصية الشعرية عبر اشارات حيوية ذكية متنامية كثيفة التعبير ، متعددة التأويل لا تبتعد عن قصدية السرد دونما افتعال شعوري او شعري مترهل!

من تجليات الراوية بهذا (النحو) أنها تبث القول بشعرية عطر انثوية تدوخ القارئ فتديم عنده عاطفة العذوبة المفرطة ، حتى الحسية ، أحيانا .

سادسا : دلالات روائية خاصة

تنقسم دلالات الرواية الى دلالات معنى ودلالات استثمار فني .

في جانب المعنى ، تؤشر الكاتبة غايات انسانية ، منها جنسية غير مبتذلة ومنها اخلاقيات ذات هدف انساني عام ، ترفض عبرهما كل امتهان جسدي او معنوي ، وتحتج على السلوك الإضطهادي التقليدي والجديد .

أما الجانب الفني ففيه استثمارات لدلالات تتجه لتأكيد قيم السرد المتعالي والميتاسرد الروائي ، وتستثمر تلك بتوصيف لغوي شاعري ، تصل في بعض تجلياتها الفنية الى خرق النظم السائدة لأجل ابراز النوع الجديد من السرديات المُهَجّنَة بناءً واستعارة. ومن تلك الاستعارات المفعمة بالشعرية ، وفي الرواية تأكيد على أن (الساردة العليمة ـ بطلة الرواية ـ هي الأكثر رغبة في تأكيدها لغرامها الغريب ـ البديل ـ عن العشق البشري ، فهي تشكو من ” الفراغ العاطفي والكبت بسبب زوجها الرجل الذي يكبرها سنا ، انه رمز لعدم الاشباع ، وهي تكرهه ، لتأشر عدم التجانس واللاوفاق العائلي.” كما أن هروبية الساردة العليمة من العلاقة الزواجية الى علاقة الحب الحميم لحيوانها يدل على عشقها للوفاء الذي تكنه لصاحبه لا لأنها تهوى قوته الجسدية كحمار . وهذا يشكل بعدا استعاريا لا تجسيدا نمطيا .

سابعا : ثراء التقانات الروائية

أ ـ تؤكد الرواية على التحرر من قيود التقليد باعتمادها تقنيات تجريبية تخص الميتاسرد والاساليب الجديدة لرواية اللارواية. ب ـ الانحياز الى جماليات السرد المعاصرة التي تخلط بين الفنون والاساليب والمعارف ، القديمة والجديدة . بطلاتها انثوية حريرية اللغة ، محققة بذلك المتعة الحسية والمنفعة الثقافية بعكس اشتغالات الاكادمييين الخاملين قصيري النظر . ج ـ ملاحظات : مثل جميع المشتغلين بحقول النشاط الانساني ، تتكون مع استمرار او بدء اعمالهم بعض اشكالات لصالحهم او عكس ذلك .. وفي الرواية تنوجد مثل هذه الحالات ، منها : ((الرواية لا تقيم حدودا بين مخلوقات الواقع ومخلوقات الذهن ، الحيوانات والناس لهم ذات الرتبة من الاهمية لدى صناعة الشخوص من قبل الروائية ، اختلاط الروي بين السارد العليم والسارد المضمر ما بين مسار الرواية والملف ، في أوراق مبعثرة متداخلة مع سير الرواية وخطها السردي)) .

ثامنا : طاقات التأويل

كناقد هابرماسي ـ نسبة الى يورغن هابرماس ـ أجد أهمية خاصة لطاقة التأويل في الرواية ، فقابلية الروائية جيدة وللغتها ايقاعات تداولية مؤثرة ، عوضنا عن كونها رمزية وجناسية استعارية.. كما أن بلاغة الروي تتحمل استيعاب العلامات ذوات المحمولات المركبة التي تجدد الوعي الجمالي والثقافي مثلما يتصير ذلك في استرجاعات الساردة العليمة والساردة المضمرة واوراق الملف . تاسعا : بلاغة السرد ان الروائية د. رغد السهيل تقيم جسرا فكريا فنيا بين عناصر السرد وآليات الرواية المعاصرة إذ تخلطها بعناصر التقعيد النحوي لإدامة بث الوعي البلاغي لدلالات التساوق والتنظيم التوافقي بينهما .. ثم تُتِم الاداء الاستعاري بجماليات التخيل التجريبي عبر تقنيات التشظي والتفكيك ، ومن ثم تبين عبر بلاغة عناصر الروي ، قيمة الهجننة النصية والثقافية. ولسوف يكون محور كل ذلك مقاربة بين الظرف الانساني للبلد ، والعراقي بين ماقبل 2003 وما بعد 2003 ، إذ التغير اوضح التخالف والتفكك الاسري والمجتمعي واشاع الاحتراب الطائفي وفوز القبائل بالتحكم بالدين والدولة .

عاشرا : خلاصة تجربية للتنويعات الفنية

من تلك الخلاصة تعمل على جعل :

أ ـ توازن الرواية بين جماليات السرد العام واشتراطات الروي الروائي بموضوعية إسناد القول للسرد المتعالي .

ب ـ تعبرعن فلسفة الاخلاق النافعة والعملية المقبولة بمناهضة السلطة الذكورية بتجاوز العنصرية والطائفية والجناسة وغير ذلك .

ج – تقوم الرواية بمعالجة القضايا الكونية بمتجهات لسانية متقدمة ، سبق ان دعوناها بالسرديات المهجنة. وقد يكون الاصلح ان نسميها السرد الفسيفسائي .

ومن المتجهات اللسانية للرواية استعمال الحوار وطرائق السرد المتنوعة بما يساوي الكفاءة = كتابة رواية جديدة داخل الرواية الاصلية . د ـ تبني القدرية ، فبالرغم من اتصال ابطال الرواية بمؤثرات غامضة ، قدرية خارجية، ماضية ومستقبلية ، فيجبرون على الانتظار والايمان السلبي بمصائرهم … كأن حكاياتهم هي روايات عجائبية موجهة الى الفتيان . هـ ـ تؤكد الرواية على امكانية التناسل بين انواع السرد واجناس الروي كما تتناسل انواع الكائنات ، كإمكانية رمزية تأويلية دائمة الحكمة ما دامت الطبيعة ومبدأها متحكمين بالمصائر كلها.

و ـ من غرائب الساردة د.أمل ـ كشخصية في الرواية ـ انها لم تبحث عن الحب البديل ، الجديد بعد التجربة السابقة الفاشلة مع الحبيب الاول ، مما أثر عليها ليحيلها الى شخصية هروبية .

ز ـ يتحكم المبدأ الطبيعي للفن بالذائقة الجمالية البدائية للبيئة والموجودات ، كأن بعض اهتمامات الرواية دعوة للعودة الى حب الطبيعة ، إذ الموجودات البيئية الأثيرة هي (الحمار ـ البطل ـ ، الطيور ، الدجاج) بحجة تحقيق العدالة (الاجتماعية) في العلاقات البيئية بين الكائنات العاقلة وغير العاقلة . فمثلا تهرب البطلة من واقعها المؤسي نحو واقع خيالي أشد عناء من معاناتها الواقعية ، ومثل تلك ، رحلة النساء الى اقاليم الاكوان.

الاخرى لإقامة علائق ود بين أقاليم الكون ، أوعلائق التماهي السلوكي الانثوي والذكوري مع الحيوانات .. لربما هي محاولة للسخرية المريرة من الواقع .

ط ـ ابعاد خروقية ، توجه الرواية وعينا الثقافي نحو اكتشافات مثيرة ، وخروقات وموضوعات جديدة ، مثلما هي الدلالات التي تختفي وراء (خرافة الغول ، وسلوك الكائنات الغريبة الاخرى).

حادي عشر : نشوى حاشية

ان الوعي السردي لرغد السهيل وتشكليله لبيئة سردية بلغة معبرة عن التوصيل والتواصل الممتعين ، يعني التنوع التقني بما يميز سردها بمغايرة حداثوية معاصرة مبررة لاستثمار الميتا سرد اذ تتمم الروي بإطار فني جدي مفاجئ صادم يحمل اشتغالاته الخاصة بدءا بالعنوان أحببت حمارا ويندرج بعده نموذجان للإكمال هما : ــ

أ ـ التنميط الاسطوري

وهو نمط يحرر الرواية من سطوة التقليد والنمطية وافقية السرد كما هي الأسطرة الخاصة بحكاية الغول وسفر النساء الى اقاليم الاكوان الاخرى ، وحادثة الاذن المقطوعة ..

ذلك كله جزء من التلاعب بالسرد لكسر النمطية واضافة نوع من الفنطازيا الى عالمنا المؤسف الملموس.

ب ـ التنميط الكوني

ان اتحاد عناصر (البشر+ الطبيعة + الحيوانات = فرح الموجودات بكائناتها الهلامية) يؤلف ما يشبه جغرافيا كائنات جديدة من موجودات مادية وغير مادية وكأن الرواية تخلق عوالمها الافتراضية المتخيلة لتبدلها بعوالم الواقع السلبي ، وتنشئ كونا آخر محاذيا متصورا بديلا لكوننا المتعب ..(هناك من قال وأظنه بارت : ان الروائي صانع وخالق جديد ، وإله عادل) ..هكذا تخلق السهيل العالم الاخر تحيله رمزا بديلا مضافا الى الرموز الفنطازية العديدة لبلدها.

ج ـ جدل

على الرغم من لا جدوى أي بحث عدمي سفسطي ، الا أن الساردة العاشقة تجعله مألوفا ، وخارج المعنى ، كأنه تجليا لمقولة شعرية .. ايمكن عدّها ـ لهذا السبب ـ رواية تجريبية مغامرة ، إذ (بها) تسمو الروائية على الجدل المطول حول (التعالي الفني للروي ، ما بعد الخرافة ، منطق الجدلية التأريخية .. الخ..)

ثاني عشر : مقاطع من مشاهد

* بدأت الرواية بجملة : احببت حمارا … هذا ما قلته لـ … وتنتهي برسالة الخاتون … ((لا تستغربي شيئا .))

* يخطف ويقتل ، ثم يذبح بتقنيات علمية عالية المهارة بهدف استخلاص العطر الخفي من الجميلات .

* يسلخ جلودهن ، ويصفيّه .. يريد عطر المدن في الاناث نقيا من الشوائب.

** تلك المقاطع هي خلاصة ثيمة الرواية التي تتركب بأثر الزعم بوجود رجل همه ، كل همه مص رهيف النساء وامتصاص عطرهن ، وإمتد صاص انوثتهن ()

ثالث عشر : مقاطع ورؤية

* (بينما تطالب الساردة العليمة او البطلة د.أمل الطبيب بـ ” تحديد المنطق ” في حين تعوي السيدة ضفدعة زميلة الطبيب ، (أنت مجنونة) . ـ من الرواية ص248(عندما تصف الدكتورة أمل ليلة حبها الاول على ص 249 من الرواية تأخذك طريقة الوصف الرومانسية الى عوالم مجنونة من الشبق والاشباع فربما هو ما جعل الساردة تبحث عن حبها المستحيل بديلا عن انتكاسة حبها ذاك.

تدعوني تلك المقاطع والمتابعة العامة على الرواية ، الى القول :

ان حب د.امل للحمار (الحيوان) كناية تعويضية عن حبها المفقود وسخريتها بفحولة الرجال كحصيلة مقاربة لتخصيب دودة الارض الخنثى () .

لنتساءل ما الذي يدفع د.امل للبحث عن البديل الجنسي؟

على وفق رؤيتي يمكنني توضيح الآتي : لو تتبعنا المدون على الصفحة 267 من الرواية سنجد ميتاسرد الروي ينقلب الروي الى ذات المرأة الراوية فقد (أجادت الاغراء بالصوت والوجه والحركة ، تعلمت كل الفنون المطلوبة منها …) … سقطت هيلة في أقدم مهنة تمارسها النساء : البغاء . وبهكذا منطق ترسم المؤلفة مصائر بطلاتها ، الجاهلة تسقط في براثن البغاء ويسحقها (الغول) والعالمة د.أمل تهرب الى جنونها غير الواقعي انتقاصا من فحولة واهمية الرجال .

الرواية المعاصرة تسعى لتأسيس ذائقة جمالية جديدة وتجسد رؤية لا يقينية للعالم ، ومن انواعها/

رواية اللارواية ، Anti-Novel او Non n Novel

والرواية التجريبية Experimental n N

والرواية الشيئية Non-Thing

والرواية الجديدة New NoveL

ومن مثلها ، رواية الحساسية الجديدة ، والرواية الطليعية والرواية التسجيلية والرواية السينمائية .. الخ .. بيد أن العلة المنطقية في الاشياء تبدو راسخة في سرديات د. رغد السهيل بفيض فني للميتاسرد إذ ان الميتاسرد يقيم سردا آخر يوازي او يعاكس السرد الرئيسي ، فلا يقينية للعالم في السرد الموازي وبالعكس . أن كشف العلة ووضع الحل بيد الآخرين مباشرة ، تلك هي من تقاليد الكتابة الروائية التقليدية ، اما الآن فالروائي خالق جديد للعالم ينشئ عوالمه الجديدة من اللامنطق بدلا من عالم يحتضر ، مقيد بأبعاده الملموسة ، عالم مصاغ بلمسات حواسيب وضربات الكترونية ، سواء كان ورقيا ام ضوئيا دون أن يسخر من الآخر .. وعلى المتلقي ان يستقرئ التجريب وما فيه من الاعيب وتجارب ابداعية جديدة .. شرط الا يسخر الكاتب من القارئ!!