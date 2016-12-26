– December 26, 2016

(الزمان) تلاعب النجم نشأت أكرم ودياً: مستوى الدوري متدّن ولا حياة بدون إمرأة

بغداد – الزمان الرياضي

لٌقب بالمايسترو وكان قاب قوسين أو أدني من الانضمام لصفوف نادي مانشستر ستي الإنكليزي .. في وضح النهار سرقت منه جائرة أفضل لاعب في أسيا . عندما يلعب تشعر بالامان والاطمئنان . تمريراته قاتلة وتسديداته صاروخية واهدافه حاسمة . أول لاعب عراقي احترف بالدوري السعودي . تألق وصال وجال في الملاعب . اعتزل في قمة عطاءه ومازال مركزه في المنتخب يبحث عن لاعب بمواصفاته . ضيف الزمان نجم المنتخب السابق الكابتن نشأت أكرم…. { هل استعجلت في قرار اعتزالك ؟ – بالعكس قرار صائب في محله فكرت كثيرا وشعرت انه الوقت المناسب للاعتزال وفسح المجال امام اللاعبين الشباب لأخذ مكانهم في صفوف المنتخب { هل تشاهد الدوري العراقي ومارأيك بمستوئ الأندية ؟ – نعم اشاهد الدوري العراقي كلما تسنح الفرصة واعتقد ان مستواه متدن قياسا لسمعة الكرة العراقية في الماضي واعتقد هناك عدة أسباب لهذا التدني منها التخبط في القرارات وعدم الاهتمام باللاعبين الشباب وعدم وجود ملاعب جيدة وعوامل اخرئ جعلت الدوري العراقي متدني { هل سرق منك لقب احسن لاعب في اسيا عام 2007 وأعطي مجاملة لللاعب السعودي ياسر القحطاني ؟ – نعم سرق مني اللقب وكنت ذاهب لاستلام الجائزة بعد ان أبلغتني مجلة السوبر الاردنية باني الفائز ولكن حدث شي لا اعرفه وذهب اللقب الئ ياسر القحطاني { كيف تقيم عملك كمحلل رياضي في الدوري السعودي وانت سبق لك ان تكون اول لاعب عراقي يحترف في الدوري السعودي ؟ – تجربة ناجحة بكل المقايس سوئ عندما احترفت في نادي النصر والشباب أو الان عندما أقوم بالتحليل في واحد من اقوئ الدوريات في الوطن العربي انا فخور بكلا التجربتين فقد تعلمت الكثير من هاتين التجربتين واصبحت اكثر خبرة ودراية { هل تذكر هدفك في مرمئ ريال مدريد؟ – نعم أتذكره سجلته عندما كنت العب في صفوف نادي النصر السعودي في مباراة اعتزال النجم ماجد عبد الله { من هم اللاعبين الذين ظلموا خلال مسيرتهم الكروية؟ – عماد محمد والمرحوم عباس رحيم { انهيت مسيرتك الكروية في نادي الشرطة هل هو رد الدين لهم ؟ – نعم رد الدين لنادي الشرطة وجمهوره الوفي الذي ساندني وهتف باسمي ووقف معي خلال مشواري الكروي { كيف تقيم عمل الاتحاد العراقي خلال السنوات الماضية؟ – فاشل وبدون تخطيط في كل قرارته. { اكثر اللاعبين الذين يفهمون نشأت اكرم في الملعب ؟ – عماد محمد . هوار ملا محمد . قُصي منير . يونس محمود { هل انت مع عودة اياد بنيان الئ رئاسة نادي الشرطة ؟ – كلا ليس مع عودته واتمنئ ان يتقلد منصب رياضي اخر يخدم فيه الكرة العراقية { ما رأيك بهؤلاء النجوم .. احمد راضي . يونس محمود . جمهور نادي الشرطة ؟ – احمد راضي رمز من رموز الكرة العراقية كان حلم ان التقي به واليوم هو صديقي وأخ عزيز علئ قلبي . يونس محمود .. لاعب كبير خدم المنتخب في اصعٍبْ الظروف اتمنئ له الموفقية نور صبري حارس كبير وعطاء متميز جمهور نادي الشرطة .. له الفضل في تألقي ونجاحي واعتذر لهم في عدم الرد علئ بعض رسائلهم لقلة الوقت ويبقئ حبهم في قلبي { افضل تشكيلة لمنتخب العراق في السنوات الاخيرة حسب رأيك ؟ – حراسة المرمئ عماد هاشم للدفاع راضي شنيشل . علي حسين رحيمة . سعد عبد الحميد . حيدر عبد الامير للوسط .. سعد قيس . ناطق هاشم . قُصي منير . ليث حسين الهجوم .. احمد راضي . حييب جعفر. { كرة القدم ماذا أعطت لك وماذا أخذت منك؟ – أعطتني الشهرة وحب الناس والمال وفي نفس الوقت انا أعطيتها الكثير من وقتي وراحتي وكنت وفيا لها { هل تشعر بوجود أشخاص في الوسط الرياضي يعملون في الخفاء ضد نشأت اكرم – لا اهتم لاحد وشئ لايعنيني أبدأ عندي ثقة عالية بنفسي { هل تشعر بالندم من صديق منحته الثقة وطعنك من الخلف ؟ – مع الأسف حصل هذا مع بعض الاصدقاء الذين كنت اعرفهم في يوم من الأيام { أغنية لو أصاحب خوش صاحب لو أضل بدون صاحب ،، لمن تهديها؟ – أهديها للعزيز الكابتن احمد كاظم والصديقين محمد الفرطوسي وزهير لفته { ماذا تعني لك المرأة ؟ – المرأة يعني الأم والزوجة والأخت والصديقة والحبيبة . حياتنا ليس لها معنى بدون المرأة { شخص تمنيت ان يكون معنا في هذه الجلسة ؟ – والدي { كيف تقضي يومك ؟ – بين البيت والتدريب والتحليل { اتمنئ كنت خفيف الظل معك ؟ – أسعدني وجودك وانا اتابع كتابتك علئ صفحة الفيسبوك ومبارك وجودك في صحيفة الزمان { نبذة شخصية عن مسيرته الكروية مثل جميع المنتخبات الوطنية .. منتخب الناشئين ، الشباب ، الأولمبي، الوطني . فاز ببطولة أسيا للشباب مع منتخب الشباب في ايران عام 2000 فاز ببطولة أبها في السعودية عام 2004 ساهم في فوز العراق في بطولة أمم اسيا عام 2007 شارك في نهائيات كأس العالم للشباب في الارجنتين حصل علئ المركز الرابع مع المنتخب الأولمبي في اثينا عام 2004 شارك في بطولة غرب اسيا في مناسبتين شارك ببطولة الخليج العربي اربع مرات اول لاعب عراقي يحترف في الدوري السعودي ولعب في إندية النصر والشباب السعودي ولعب ايضا في نادي العين الإماراتي والغرافة والخويا القطري احترف في صفوف نادي وتفنتي الهولندي