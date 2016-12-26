– December 26, 2016

من حافة التاريخ.. حياة أمير اللواء الركن المتقاعد طاهر الزبيدي 36

وجهاء العراق وشيوخه يتبرعون لإعالة شهداء الجيش وبناء معمل لحياكة الجواريب

طارق النجار

بغداد

المقدمة

لا أود الخوض في حكاية مجردة لضابط عسكري عراقي أسهم في الكثير من انجازات الجيش العراقي وفي مختلف صنوفه ومراتبه، انما حدا بي الى هذه الحكاية التي انتبهت اليها، تلك الشخصية العسكرية الوطنية التي تركت اثراً في اديم العسكرية العراقية، وما ورد فيها من تفاصيل جعلتني أكثر قرباً من تاريخه العسكري تبؤوه عدة مناصب عسكرية تليق بالرجال. ليس لي احقية بهذا التاريخ غير سرده وأعانني فيه شخص ولده ” فيصل طاهر الزبيدي” الزميل السابق في العمل الوظيفي، وبالتحديد الخطوط الجوية العراقية، الذي زودني بمسوداته المبعثرة التي احسست بمشقـــة وعناء وجهد مضن في تناولها في ترتيبها وتدوينها وما لقيته من معاناة في تسلسلها الرقمي، بما تملكه من غزارة في المعلومات.

فشكلت لجنة في مديرية الميرة والتموين يرأسها الرائد عبد الحليم الشيخ وقوامها ثلاثة ضباط، يخرجون تلكم المواد الخاضعة للتحليل من علبها وقنانيها ويضعون كل مادة منها في قنينة من القناني التي تمَّ ابتياعها من سوق الشورجة والتي رقمناها بتسلسل من رقم (1 إلى 50) وصرنا نرسل المواد المذكورة في قناني مرقمة لا يعلم أحد بأي رقم كان لمن يعود من المتعهدين، واتخذت دفتراً (كمفتاح) لتلك الأرقام والمواد وأسماء المتعهدين ووضعته في خزانة حديدية بثلاثة مفاتيح لدى كل عضو مفتاح، ومن ثم ترسل القناني المرقمة بموادها إلى المختبر في المستشفى للفحص، فيذهب ويلاحق كل متعهد مادته الخاضعة للتحليل. وعندما يصل المستشفى يراجع كعادته السابقة السكرتيرة جميلة، فتجيبه (أنت رقمك شكد؟ ..) فيقول مجاوباً يابة أي رقم؟ .. أنا عندي دهن حر مثلاً عائد إلى الديوانية، فتكرر عليه وتقول لا أسماء ولا عناوين مخازن. فيرجع المتعهد خائباً ويأتي التحليل وفق ما في المادة المحللة في مواصفات، حيث لم يستلم المحلل الاختصاصي الانكليزي (رشوته) الاعتيادية. ولم انفك من ملاحقة هذا الانكليزي الخائن المرتشي حتى قلعته من جذوره وقطعت علاقته وفصل من الخدمة، وسافر إلى بلده انكلترا بدون رجعة غير مأسوف عليه. كما أن سكرتيرته جميلة أيضاً طردت من الخدمة، وهكذا تخلصنا من هذين العنصرين الضارين والحمد لله.

وكالة مديرية الحسابات العسكرية العامة

بعد أن زاولت أعمال مديرية الحسابات العسكرية العامة اعتباراً من يوم 2/8/1949 كما ذكرت سابقاً واستناداً لشرح بعض الأعمال التي قمت بها وحسب الدوائر التي أسندت لي للقيام بها فإن أهم أعمال مديرية الحسابات العسكرية العامة هي:

تنظيم وتهيئة ميزانية وزارة الدفاع. وقد صادف أن نظمنا ووحدنا ميزانية الدفاع لكل مفردات فصولها، وقدمّناها إلى وزارة المالية للمناقشة والمصادقة عليها وذلك لسنة 1951-1952، وبعد مدة شهرين عادت الميزانية المذكورة مصدقة ولكن (بأي صورة من التصديق؟ ..) لقد جاءت مفلوجة، وأضرب لك أيها القارئ الكريم مثلاً: لبعض ما صودق عليه من فصول..

مثلاً الإعاشة: قدمنا الميزانية الخاصة بهذا الفصل طالبين تخصيص (1,500000) مليون ونصف من الدنانير فجاء الفصل مصادقاً عليه ب(850000) ثمانمائة وخمسين ألف دينار وطلبنا تخصيص (45000) خمسة وأربعين ديناراً لشراء الخيل والبغال، فجاءت المصادقة على (1000) دينار فقط.. وطلبنا تخصيص سبعة آلاف دينار لفصل القرطاسية، فجاءت الموافقة على ألف دينار أيضاً، وهكذا عادت ميزانية وزارة الدفاع ناقصة، لا يمكن تطبيقها أبداً.

وقد ضربت مثلاً لثلاثة فصول من الميزانية فقط، مع العلم أن بقية الفصول قد شملها البتر والتنقيص كما شمل الفصول الثلاثة المارة الذكر.. وحيث إنني كنت أزاول مهام مدير الحسابات العسكرية العام المسؤول عن ميزانية الجيش أولاً، وإذ أنني مدير الميرة والتموين من صلب واجبي إطعام الجيش، تركت مقري في وزارة الدفاع وذهبت إلى وزارة المالية حاملاً معي الميزانية المصادق عليها. وقد كانت تربطني صداقة متينة مع الأخ وزير المالية آنذاك السيد عبد الكريم الأزدي.

دخلت عليه في ديوانه، وطلبت منه أن نتداول ونتناقش حول ميزانية وزارة الدفاع (بصفتي المسؤول عن تطبيقها) وأخذنا بالنقاش مستعرضين الميزانية فصلاً فصلاً.

فبدأنا في فصل الإعاشة، فقلت له نحن قدمنا ميزانيتنا وخصصنا فيها لهذا الفصل مبلغ (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف دينار، فجاءت مصادقتكم على (850,000) ثمانمائة وخمسين ألف دينار، فإن عدد أفراد الجيش حوالي (40,000) ألف جندي، وان قيمة أرزاقه اليومية تعادل إلى (مائة فلس) فإذا ضربنا المائة فلس بعدد أيام السنة (366) ثلاثمائة وستاً وستون يوماً ثم ضربنا حاصل الضرب بعدد أفراد الجيش يكون الناتج ما يحتاجه الجيش من مبلغ لهذا الفصل وهذا ما يساوي إلى (1,464,000) مليون وأربعمائة وأربع وستون ديناراً فلم يتعد عملنا هذا الأعمال الأربعة الحسابية التي تدرس في المدارس الابتدائية، فهذه حجتنا في طلب المبلغ، الذي خصصناه لهذا الفصل حاسبين أن تطرأ بعض الزيادات في عدد أفراد الجيش فوضعنا احتياطاً مبلغ (36000) ستة وثلاثون ألف دينار، فما هي حجتكم في إنقاص المبلغ المطالب به إلى (850,000) ثمانمائة وخمسين ألف دينار؟ .. فأجاب حفظه الله إن مراتب الجيش منهم الكثير من لا يتناول الطعام من القدر كإخوانه الآخرين، ولابد أن تنزل قيمة طعام هؤلاء، وعليه خفضنا الميزانية لهذا الفصل إلى هذا الحد، فأجبته إن متعهدي الأرزاق يستلمون ثمن الأرزاق التي يقدمونها وتطبخ ويأكلها مراتب الجيش، أما الذين لم يتناولوا الطعام فيأخذون بدل طعامهم نقوداً، فإذن والحالة هذه لا توجد فضلة في النفقات فصار الصرف بالتالي لجميع أفراد الجيش ثمن يأكل منهم من القدر، يأخذ ثمن طعامه المتعهد، والذي لم يأكل من القدر يأخذ ثمن طعامه الجندي وهو نفسه (كبدل طعام) فرضخ للحقيقة والواقع وصادق على هذا الفصل.. ثم تناولت الفصول الأخرى المفلوجة وتناقشنا عليها، فبعد الرد والبدل وقليل من الجدل صادق على جميع فصولها كما قدمناها واستغرقت مناقشاتنا مدة يومين كاملين، كانت النتيجة أن أخذ الحق مجراه والحمد لله.

رئاسة لجنة صندوق شهداء الجيش

كان فريق من وجهاء وشيوخ العراق قد تبرعوا بمبالغ طائلة لشهداء الجيش، الذين ضحوا بحياتهم الغالية في سبيل الله والوطن والشعب وسقطوا شهداء في ساحة الوغى، وعلى تربة الوطن الغالي فلسطين. فبلغت هذه المبالغ مائة وخمسة وعشرين ألف دينار.

أرسلت وزارة الدفاع منها مبلغاً قدره (سبعة عشر ألف دينار) وزعت على أفراد الجيش عندما كان يرابط في جبهات القتال في فلسطين، ثم أرسلت وجبة سيكاير بلغت إعاناتها ألفي دينار، ثم وزعت كوجبة أولى لعوائل شهداء الجيش، الذين استشهدوا في معارك فلسطين مبلغاً قدره (37,000) سبعة وثلاثين ألف دينار. فبقي من المبلغ المتبرع به (64,000) أربع وستون ألف دينار ففكرت كثيراً في موضوع حياة عوائل وأولاد الشهداء الأبرار، وقلت في نفسي لو وزعت وجبة أو وجبتين على الأكثر من هذا المبلغ على أفراد وعوائل شهداء الجيش فسينفذ آخر فلس مما لدينا، ويبقى عوائل شهداء الجيش فيما بعد بدون إعانة، وأخيراً استقر رأيي على تشغيل هذه المبالغ المتبقية بطريقة تضمن الكسب..

فشكلت لجنة برئاستي وعضوية مميز الحسابات جميل هوّ، وعضو آخر، وذهبنا إلى لجنة بيع حصص الأسمنت العراقي، مستغلاً فرصة طرح بيع (4000) أربعة آلاف سهم للبيع في المزاد العلني.

فجلست مع لجنتي أراقب البيع وسعر السهم الواحد، وكان المنادي ببيع كل خمسة أسهم بصفقه واحدة، فباع الصفقات الأولى بـ(13,500) بثلاثة عشر دينار ونصف الدينار للسهم الواحد، ثم ارتفع بعدد الأسهم، وصار يبيع كل خمسين سهم بصفقه واحدة، وكان سعر البيع قد حافظ على معدله، وصار يبيع كل مئة سهم دفعة واحدة، فكان السعر نفس السعر أيضاً، حتى صار يبيع كل مئتي سهم مرة واحدة، فالسعر هو هو.. فبدأت أشتري وبعد الشراء أذهب إلى هيئة المدراء العامين، الذين كانوا يشرفون بأنفسهم على البيع والشراء. وأوقع لديهم على شرائي الأسهم التي أشتريها باسم عوائل شهداء الجيش وكان يجلس أمامي في غرفة اجتماع المشترين للأسهم (الرائد) المتقاعد حسام الدين البكري، ويجلس إلى جانبه شريكه أحد الشبان من بيت القيسي، وبعد أن اشتريت مقدار ستمئة سهم ترك المحل حسام الدين وخرج وقد اشتريت مئتي سهم آخر وفور ذهابي إلى هيئة المدراء العامين لحقني السيد القيسي وفاتحني بالحرف الواحد قائلاً: مولانا أنتو الله منطيكم وعندكم فلوس كثيرة يكفي لا تزاحمونا نحن الفقراء إلى هذا الحد، أتركوا لنا المجال قليلاً نشتري بعض الأسهم ونبيعها في ما بعد لنستفيد من الفرق عند بيعها.. فقلت هل تعلم لمن أشتري هذه الأسهم؟ .. فقال: لمن؟ .. فقلت له: لأرامل وأبناء شهداء الجيش الذين نريد أن نخدمهم ونديم حياتهم، بعد أن فقدوا من كان يعيلهم بعد الله.

وعندها قال المشار إليه، مع الأسف الشديد لقد أخبرني السيد حسام الدين البكري إن المبالغ التي اشتريت وتشتري هذه الأسهم بها هي التي سرقتها من فلسطين، وترك المحل وراح يشيع في البلد أمر شرائك لهذه الأسهم الكثيرة أولاً، ولمزاحمتك لنا في رزقنا ثانياً.. فإذن سأترك المحل وأذهب إلى حسام الدين لأفهمه الحقيقة، وأوقف دعايته التي راح يبثها ضدك ظلماً وترك القاعة هو الآخر وخرج.

فاستمررت في شراء الأسهم حتى تم لي شراء (1200) ألف ومئتي سهم من أصل (4000) أربعة آلاف سهم المطروحة للبيع وقد بلغ مجموع ثمن الأسهم التي اشتريناها (16,200) ستة عشر ألف دينار ومئتي دينار.. كانت تدرّ علينا هذه الأسهم ربحاً سنوياً قدره حوالي (300) ثلاثمائة دينار.

ثم ارتفع سعر السهم الواحد من (13,500) ثلاثة عشر ديناراً ونصف الدينار إلى (32) اثنان وثلاثين ديناراً، فارتفع رصيد صندوق شهداء الجيش ارتفاعاً بيناً والحمد لله..

معمل لحياكة الجواريب

ثم فكرت في مشروع آخر فأختمرت لدي فكرة شراء معمل لحياكة الجواريب (خاصة وان جيشنا المقدام) كان بحاجة ماسة شديدة للجواريب. فأخذت موافقة وزير الدفاع، وأوفد العقيد الركن المرحوم (حاتم العسكري) إلى ألمانيا لشراء مثل هذا المعمل الكامل مع استصحاب خبير له براتب شهري قدره مائة دينار.

بعد أن سافر (المرحوم) حاتم العسكري كان لابد من إيجاد محل مناسب لنصب المعمل فيه، وكانت أملاك اليهود آنذاك تؤجر وتباع من قبل لجنة، فانتهزت هذه الفرصة وأسرعت إلى شراء (نادي الرشيد) الذي كان نادياً لليهود، فكانت فيه قائمة كبيرة، وأخرى أقل قليلاً منها من ناحية السعة وهي ملاصقة للقاعة الأولى، وكانت غرفة جاهزة للإدارة، وكان فيه مسرح كبير وأرضه واسعة، وفيه مشتمل تم بناؤه في حديقة هذا النادي، وكان تحت القاعتين سرداب كبير، يمكن الاستفادة منه لخزن المواد الاحتياطية. وكان البناء هذا معطي بالإجارة الطويلة، وكانت المدة المتبقاة من إجارته الطويلة (26) ست وعشرون سنة. فراجعت اللجنة واشتريت البناء هذا بأرضه وما عليها من أبنية ولمدة (26) سنة بمبلغ (2300) ألفين وثلاثمائة دينار وهيّأته لنصب معمل الجواريب فيه.. وعندما وصلت مكائن حياكة الجواريب من ألمانيا مع الخبير الاختصاصي نصبناها فوراً، وبعد أسبوعين فقط صارت تشتغل وتنتج الجواريب.

من جهة ثانية جمعت للعمل في هذا المعمل بنات من أقارب شهداء القوات المسلحة، واستخدمناهم براتب كعاملات لحياكة الجواريب وتوخيت بذلك:

أ- المحافظة على شرفهن.

ب- تعليمهن صناعة حياكة الجواريب.

ج- إعطاؤهن راتباً شهرياً ليعتشن منه ولأجل جلبهّن إلى المعمل، وإعادتهن إلى بيوتهن.

رجوت وزارة الدفاع فخصصت مشكورة سيارتين (دوج لوري) وضعنا في ثلاث جهات منها مصطبات للجلوس، وعينت المقدم المتقاعد (المرحوم) رسول عبد الله (والد فخري الزبيدي) مديراً داخلياً لهذا المعمل. وكان من جملة واجباته التي عيناها له، هو أن يذهب يومياً بهتين السيارتين إلى دور جميع البنات العاملات في وقت مناسب قبل الدوام، ويجمعهن ويأتي بهّن إلى المعمل مع الدوام وقبله بقليل، وبعد انتهاء العمل اليومي يأخذهن في نفس السيارتين ويوصلهن إلى بيوتهن، وهكذا نظمنا مجيئهن وعودتهن وحافظنا عليهن من اعتداء المعتدين وعبث العابثين والله من وراء القصد.

تعيين محاسب للمعمل

هذا وقد عينت محاسباً للمعمل الرائد المتقاعد (المرحوم) الحاج حمدي النجار والد اللواء المتقاعد عبد الرزاق حمدي النجار، وهو رجل مسنّ وعفيف وقدير في الأمور الحسابية.. فصار معملنا هذا يشتغل بكل جدية ونشاط وكان الإنتاج اليومي تصاعد كميته يوماً بعد يوم حتى سددنا احتياج الجيش، وباشرنا بسد احتياجات الشرطة، وأكملنا احتياجهم.. ثم بدأ ناتج الجواريب الملونة الممتازة إلى جانب جواريب الجيش والشرطة والخاصة فتهافت علينا أصحاب المخازن في الأسواق المحلية وفي المحافظات طالبين تزويدهم بالجواريب الملونة لبيعها للمواطنين.