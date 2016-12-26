– December 26, 2016

أنا طالب عراقي

اتى العام الدراسي 2016-2017 وانتقلت الى تكريت حيث الارض التي عطش دجلة فيها فشرب من دماء اخوتي و ، لاسجل في الجامعة ، سجلت ثم ذهبت الى الجحيم ، اقصد السكن الطلابي لكي اكمل اجراءات الاقامة ومن هنا وهاهنا قرفت من نفسي كما قرفوا باقي زملائي منهم ومني ، حصلت على سرير في الطابق الثاني من احدى العمارات في غرفة يسكنها 11 طالباً 6 على الاسرة و5 يفترشون الارض يجلدهم البرد وجسدهم الرطوبة , هل من حل ؟ لا ، إذن يتحملون الا تعجبهم ؟ الباب يفوت جمل .

الرائحة الكريهة تغتصب حاسة الشم الفوضى في كل مكان ازعاج، وساخة ، جراثيم ، تراب ، رطوبة ما هذا العذاب انا اعترض انا طالب اريد حقوقي اريد ان تتعاملون معي كإنسان او حتى كحيوان اليف في البلاد الاخرى

– ضحكة استهزاء : احنة بالعراق اخي سنان مو باوربا ، خليك رجال وتحمل

وكان الرجولة هي العيش في القرف ، شقتنا 4 غرف كل غرفة 11 طالباً و هناك حمام واحد و مرحاضين ، اكثر من 40 طالباً يغتسلون في حمام واحد هل تتخيلون معي بشاعة ما اقول ؟

حسنا لدي المزيد ، اسبوعين وانا لم اغتسل ، لا يوجد ماء ساخن ، والماء البارد الذي لا يكفي حتى لغسل الايدي ، هل تتخيلون بشاعة ما اقول؟

حسنا لدي المزيد ، انا هنا للدراسة لكنني لا اذهب الى الجمامعة ، لان الزي الموحد مطلوب و من دونه أطرد من المحاضرات بإهانة امام زملائي ، قميص ابيض لا غيره و سترة نيلية او سوداء ، حسنا انا لدي سترة حمراء اشتريتها قبل سنتين ولا املك مالا لاشتري سترة باللون المطلوب و الجو بارد ماذا افعل ؟

– ليست مشكلتنا.

حسنا قميصي غسلته ، وضعته في الغسالة ابيضا واخرجته باللون البني ، لان ماء اغسل الماء ممزوجا بالطين وكيف اذهب الى الجامعة بلباس متسخ ، وشعر دهني ، وجسد انا اقرف من رائحته ؟

هل تتخيلون بشاعة ما اقول ؟

حسنا لدي المزيد ، التلفاز ممنوع هنا ، والانترت ايضا وحتى تدخين النرجيلة لانهم وسائل نسيان ولكوني طالباً عراقياً فيجب ان اتحمل كل هذه دون اي مأثرات تشغلني عن ما يغتصب انسانيتي .

هل تتخيلون بشاعة ما؟

حسنا لدي المزيد ، في باب الدخول سمعت مشرفا يقول بعصبية لاحد الطلاب

– ماكو احد يفوت من هينة بدون وصل الدخول

لم استطع التعليق ولن استطع فأحد شروط البقاء يمنع من ان تجادل مشرفا او تطلب منه حقك او حتى تدينه على قلة ادبه بعض المشرفين طبعا وليس الكل .

هل اكتفيتم ؟

كان لدي المزيد لكن الطلاب الان يقتتلون في المغاسل على الماء ليغسلوا وجوههم يجب ان اشارك والا لن اغسل وجهي حتى اشعار اخر.

سيف نجار