– December 26, 2016

اجراس الذاكرة

صلاح عمر العلي والظواهر المدانة -عكاب سالم الطاهر

في السنوات (بين 17/ تموز/ 1968، و 9/ نيسان/ 2013)، كان الاعلام العراقي يدار من قبل جهة حكومية، هي: (وزارة الثقافة والاعلام). لكن هذا الدور ينحصر في المجال التنفيذي. اما التوجيه ورسم السياسات الاعلامية ومراقبة تنفيذها، فيتولاها (مكتب الثقافة والاعلام) في الحزب الحاكم. وكان صدام حسين، نائب الرئيس العراقي بداية قد ادرك اهمية مكتب الثقافة والاعلام، لذلك تولى مسؤليته منذ (17/ تموز/ 1968)، وحتى الاحتلال الامريكي للعراق في نيسان/ 2003.

الاجتماع الموسع

ولم يكتف بذلك، بل شكل حلقة اعلامية، سميت: (الاجتماع الموسع). وهي مستوى، او هيكل اعلامي يضم الاعضاء الدائميين في مكتب الثقافة والاعلام، وهم: وزير الاعلام ووكيله ورؤساء الدوائر الاعلامية (وكالة الانباء العراقية- الاذاعة والتلفزيون- رؤساء تحرير الصحف اليومية- السكرتير الاعلامي لنائب الرئيس.. الخ) على سبيل التعداد لا الحصر.ويضم الاجتماع الموسع ايضاً، اضافة للاعضاء الدائمين، عناصر اعلامية تشكل جزءاً من قاعدة الهرم التنظيمي، لكنها تستطيع الكتابة وتمارس العمل المهني الاعلامي. وفي العمل اليومي فان هذه العناصر مهمة. وقد ادرك صدام حسين اهميتها، وادام صلته بها. ومن وسائل هذه الصلة: الاجتماع الموسع اسبوعياً، حيث يستمع الحاضرون الى توجيهاته. ومنهم من يبادر للكتابة تلقائياً، ومنهم من يكتب بايعاز.

الظواهر المدانة

وذات مرة، تحدث صدام حسين، في الاجتماع الموسع عام 1974، عن عدد الظواهر السلبية في التطبيق، ووصفها بانها: ظواهر مدانة لن تمر دون حساب. والتقط رئيس تحرير جريدة الثورة هذه التوجيهات، واوعز بكتابة اكثر من افتتاحية حولها. كتب الافتتاحية الاولى الصحفي صاحب حسين السماوي، فيما كتب الافتتاحية الثانية.

نقاط في المسيرة

هذه الافتتاحيات النقدية، شجعت التوجه نحو الكتابات الانتقادية. وهكذا بادرت الى كتابة مسلسل انتقادي، نشر في الصفحة الثالثة من جريدة الثورة، تحت عنوان: (نقاط في المسيرة). نشرت الحلقة الثانية منه يوم (5/10/1975)، وتحت عنوان: (الطبقة الجديدة).

وعلى اثر نشرها، وقد كانت انتقادية حادية، وردتني مباشرة، ملاحظات عديدة. الا انني اشير الى مصدرين.

ماذا قال صلاح عمر العلي؟

الاول: هو السياسي والاديب العراقي عبد المجيد لطفي. وردتني منه رسالة عبر البريد. كانت هجومية ان لم اقل شتائمية. وحسب استنتاجه، فان ما كتبه كان تبريراً لممارسات الطبقة الجديدة، وليس نقداً لها.

الثاني: السياسي صلاح عمر العلي. وقد التقيته في العاصمة السويدية، نهاية عام 1975، حيث كان سفيراً للعراق هناك. ويبدو ان العلي كان يتابع المسلسل الذي اكتبه.

وعقب عليه، وعلى موضوع (الطبقة الجديدة) قائلاً وموجهاً كلامه نحوي: (قرأت مقالك. وقدرت مايلي: اما ان ايعازاً صدر لك لكي تكتب بهذا المضمون، او انك تريد ان (تنحبس/ اي ان تودع في السجن).ومع اعتزازي بالصديق صلاح (ابو ايوب)، وكنت يومها بضيافته في السويد، فان كلا الاستنتاجين غير صحيحين. فلم يوعز لي، ولم اكن راغباً بالسجن. تقديري ان الوضع العام يتيح الانتقاد عبر وسائل النظام ولمصلحته. ومرت الامور بسلام.