– December 26, 2016

إلى متى سنبقى في عصر البداوة؟ – معتصم السنوي

في الجزء الرابع من موسوعة الأستاذ الدكتور علي الوردي الذي يحمل العنوان (لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث) الصادر عن دار الرشيد – بيروت- لبنان عام2005. وفي خاتمته (عبرة التاريخ). أن الأحداث التي وقعت في العراق من سنة1914 تعطينا دروساً قيمة قد تكشف عن بعض أسرار المجتمع العراقي وقد تساعدنا على فهم مرحلة الانتقال التي نعيشها في الوقت الحاضر.

من الأقوال المأثورة أن الإنسان يكتشف (جوهره عند الشدائد)، وهذا قول ينطبق على المجتمع العراقي في كل (زمان ومكان) وليس في مرحلة معينة أو فرضية تبحث حلول في أعماق بحر بدون قرار..! وقد اكتشفنا بالواقع الملموس عن طبيعته المخبوءة وأظهرته على حقيقته، وأهم صفة لاحظناها مع علماء الاجتماع ابتداءاً من الوردي ومن جاءوا بعده وهم يسيرون على خطاه للبحث عن المعرفة الجادة، أن المجتمع ما زالت تسوده القيم (البدوية) بكلا جانبيها السلبي والإيجابي باستمرارية استفحال القيم العصبية والنهب والأتاوة والتآمر من جانب، وقيم الضيافة والنخوة والدخالة والتسيار من الجانب الآخر، وما حدث في الأعوام الماضية وفي وقتنا الحاضر، ففي الوقت الذي تُعد من أهم معالم الحضارة، وفي حالة فقدان هذه (القيمة) الحضارة تتضاءل تلك السلطة في مجتمع متأخم للبداوة بل في أحيان كثيرة يكاد يكون الوريث التاريخي لكل سلبيات بعد أن طغت الحياة المادية على القيم الإيجابية التي كانت يوماً ما مثالاً يتفاخر به العرب على مر العصور.

وقد لاحظ مؤسس علم الاجتماع (ابن خلدون)، هذه الظاهرة في المجتمع المغربي، الذي عاش فيه قبل ست مئة سنة في غاية (البقاء فيها للأقوى) فشاعت بينهم المعارك القبلية والغزو والنهب وقطع الطريق والثأر، وفي حاضرنا أخذت أبعاداً مبرمجة ومدروسة لتصبح واقعاً معاشاً يفرض نفسه بدون منازع، واضطر السكان وخاصةً من الذين لا يؤمنون بشريعة البداوة والقبيلة إلى مجاراتهم والتمسك مكرهين بالعصبية والقيم البدوية لكي يحافظوا على رواحهم وأموالهم، وإلا يكون مصيرهم مجهول أو الهجرة خارج الوطن!! لتبرز ظاهرة غريبة وكأننا نعيش في شريعة الغاب ظاهرة الكتابة على أبواب المنازل وفي بعض الأحياء السكنية (مطلوب عشائرياً) وقد تذكر في أحيان اسم العشيرة وكأنها تتحدى السلطة والقانون لتجعل من نفسها سلطة فوق الدستور والدولة والحكومة وخاصة القضاء!! الذي أصبح يفقد شرعيته (القانونية) بعد تدخل بعض العشائر التي كانت يوماً ما من ترقص وتصفق أيام (قائد الضرورة)..! ظاهرة متفشية جهاراً نهاراً أمام وأسماع ذوي الشأن في السلطة. كما لاحظ (الوردي) في المجتمع العراقي خلال العهد المغولي والتركي، أن المجتمع العراقي – عاش طول العهد (المغولي والتركي) في فترة (مظلمة) من الناحية الحاضرية، حيث كانت الحكومة المركزية لا يهمها سوى (جباية الأموال)، وإرضاء (السلطان) وتقسيم ما يبقى من فضلات الذهب والدراهم والمزارع فيما بينهم نظيراً لاتبعاهم وخدماتهم الجليلة (لولي النعمة).

وتركت الناس في تيه الحياة والزمن يفعلون بأنفسهم ما يشاؤون وكأنهم ولم يقتصر هذا الأمر على (العشائر) فقط بل شمل أهل (المدن) كذلك إذ هم صاروا يحملون السلاح للدفاع عن أنفسهم تجاه العشائر المحاورة التي تتربص بهم كالذئاب التي تبحث عن خرافها وغنائمها لإشباع غزيرتها وشهوتها المستبد وبهذا أصبح (القانون) غير ساري المفعول عليهم لأنهم يملكون (قانونهم الخاص) وتقاليدهم المتوارثة والذي (استحدث البعض منها ليكون ملائماً مع الكسب السريع وتفرع من الشيوخ الأصلاء شيوخ بينهم رؤساء محليون على شاكلة شيوخ العشائر، واستذكر بهذه المناسبة أن رؤساء العشائر في العراق كان لا يتجاوز عددهم عن الـ(20) شيخاً وهم معروفون أصلاً ونسباً والبعض منهم كانوا نواباً في مجلس النواب، أما الآن لا اعتقد توجد إحصائية بإمكانها حصر شيوخ هذا الزمن!! وهذه الحالة تنسحب على كلمة (السيد) المحصورة بعوائل معروفة والتي يرجع نسبها إلى آل البيت!! فالذي كان (رفيقاً) يوماً ما أصبح الآن (سيداً) بعد ان استبدل قناعه المزيف وبدلته (الزيتوني) بقناع هذا الزمن اللعين..! وبذا أصبح القانون لا أهمية له في ضبط الأمن، وحل الإشكالات التي تحدث بين الناس، بعدما حل محله العرف العشائري المستمد من القيم البدوية، ولا نستغرب إذا قرئنا على (بعض) أبواب الدور مطلوب عشائرياً..! ورغم ما تبذله الحكومات ومؤسساتها القانونية والأمنية وبما تملكه من وسائل السيطرة الحديثة كالطائرات والمصفحات والمدافع المحمولة لم تستطع أن تضع حداً لقيم البداوة التي ورثناها من آبائهم وقيم الحضارة جاءتنا مع التيار الحديث.

الواقع أن هذه المرحلة ذات خطورة غير قليلة من حيث تقرير مصيرنا الاجتماعي بل وازدات خطورة حينما أصبح الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الإقليمية تعزف على هذا (الوتر النشاز) لتحقيق أطماعها في العراق والمنطقة العربية. فنحن نريد السير في طريق الحضارة الحديثة، بينما قيمنا الموروثة تعرقل الطريق، وقد أصبح من الواجب على الجامعات العراقية والمؤسسات العلمية والثقافية والإعلامية وعلى منظمات المجتمع المدني ورجال الدين يضعون الله بين (عيونهم) في هذه المرحلة بعد دق ناقوس على الخطر وأصبح الوطن مهدداً والشعب مشرداً منقسماً أن تكشف القيم الكامنة في أعماقنا ونسعى لمكافحتها ونحن نمتلك من الكفاءات ومن المصادر المادية والثقافية مع تعيننا على تجاوز هذه المرحلة التي تعد لطخة عار في جبين كل من يمتلك ذرة من الكرامة الوطنية ويعتز بعراقيته التي ترجع إلى حضارات لم يدانيه بلد آخر في العالم بمفاخره التاريخية والثقافية والعلمية. وما يجعلنا لا نشعر بالاطمئنان لتجاوز (المحنة) وتجاوز (عصر البداوة الجديد) أننا لا نجد بيننا ولاسيما بين (بعض) الجهات المتنفذة من هم متحضرون حقاً إلا نسبة ضئيلة تكاد لا تشكل نسبة بإمكانها أن تغير من الواقع المؤلم المعاش..! وحسب تقديري بإمكان المصلحين الأصلاء ان تلعب دوراً مهماً في الإصلاح والتغيير لخير المجتمع ويكسر القيود التي تقيد مسيرته نحو الحياة الحرة الكريمة ومسايرة الحضارة الإنسانية الذي كان عراق الحضارات السومرية والبابلية والآشورية والمتحف الاوربية والغربية تشهد على هذه المكانة التاريخية المشرقة.

{ كاتب راحل