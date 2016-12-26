– December 26, 2016

مـوازنـة 2017

صندوق النقد الدولي وجيوب الموظفين وخط الفقر – نهاد الحديثي

اعلن صندوق النقد الدولي في السادس من ك الاول، عن تسليم الحكومة العراقية دفعة ثانية من قرض الصندوق بقيمة تبلغ 617.8 مليون دولارــ وقال الصندوق في بيان، إن “أداء العراق ضمن برنامج الإصلاحات المتفق عليه، لم يستوف جميع الشروط المطلوبة، منها الحد الأدنى من الاحتياطات الأجنبية، والحدّ الأقصى للمتأخرات لشركات النفط الأجنبية”.وأضاف، أن “الحكومة العراقية حصلت على الدفعة الثانية من قرض الصندوق، بالرغم من استمرار الضغوط المالية التي تعاني منها البلاد، نتيجة انخفاض أسعار النفط والحرب ضد داعش”، مشيرا إلى أن “قيمة الدفعة الثانية من القرض تبلغ 617.8 مليون دولار،،، في ظل عدم قدرة الحكومة ضغط النفقات الى مستوى مقبول والتكييف مع اسعار النفط بدأت وزارة المالية بالترويج لسندات حكومية دولية وبأسعار فائدة عالية لأجل تغطية النفقات وسد العجز المالي الحكومي، ومن المتوقع ان يؤدي ذلك في النهاية الى عجز العراق عن تسديد ديونه ودخوله برامج جدولة الديون المشروطة بتطبيق وصفات صندوق النقد خصوصا مع ضعف الطاقة الاستيعابية للمشاريع الاستثمارية المزمع الاقراض لأجلها. وقد افصحت تجربة السنوات السابقة عن عدم قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية رغم توفر السيولة اللازمة، مرة بسبب الفساد الذي يعتري معظم الحلقات الادارية بدءا من منح العطاء ولغاية استلام المشروع ومرة اخرى بسبب ضعف الجانب المنفذ على تسليم المشروع وفق الجداول الزمنية وعدم كفاءة معظم الشركات المنفذة لمثل هذه المشاريع. هذا يعني بان المشكلة لا تتمثل بشحة الموارد المالية وانما سوء ادارة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية في البلد، وان الاقتراض لن يغير من هذا الواقع، وانما فقط سيكبل العراق بالتزامات جديدة.

لم يجد العراق خيارًا لتمويل موازنته المالية التي تشهد عجزا متزايدا سوى الاقتراض الداخلي والخارجي، الأمر الذي حذر منه الاقتصاديون واعتبروه “سياسة خاطئة” ستوقع البلد في مشاكل كبيرة في المستقبل.ويسعى العراق لاقتراض نحو 18 مليار دولار بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد والدول الصناعية السبع، ويناقش حاليًا مع بريطانيا اقتراض 13 مليار دولار.وأكد البنك المركزي العراقي أن ديون العراق تبلغ 102.6 مليار دولار بين قروض داخلية وخارجية.وقال المتحدث باسم البنك المركزي، أيسر جبار اليوم 25/10: إن “الدين الداخلي للحكومة العراقية يبلغ 43 تريليون دينار عراقي (32.6 مليار دولار) وهو يخص مصاريف حكومية وأهلية”.وأضاف أن “الدين الخارجي للعراق يبلغ بحدود 70 مليار دولار ويخص سندات دولية وشركات خارجية”? مشيرا إلى أن “مشكلة الديون العراقية متحركة لأن الفائدة مستمرة”.ونوه إلى أن “قروض العراق الحالية لا تحمل فائدة كبيرة لأنها من مؤسسات مالية دولية محترمة مثل صندوق النقد الدولي”.ويمتلك العراق ديونا منذ عهد النظام العراقي السابق، وقامت عدد من الدول باطفائها، إلا أن الحكومات المتعاقبة بعد العام 2003 عملت على زيادة الدين الخارجي من خلال المنظمات الدولية، بالرغم أن موازنات البلاد شكلت أرقاما كبيرة تجاوزت المئة مليار دولار في العام الواحد.وشرح المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح الدين العراقي. وقال: إن “الديون التي تتعلق بنادي باريس خفضت ويقوم العراق بدفعها على شكل أقساط سنوية تبلغ 800 مليون دولار، منوهاً أن دين الكويت تم تأجيله أيضا”.ولفت إلى أن “العراق وقع برنامج اقتراض مع صندوق النقد الدولي ويتضمن تنفيذه على ثلاث سنوات ويرافقه برنامج اصلاح يتعلق بتفعيل التحاسب الضريبي وتفعيل دور هيئة النزاهة”.وتابع “الإجراءات تضمنت تعديل قانون البنك المركزي والإدارة المالية وتقوية المراقبة وتقليص الإنفاق المالي في الموازنة، وحذر اقتصاديون من دخول البلاد في نفق مظلم، نتيجة سياسة الدين الخارجي التي تعمقت خلال الأيام الحالية، مؤكدين أن بعض الشخصيات التي تدير اقتصاد البلد ضعيفةولا نمتلك(قيادة) مالية واقتصادية مع انتشار الفساد المالي بدعم الاحزاب السياسية النافذة التي اخوت خزينة الدولة وتاجرت بقوت الشعب ، ولا بد من جهود تبذل لأجل تحفيز انطلاق القطاع الخاص لما له من دور محوري في استيعاب الايدي العاملة وتحريك كافة القطاعات الاقتصادية الراكدة، وقد أعلن مجلس الوزراء لأكثر من مرة سعيه على تذليل كافة العقبات التي تعيق انطلاق القطاع الخاص واخذ دور الريادي في تحقيق التنمية وامتصاص الايدي العاملة وتنويع الاقتصاد العراقي، ولكن بدون بنية تحتية مناسبة ووضع أمنى مستقر وتشريعات ضريبية ملائمة وحماية جمركية فعالة فان هذه الاجراءات لن تكون سوى خطابات انشائية بعيدة عن الواقع العراقي ،,,

وتتخوف الحكومة العراقية من اطلاق مبادرة البنك المركزي لتمويل قطاعات الزراعة والصناعة والاسكان والعقار والبالغة 6 تريليونات دينار، لعدم ذهابها إلى جيوب المفسدين وتعطيل الجدوى الحقيقية لها وهي تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تشديد الاجراءات على الراغبين بالاقتراض. واشار مصدر حكومي ان القروض لمشاريع القطاعين الزراعي والصناعي قسمت إلى أربع فئات، الأولى قروض المشاريع الصغيرة يمنح لها كحد أعلى مبلغ 500 مليون دينار ، والثانية قروض المشاريع المتوسطة كحد أعلى ثلاثة مليارات دولار، والثالثة قروض المشاريع الكبيرة كحد أعلى 20 مليار دولار، والرابعة قروض المشاريع الستراتيجية تزيد على 20 عشرين مليار دينار. وتبلغ نسبة الفائدة على القروض 4% سنوياً. وعزا المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، تأخر الحكومة في اطلاق القروض إلى المواطنين خوفاً من عدم تحقيق التنمية الاقتصادية عبر ذهابها إلى جيوب غير مستحقيها.

وقال الهنداوي إن “مبادرة البنك المركزي أطلقت منذ أكثر من عام مبلغ 6 تريليونات دينار لإقراض القطاعات الصناعية والزراعية والاسكان ولكن المشكلة الرئيسة التي تقف وراء عدم تفعيلها هي الضوابط”، مشيرا إلى أن “العمل يجري على وضع ضوابط خاصة والوصول إلى معالجات لمنح القروض عبر المصارف الحكومية”.وأكــد أن “المشكلة الرئيسة وراء عدم اطلاق القروض إلى ذهابها ليس لأصحابها الحقيقيين لذلك قررت اللجنة المختصة بالقروض على الذي يرغب بالاقتراض تقديم ضمانات لتحقيق المشاريع بما يحقق الهدف التنموي لتحريك عجلة الاقتصاد”، مضيفاً أن “البلد يعاني أزمة سكن ومبادرة البنك المركزي تتضمن بناء وشراء الوحدات السكنية”.ولفت إلى أنه “بعد اطلاق القروض وتفعيل المشاريع الصناعية والزراعية من الممكن أن تخفف نسبتي الفقر البالغة 30% والبطالة البالغة 20% وذلك من خلال تشغيل الأيدي العاملة وتخفيف الاستيرادات عبر حماية المنتج المحلي،،لكن اتحاد رجال الأعمال العراقي وهو منظمة غير حكومية، أكد أن تأخر إطلاق القروض يعود إلى ضعف رؤساء المصارف المتخصصة وعدم امتلاكهم لمؤهلات في التعامل مع هكذا مبادرة كبيرة. وقال رئيس اتحاد رجال الاعمال، إن “المبادرة التي اطلقها البنك المركزي لتمويل القطاع الخاص لتفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والاسكان معطلة لعدم الاقبال عليها من قبل المواطنين وأصحاب المشاريع الحقيقة بسبب الإجراءات المعقدة التي وضعتها الحكومة العراقية”، مؤكداً أن “القطاع الصناعي خصص له 1.350 مليار دولار ولكن الالغام التي وضعت في الشروط لم يستفد منها القطاع الصناعي”.وأضاف أن “الحكومة غيرت مدراء المصارف بعد ضغوط من المؤسسات والمنظمات الاقتصادية وجلبت أشخاصاً مخلصين ولكن لا يتمتعون بالمؤهلات التي بإمكانهم أن ينفذوا هكذا مبادرات اقتصادية مهمة”، موضحاً أن “القطاع الصناعي حتى الآن لم يأخذ أي قرض حتى يقوم بالإنتاج وتشغيل الايدي العاملة”.وأوضح أن “بعض الشروط لا يمكن تحقيقها في الوقت الحالي منها يجب أن يملك صاحب القرض عقارا تجاريا أو صناعيا ليكون ضامنا لتسديد الأموال”، مشيرا إلى أن “الخلل الثاني يتعلق أن أي شخص يستورد معدات ومكائن يجب أن تسورد باسم المصرف الصناعي”.

ولفت إلى أن “منح القروض إلى الصناعيين والزراعيين الحقيقيين يمكن أن يُسهم في تطوير الاقتصاد واحيانا يطلق بعض الأشخاص جزافاً بأن الأموال والقروض ستذهب إلى أمور ثانوية مثل شراء سيارة وترميم منزل وغيرها”.

خبراء الاقتصاد علقوا على تخوف الحكومة من عدم اطلاق قروض كهذه، إن “العراق لم يستفد كثيرا من القروض التي ذهبت أغلبها إلى جيوب الفاسدين في السنوات الماضية”، مؤكدين أن “إقامة أي مشروع صناعي أو زراعي سيخدم العراقيين من خلال تشغيل الأيدي العاملة وبالتالي عدم استيراد سلع من دول الجوار وينعكس بشكل إيجابي على النمو في الاقتصاد”.وأشاروا إلى أن “عدم اطلاق الحكومة للقروض شيء جيد وذلك من أجل أن تذهب هذه الأموال إلى الناس الذين لديهم مشاريع غير وهمية خصوصا أن بعض كبار المفسدين يحاولون الاستحواذ على هذه القروض فأبشروا بميزانية خاوية — وبزيادة العاطلين ، وابشروا بفساد اكبر وحسبنا الله ونعم الوكيل.