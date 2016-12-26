– December 26, 2016

تكنوقراطية بلاد العجائب – احمد ابو ماجن

بدأ مفهوم التكنوقراط يشغل مساحة واسعة في ذهن المواطن العراقي في ظل التطورات الاخيرة بعدما دعا إليها بعض الساسة للخلاص من ما حل بالوطن من ويلات لاتخمد وفساد لاينفد ، وعلى هذا الاساس لابد من ايضاح هذا المفهوم ومناقشة عقليا وفق التصورات الموضوعة له من قبل اصحاب الرأي والرأي الآخر ، ولهذا أبدأ أولاً بالحديث عن المعنى لمفهوم التكنوقراطيّة.التكنوقراطيّة : وهي عبارة عن كلمة يونانيّة ، تستخدم في أيامنا للتعبير عن شكل من أشكال الحكومة ، والتي تعني حكومة كفاءات أو تقنيّات . بدأت حركة التكنوقراطية في مطلع القرن الماضي في الولايات المتحدة الأميركيّة ، وكانت تلك المجموعات تضم أصحاب العلوم من إقتصاديين ومهندسين ومعماريين ، كانت تلك الحركات ، تدعوا إلى استخلاص قوانين الحكم بعد عمليّة قياسٍ للظواهر الإجتماعيّة ، ويجب أن تخضع تلك القوانين لإدارة ذوي الخبرة من العلماء والإقتصاديين والمهندسين ، لأن تلك الظواهر تحمل من التعقيدات ما يصعب على السياسيين فهمها والسيطرة عليها . ونتجت تلك الحركات نتيجة التقدم التكنولوجي . والتكنوقراطيين على الأغلب لا ينتمون لأحزابٍ معينة ، والحكومة التكنوقراطية عادةً تكون غير حزبية ، وهي حكومة متخصصة في الصناعة والتجارة والإقتصاد . يقوم التكنوقراطيين بوضع اليد على السلطة ، تحت مسمى الشرعيّة العقليّة ، والشرعية العقلية هي من مميزات التكنوقراطيين ، وهي الأساس الذي تقام عليه التصورات بعملية التحديث للمجتمع ، على اعتبار أن التكنوقراطي هو “العقل المؤسس″ ، وليس مجرد موظفٍ عادي ، ودوماً ما يكلف التكنوقراطي بمهمة عمل للدولة ، وله مطلق الحرية باتخاذ القرارات ، وإطلاق الأحكام ، باعتباره العقلية التي تملك العلم ، وبالتالي تملك الخبرة والقدرة على التحليل ، والوصول إلى النتائج ، واتخاذ القرار ، وأيضاً التكنوقراطي عند تكليفه من قبل الحكومة ، أي أن الحكومة أو الدولة تقوم باستدعائه وتكليفه للقيام بمهمة ضمن سياقها ، باعتباره الخبير الذي يوظف قدرته وعقليته وخبرته لصياغة واتخاذ القرارات الملائمة ، وتكون الدعوات تلك مفتوحة ومؤقتة ، كما يجب أن ننتبه إلى أن التكنوقراطيين عادةً يتم دعوتهم من قبل السلطات ، أي أن كيانهم خارج حدود تلك السلطات ، ولذلك هم لا ينتمون لأي أحزابٍ سياسيّة أو إيديولوجيّة ، ولا تكون لديهم الأطماع باحتلال مناصب دائمة في الدولة .ومن هنا نلخص بأن التكنوقراطي هو (رجل دولة) خبير بمجال عمله ، يقوم بتوظيف تلك الخبرة والمعرفة والعلوم (قدراته العقلية) ، لتوضيح معالم خطةٍ ما وإنجاحها وبلوغ الهدف الاسمى الذي خطط له مسبقا وفق معايير تقدمية متطورة.وبمعنى أدق وابسط ان حكومة التكنوقراطية هي الحكومة المتخصصة غير الحزبية التي تتجنب الانحياز لموقف أي حزب ، وتستخدم مثل هذه الحكومة في حالة الخلافات السياسية ، مثال .. دكتور متخصص في العلوم السياسية يسند له منصب رئاسة الحكومة ، طبيب معروف وخبير في الطب ينال وزارة الصحة ، ودكتور متخصص في الاقتصاد ينال وزارة الاقتصاد وآخر متخصص في التكنولوجيا يتولي وزارة الاتصالات وهكذا.. كل ذلك بعيداً عن الأفكار الحزبية والانتماءات السياسية. ويضيف (جان وليم لابيير) ان التكنوقراطي هو الخبير المدعو الى المشاركة في صياغة القرارات التي يفيد منها في ممارسة السلطة الفعلية ،إما بتاثيره الغالب على أصحاب السلطة الشرعية، أو بالنيابة عنهم في حلوله محلهم، أو – أخيرا- باستيلائه على السطة الصريحة باسم الشرعية العقلية”.أن مفهوم ” الشرعية العقلية” التي هي من امتيازات التكنوقراطي وهي الشرط الأساس الذي يقوم عليه أي تصور لتحديث المجتمع باعتبار أن التكنوقراطي هو “عقل مُؤَسس” وليس شخصاً يحتل مركزا أو وظيفة، ويملك بحكم “عقله “شرعية دستورية وقانوية لأن يكون حاكماً. فوجود البنية العقلية المجربة والممارسة الميدانية التي تولد الخبرة كشرطين أساسيين في توصيف مهمة التكنوقراطي المعاصرة هما اللتان ترجحان كفة مسؤول عن آخر. كما علينا أن ننتبه إلى أن التكنوقراطي يُدعى لشغل منصب ما من قبل السلطة،بمعنى أن كيانه المعنوي دائماً هو خارج السلطات، وكلمة “يُدعى”، تعني أنه يكلف بمهمة ما محددة ضمن وقت؛ ولذا لن يكون التكنوقراطي منتمياً لأي حزب أو ايديولوجية كما أنه لن يكون طامحاً باحتلال منصب دائم في الدولة لأنه وهو يشغل منصب وزير مثلاً فتوزيره جاء بناء على كفاءته وليس على منصبه الحزبي أو العشائري أو القومي ؛ فالتكنوقراطي شريحة اجتماعية اكتسبت الخبرة والكفاءة عن طريق العمل والعقل والانتظام والشرعية القانونية والتعليمية والخبرة الميدانية.وتتحدث إحصائيات كثيرة أن من بين ثلاثة آلاف شخص يتخرجون من كليات الادارة لا يكون من بينهم تكنوقراط إلا بحدود 250 متخرجا، وهذا يعني أن ليس كل من تخرج من كلية متخصصة يمكنه أن يكون تكنوقراطيا. فالشهادة ليست إلا عتبة لمدخل غير مأمون العواقب إذا لم تصاحب المتخرج تجربة في الأعمال الميدانية والخبرات العملية والاجتهاد والبحث ، والفشل والنجاحات. والسلطة السياسية هي التي تدعو التكنوقراطي للقيام بمهمة ما ضمن سياقها. وبالطبع ستكون الدعوة للتكنوقراطي مفتوحة أومؤقتة، ليمارس عبرها سلطته المعرفية بالأمور التي كلف بها مرحلياً إنه الخبير الذي يوظف خبرته لصياغة قرارات تتلاءم وسياسة الدولة في هذه المرحلة وربط هذه القرارات بالمراحل السابقة لتطور ميدانه ثم فتح آفاق أخرى للمستقبل قياساً على نتائج بحوثه. ومن هنا ونتيجة لكونه مرتبطاً بعجلة التطور يمكنه أن يحل محل القادة في شرح القرار الذي تم اتخاذه، وعليه لا يمكن لرئيس وزراء أن ينصب وزيراً للداخلية في مرحلة ما، ثم يجعله وزيرا للمالية في مرحلة لاحقة لا تفصل بينهما إلا بضعة أيام دون أن يصطحب معه في قفزته المارثونية هذه خبراء اداريين وعسكريين وماليين واصحاب شركات ناجحة بغض النظرعن إنتماءاتهم السياسية والدينية والقومية كي يكون – بهم – وزيراً للمالية ، حيث إن الوزير ليس شخصاً بل فريق عمل متكامل يستثمر العقول والخبرات والكفاءات. فالتكنوقراطي رجل دولة، وخبير بعمله يوظف قدراته العقلية والمهنية من اجل إنجاح خطة واضحة المعالم.فإن من اهم أمنيات اغلب الشعب العراقي أن يكون من يدير هذا البلد هي حكومة تكنوقراط بمعناها الصحيح الذي يحقق النجاح الفعلي ، والمعنى الصحيح هو ان لايكون حاملا لشهادة في الاختصاص فحسب بل له تجارب وتطبيقات ونجاحات وأفكار مؤجلة يبحث عن الفرص المناسبة لتوظيفها لخدمة الشعب وليس لتكبير كرشه أو رد الفضل لكتلته ، كما إنها تتطلب التفرغ الكامل للعمل الإداري والمهني وعدم التأثر بالخلافات والصراعات السياسية وعدم التشبث في البقاء على أساس علاقته بالآخرين بل على قوة انجازاته وما يحققه من مكاسب للوطن ، مع توفر القدر اللازم من التضحية ونكران الذات والاستعداد بالاعتراف بالخطأ وعدم التمسك بالمنصب ، فمتى ما وجد نفسه عبئا على الموقع يطلب تركه في الحال ، وليس كما هو معروف منذ اكثر من 13 سنة والسلطة حكرا على بعض الاشخاص الذي يتداولونها فيما بينهم وكأنها خلقت لهم حصرا .وعلى هذا الاساس قد اخرج بسؤال مهم وهو هل ستنجح حكومة التكنوقراط في العراق؟ في ظل مانراه ونشاهده كل يوم وعلى امتداد السنوات الخانقة يتبين لنا الجواب بمصداقية تامة وهو لن تنجح حكومة التكنوقراط في العراق وذلك لان العراق مقسم بين عدة احزاب وكل حزب بما لديهم فرحون ، اي ان من المحال ان يتنازل الحزب الفلاني عما حصل عليه من وزارات ومقاعد برلمانية اضافة الى القاعدة الجماهيرية المغيبة عن الوعي التي تصفق على حظها اللعين ، فضلا عن التحول الآلي الذي يمارسه بعض السياسين المعروفين في كونهم من ذوي الكفاءات التي لاتتكر ومن اصحاب الخبرات النادرة وكما نشاهد للفرد السياسي الواحد قادرا على ادارة اكثر من وزارة وبنجاح تام كما هو يعتقد ناهيك عن السرقات وضياع الميزانية بشكل علني دون رد فعل يذكر او حتى استنكار مثلا ، كما ان السياسيين العراقيين يتميزون بتحول عبقري جدا كونهم لايمتلكون قيادات حقيقية فعالة ولا يرتكزون على مبادئ ثابتة ، فالسياسيي الديني يمكن ان نراه علماني وكذلك السياسي العلماني يمكن ان نراه ديني وكذلك بقية التوجهات على الصعيد نفسه بغية بلوغ الهدف او المصلحة لا غير .اما اذا اردنا انجاح حكومة التكنوقراط في العراق يجب علينا اولا استبدال جميع السياسين المتنفذين في العراق منذ 2003 ولحد الان عن بكرة أبيهم وتنظيف البلد منهم ومن افعالهم المشينة التي هدت وهدمت كل مافي البلد بقصد او دون قصد ، وجعل الامر بيد العلماء الخبراء واساتذة الجامعات العراقيين الذين هم في العراق حصرا كونهم يمتلكون رؤية متكاملة واقعية مع تجرعهم مرارة الواقع كحال اي فرد عراقي آخر بعيدا عن تزييف الإعلام وتشويه الحقيقة التي تظهر للعالم الخارجي أن العراق بخير في ظل الشرذمة السياسية الحاكمة الان ، كذلك خوض المجال التوعوي لفئة الشباب وجعلهم يقدمون افضل ما لديهم من نتاج وابداع من خلال فتح مراكز تطويرية كما في بقية البلدان لان في العراق كفاءات عظيمة جدا لاحسيس لهم الا بعد ان تحتضنهم احد الدول العالمية فضلا عن الشعور بالمسؤولية الوطنية التي هي على عاتقنا منذ الوهلة الاولى لكن شدة تعسف التيارات المتنفذة كان تحول دون تلك المسؤولية واغراء الشباب بمخاضات عسيرة متمثلة بالدين والمذهب والعاطفة ، واهمال الواجبات الملقاة علينا من خلال الانشغال بالصعوبات غير المنطقية والبحث عن لقمة العيش الكريم مما ادى الى جلوس العالم والجاهل ، والمبدع والفاشل ، والذكي والغبي ، على رصيف واحد يتناولون فيما بينهم نفس علبة السكائر منتظرين رحمة الله !!