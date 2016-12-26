– December 26, 2016

قصص تحكى في الطرقات – رجاء فوزي التميمي

أثناء خروجك من بيتك إلى العمل ترى وتسمع العجب .. اليوم عند خروجي إلى عملي حدث موقف جعلني أتساءل مع نفسي لماذا وصل بنا الحال لهذا المستوى الواطي من الأخلاق و من المسؤول عن تدهور الأخلاق وهل تفرض الأخلاق بالقوة :

خرجت عند الصباح وانا متوكلة على الله مستبشرة بكل خير وعلى عجل من أمري خوفاً من زحام الطرقات و تأخر عن العمل وانا انتظر سيارة النقل ( كيا ) من تقاطع البياع

هذا التقاطع تمر به معظم سيارات بغداد من كرخ و رصافة؛ تقف السيارات دون نظام انه ليس بكراج للسيارات لكن أصبح هكذا

ومن ضمن هذه الخطوط خط الكاظمية الذي ينطلق من البياع مروراً بالمناطق المجاورة من حي العامل وفق الشرطة إلى ساحة عدن ومن قوانين سواق الكيات لا تنطلق السيارة حتى ( تقبط ) بالركاب وانا لا استطيع الانتظار ركبت أحد السيارات المستطرقة بسرعة تقريباً دون توقف وركب معي بعظ من الناس و الأغلب موظفين ينظرون إلى الساعة وهي تمر بسرعة وإذا بصوت عال من أحد الموجودين بالساحة ماذا فعلت الم تكتف بالدرس الأول و بدأ بألفاظ سوقية يعرق لها الجبين أخذ السائق بالاعتذار والتوسل والخضوع لهذا الرجل و إنطلق مسرعاً وهو يلعن بالحياة والعيش بهذا البلد.. أخذني الفضول من الموقف .. سألت السائق لماذا هذا النزاع بينكم؟

قال :ليس نزاعا لكن هم أقوى مني وهم الأكثر و الأغلب بالمنطقة و هذه السيارات لهم وانطلق بالحديث والحزن صبغ وجهه قال قبل فترة من الزمن قليلة خرجت عن نظام السيارات و( قبطت) سيارتي ونطلقت لا أبالي لهم فالرزاق الله و لكل واحد رزقه في صباح اليوم الثاني وجت جام سيارتي مهشم من كل الجهات من فعل ولماذا لااعرف وعند ظهيرة اليوم حظر 4 من الرجال يقولون انت مطلوب عشائريا لماذا ما فعلت لا أعلم و غرمت 5 ملايين و مازلت لا أعرف ثم ضحك بصوت عالي وصوت الحزن يسبق صوت الضحكة.

وبدأ الحديث ينتقل من راكب إلى آخر بخصوص (الفصل العشائر) وانا استمع للأحاديث قال أحد الركاب انا جارتي رمت ابنها أمام سيارتي ولولا ستر الله لمات الطفل فقط رضوض و كسر بالقدم لكن فصل العشيرتهم 15 مليونا قالها وهو يصفق بيده حسنا الله ونعم الوكيل.

السؤال: هل ضعف الدولة هو السبب التي أدت إلى ظهور قوة الحكم العشائرية بقيادة شيوخ العشائر بحيث وصلت إلى كل من لبس عقال قال أنا شيخ عشيرة

ومن ضمن الأسالة التي حدثت بها نفسي من هو شيخ العشيرة كيف يرشح أو ينصب هذا الرجل الذي يمثل كذا عشيرة و يتكلم ب ألسنتهم؟

هل هو ذو حسب ونسب و ذو جاه و مكانة اجتماعية أو ذو مال و يتكلم بصلطة المال أو ذو علم و مكان علمية وأخلاق سامية أو بقوة الجهل.

كيف يكون الترشيح انتخابات .. من هو الأصلح للقيادة أو وراثة من الأباء إلى الأبناء.

إذا يجب أن يحمل الشيخ صفة من هذ الصفات بحيث تأهله بأن يكون شيخا لهذه العشيرة قيادي مضبوط بقوانين يحاسب بها أبناء عشيرته عند الغلط ولم يسمح لهم بالعبث بسمعة عشيرتهم وشيخهم ويضعوا حدا لحالات الفصل التي أصبحة تجارة لبعض الناس.