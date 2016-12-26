– December 26, 2016

عندما ينتكس الأداء الحكومي – حسام الدين الأنصاري

ان عظمة الامة ومكانتها بين الدول، والاحترام الذي تحظى به بين الأمم، والرقي والحضارة التي تتصف بهما، تنطلق من الصفات النبيلة وعلو الشأن والقيم الروحية السامية وروح المواطنة التي يتصف بها الشعب، والتحلي بمبادئ النزاهة التي تبعدها عن المساوئ والمطامع والفساد والقبح والخزي الذي يصيب المواطن والعوائل التي يتلوث ابناؤهم الموظفون في الجهاز الحكومي بالفساد.

وفي المحصلة فأن الصفات الاخلاقية القويمة هي جوهر وجود الامة التي يحرص الانسان ان يكون فيها مواطناً صالحاً يتصف بالاخلاق الحسنة، والتي يعتبر الموظف (رجل الدولة) نموذجاً لهذا الخلق.. والذي يجد وصفه في بيت الشعر:

(انما الأمم الاخلاق ما بقيت

فان هموا ذهبت اخلاقهم ذهبوا)

وامام هذه القيم والمفاهيم تأتي النزاهة في الصدارة من حيث الاهمية عندما يكون الموظف الحكومي النزيه نموذجاً لذلك، بما يتمتع به من انتماء عائلي وتعليم وثقافة وادراك وشعور بالمواطنة تجعله جديراً بالانتماء الى احدى دوائر الدولة.

ان مستجدات الرقم المشؤوم (13) بعد تغيير النظام السابق عبر ثلاثة عشر عاماً افرز قيماً وسلوكيات غريبة رافقت ظاهرة الحواسم وفوضى عملية التغيير وغياب القانون الذي يلزم الدولة لاصدار تشريعات وقوانين جديدة لتنظيم مسيرة الجهاز الحكومي ورعاية مصالح المواطنين، وهو الامر الذي لم يتحقق.

وامام هذه التحولات من الارباك الذي يعانيه الجهاز الحكومي بين تجميد القوانين القائمة انذاك ووضع القوانين الجديدة، وما رافق ذلك من عدم جدية الحكومة بالاسراع في اصدار القوانين الرادعة التي تنظم حياة المجتمع والفراغ الكبير الذي حصل في ظل غياب القوانين التي تنظم الشؤون المالية والاجتماعية والامنية وما رافق الانفلات الذي حصل بعد الغزو الامريكي للعراق واطلاق سراح السجناء والمحكومين من قبل النظام السابق الذي اخل بالتوازن الاجتامعي والامني في ظل غياب القوانين الرادعة وهيكلية مؤسسات الدولة، وانتشار عدوى وتأثير هذا الوضع الى دوائر الدولة التي اصبحت مخترقة بالكامل تشوبها الفوى والاجتهادات غير المدروسة التي ارساها عديمو الخبرة ممن تربع على مراكز القرار واصحاب السوابق الذين انسلوا وسط الفوضى الى المواقع الامامية في اجهزة الدولة، اضافة الى تأثير القوى الضاغطة في اغراق مؤسساتها بعناصر تنتصها الخبرة والكفاءة في الاختصاص والعمل الوظيفي.

ولا يمكن اغفال حقيقة وجود شريحة كبيرة من الموظفين الموجودين من المخلصين في عملهم ولاسيما الشباب من الخريجين الذين كانوا يحملون تقاليد العمل الوظيفي الملتزم لم تتجاذبهم المنافع الشخصية خارج الولاء للوظيفة العامة وخدمة المواطنين.

الا ان الامثلة السيئة التي حصلت خلال فترة الفوضى بعد الاحتلال وعدم سريان القوانين الرادعة وتعطيلها وغياب القدوة الحسنة في المواقع الوظيفية المتقدمة والتقاء الامريكان واللصوص عند نقطة نهب وخراب البلد، وشلل مجلس النواب في اصدار التشريعات التي تحمي المجتمع من اللصوص واصحاب المصالح الذين دخل البعض منهم في تلك المؤسسة التشريعية مما ادى الى اشتراء السرقات والعمولات التوزير ونهب عقارات واموال الدولة وهو الامر الذي اصبح واضحاً من خلال احصائيات وتقارير هيئة النزاهة المعلنة التي قدمت للمجتمع كشفاً يتضمن الاف السرقات والانتهاكات للمال العام والتزوير والابتزاز كان ابطالها العديد من القادة الاداريين واعضاء الكتل السياسة والدينية الذين لم تردعهم القيم الاخلاقية من السقوط في رذيلة السرقة والتزوير ونهب عقارات الدولة واخطر ظواهر الفساد التي اصابت المجتمع واجهزة الدولة هو الاحباط الذي اصاب الخيرين من الموظفين الرافضين لمظاهر الفساد، والذين ان لم يشتركوا في الخوض بمستنقع الفساد فقد سكتوا وغضوا النظر عنه لعدم استطاعتهم على مواجهة غيلان الفساد بمختلف ازيائهم المدنية والعشائرية والدينية ووسائل الحجاب بمختلف الوانها.