– December 26, 2016

ميزة إستقلال المحكمة العليا – طارق حرب

اعلن نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية يوم 2016/12/25 ان بداية الفصل التشريعي الثاني من دورة الانعقاد الثالثة التي تبدأ في الشهر الاول لسنة 2017 سيتم فيها تشريع قانون المحكمة العليا ولما لهذا القانون من خطورة واهمية خاصة في مراقبة تطبيق احكام الدستور من عدمه واما اذا حصلت هنالك مخالفة للدستور او خرق لاحكامه ومراقبة ان تكون قوانين الدولة منسجمة مع الدستور بالشكل الذي تم تفصيله بالمادة (93) من الدستور التي اسهبت في اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا لا بل ادخلت ومنحت هذه المحكمة حتى المصادقة على النتائج الانتخابية فان الالحوظة التي يجب ابدائها لولاة امورنا واصحاب الشأن فينا من اعضاء مجلس النواب هو المناداة والطلب والترجي بالادبار والتولي عن الحكم الوارد في مشروع قانون المحكمة الذي يتضمن استبدال اعضاء المحكمة ذلك ان المبدأ القار (المستقر) في دول الديمقراطية واوطان الحرية ودساتيرها وقوانينها في ديمومة عمل القاضي في المحكمة الاحتادية وعدم ترك اعضاء هذه المحكمة لمقاعدهم القضائية الا اذا رغبوا في ذلك او انه سبحانه يقضي امرا كان مفعولا وهذا معمول به في المحكمة العليا الامريكية (supreme court) ومعمول به في جميع الدول الاوربية والدول المتطورة باستثناء الدول غير الديمقراطية والدول الدكتاتورية او المتخلفة حيث يتم استبدال اعضاء هذه المحكمة لغايات معروفة لدى السلطة التشريعية ذلك ان الحكم الخاص بعدم استبدال اعضاء المحكمة هو لاجل تامين اعلى درجات الاستقلالية للقاضي في المحكمة العليا وعدم جعله مهددا من اية سلطة اخرى بما فيها السلطة التشريعية طبقا لاحكام المادة 47 من الدستور التي تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات ذلك ان قاضي المحكمة العليا سيبتعد عن الاستقلالية في حالة تهديده بانه سيترك مقعد القضائي بعد فترة من الزمن وبالتالي يفتقد القاضي الجرأة والشجاعة والاقدام على اصدار احكام وقرارات وتفسيرات حتى ولو كانت مخالفة لراي السلطة التشريعية طالما انها توافق الدستور والمثل الواضح في ذلك هو ما اقرته المحكمة الاتحادية العليا من مبدأ وقاعدة تتمثل بممارسة السلطة التنفيذية عن طريق مشروعات القوانين بشكل يفوق مقترحات القانون التي يقدمها عدد من اعضاء مجلس النواب وهذا ظهر واضحا في الكثير من قرارات المحكمة العليا واخرها قانون الاحزاب وقانون شبكة الاعلام والان يمكن ان يطبق هذا المبدأ على قانون موازنة 2017 والرجاء هو عدم ترك المبدأ الذي قررته الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور علاوي والوارد في القانون (30) لسنة 2005 وهو ديمومة عمل القاضي في المحكمة ومساواة قاضي المحكمة العراقية بقاضي المحكمة العليا الامريكية ولا نقول ان هنالك وجوها اخرى لهذا الموضوع ذلك ان الاستبدال سيفتح الباب على مصراعيه للمحاصصة السياسية والمحاصصة الطائفية وسيجعل من المحكمة اداة بيد الاحزاب السياسية .