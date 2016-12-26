– December 26, 2016

كلام x كلام

خادم الناس – فيصل جاسم العايش

الموظف الحكومي ليس له من دور الا ان يؤدي واجباته في خدمة الناس حسبما تمليها عليه طبيعة الخدمة الاجتماعية التي تفرضها وظيفته في الدائرة التي يعمل بها، فهو ليس بذي منة على احد فهو يستلم راتبه الشهري من اجل هذه المهام التي ينبغي ان يقوم بها واي تقصير منه في تأدية هذه المهام هو اخلال بالعقد المبرم بينه وبين قرار تعيينه الابتدائي الذي بموجبه استلم مهام عمله وعلى اساسه يأخذ راتبه الشهري.

وقد يغيظك بلى ويمتحن قدرتك على التحمل ان ترى موظفاً حكومياً يعامل الناس بازدراء ودون اي احساس بالمسؤولية تجاه المواطنين ممن يراجعون الدائرة الخدمية التي يعمل بها بل ويكيل لهم السباب والشتائم ويضع العراقيل تلو العراقيل امام معاملاتهم التي لا تتعدى كونها طلبات حياتية واجتماعية في دائرة خدمية مهمتها الاولى والاساسية هي اعطاء المواطن الحق في الطلب الذي قدم من اجله الى هذه المؤسسة او تلك.

نحن نسمي من يعمل في مؤسسات الدولة ودوائرها موظفاً حكومياً، اي ان الدولة قد وظفته لكي يقدم للناس وللمواطنين خدمة اجتماعية معينة وفي ذلك اكبار له وتثميناً لجهوده، في حين ان العالم، كل العالم، يطلق عليه صفة (خادم) بل وحتى في بلدان المغرب العربي يقولون عنه انه (يخدم) وهذه المفردة شائعة كثيراً في الكلام اليومي هناك، وهو فعلاً جاء ليخدم من يرومون منه منه خدمة ما، يؤديها حسب اختصاص المؤسسة التي يعمل بها، كاصدار بيان لولادة طفل او هوية للاحوال المدنية، او وثيقة ملكية لعقار او مركبة او مراجعة لمستشفى او اصدار لوثيقة سفر، وسواها مما يحتاجه المواطن من وثائق شخصية او علاج او تسجيل ابنائه في مدرسة او دفع مستحقات ضريبية ابراء لذمته من ديون عليه، او غيرها من امور الحياة الاخرى.

سيكون جميلاً لو استقبلك الموظف الحكومي بعبارة ترحيبية وابتسامة خفيفة وسيكون نكداً وظلالاً لو انه عبس في وجهك وتولى عنك واستدار عارضاً لك ظهره واضعاً امامك جملة من العراقيل وقد يكون الامر اسوأ لو تطاول عليك واصفاً اياك بالجهل وعدم المعرفة.

انت تذهب الى اية دائرة حكومية حاملاً معك كل ما لذ وطاب ومن وثائق تخصك من هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية والبطاقة التموينية ووثيـــــــــقة السكن وصور شخصية، ولقد حدث معي مرة في دائرة كـــاتب العدل بعد ان قدمت للموظف كل هذه المستمــــسكات ان طالبني بجواز السفر!.

تذكر ايها الموظف الحكومي انك في مكانك لكي تؤدي خدمة، اي انك خادم للناس لا ان يكون الناس في خدمتك.