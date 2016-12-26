– December 26, 2016

الإعلام الغربي : الجانب الإنساني للقوات المشتركة عال ولم نسجل أي خرق

الحشد يتهم دولاً إقليمية بإعادة سيناريو حلب في الموصل

بغداد – محمد الصالحي

نجحت القوات المشتركة بنيل اشادة اعلامية دولية من خلال معارك تحرير الموصل حيث تؤكد تلك الوسائل انضباطً القوات بشكل عال بالمعارك لعدم تسجيلها اي حالة قصف عشوائي من قبل القوات والطيران الحربي او استهداف الأهالي, فيما اتهمت قوات الحشد الشعبي جهات اقليمية بالترويج بعقد اتفاق سياسي لاخراج عناصر تنظيم داعش من الموصل بشكل سلمي .

وقالت صحيفة الواشنطن بوست في مقال كتبه جاكسون ديهيل امس ان (القوات العراقية تبدي انضباطاً عالياً بعملية استعادة مركز الموصل). مبينا ان (التقارير لم تسجل لغاية الان اي حالة قصف عشوائي بالموصل من قبل تلك القوات والطيران الحربي او حالة استهداف للأهالي او اختفاء للرجال).واضاف ان (ذلك لا يعني عدم سقوط ضحايا بصفوف المدنيين مع استمرار العمليات العسكرية). مشيرا الى (مقتل تسعمئة مدني بحسب تقارير للأمم المتحدة بنيران مسلحي داعش).وتابع ان (السبب الاساس بتأخر الحسم بعملية الموصل هو اعطاء اولوية لحماية المدنيين ما تسبب ببطء اضطراري). الى ذلك قال القيادي في الحشد جواد الطليباوي في تصريح امس ان (جهات اقليمية مجاورة قامت بالترويج بشأن اتفاق سياسي لاخراج عناصر داعش من الموصل بشكل سلمي على غرار ماحصل في حلب بسوريا ). واضاف ان ( تلك الجهات تحاول وبكل الطرق النيل من القوات الامنية وانتصارات في اخر معاقل التنظيم بالعراق لغرض كسب الوقت ). وتابع ان ( لايمكن القبول بأي حل سياسي ينقذ داعش في نينوى وسيكون السلاح هو الحل الوحيد ضد تلك المجاميع الارهابية ).وبشأن تحرير قضاء تلعفر اكد الطليباوي ان ( اغلب الاستعدادات مكتملة لتحرير القضاء وجميع القوات التي ستشارك هي جاهزة بانتظار امر القيادة العامة للقوات المسلحة بانطلاق معارك التحرير ). وقال القيادي في الحشد جبار المعموري في تصريح امس (لدينا معلومات مؤكدة من داخل أحياء غرب الموصل والتي ما تزال في قبضة تنظيم داعش تشير الى أن التنظيم يعد حاليا لمقاطع تمثيلية بإخراج أنامل أجنبية هدفها إنتاج مقاطع فيديوية وكأنها التقطت بعفوية لكنها في الحقيقة تم إنتاجها بدقة من أجل الإساءة للحشد الشعبي).وأضاف أن (داعش ربما يطلق بعضا من تلك المقاطع مع اقتراب معركة الحسم في الموصل في اطار محاولاته لتخفيف الضغط عليه في ظل وجود من يصفق له من بعض الساسة والإعلام المضاد). لافتا الى أن (ماكنة داعش الاعلامية ما تزال تحاول ايجاد اي مخرج لمأزق التنظيم فيما خسارته مناطق واسعة خلال اسابيع معدودة من معركة الموصل رغم الدعاية الكبيرة التي تحدث عنها وخاصة خطوطه الدفاعية وارتال الانتحاريين والانغماسيين التي تكسرت على يد القوات الأمنية والحشد). ومن جانبه قال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان في تصريح امس ان (القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي رفض وبشكل قاطع مشاركة اي قوات اجنبية برية في جميع العمليات العسكرية ضد داعش ولا سيما في عمليات قادمون يا نينوى).واضاف ان (ما تم ترويجه في وسائل الإعلام بشان اشتراك قوات برية أمريكية مع قطعات الجيش في عمليات الموصل عارية عن الصحة). مشيرا الى ان (الغاية من الترويج لمثل هكذا تصريحات واخبار الاساءة الى الانتصارات التي تحققت وقصمت ظهر داعش في جميع المناطق).وتناقلت بعض وسائل الإعلام تصريحات تفيد باشتراك واندماج قوات برية امريكية مع قطعات الجيش قبل بدء المرحلة الثانية من عمليات قادمون يا نينوى لتحرير الموصل فيما توقع قائد قوات التحالف الدولي في العراق الجنرال ستيفن تاونسد في تصريح امس (هزيمة التنظيم في العراق وسوريا ستستغرق عامين من القتال الصعب لتطهير مدينتي الموصل والرقة ثم حرق ما تبقى من الدواعش).ورجح تاونسد ان (يفر عناصر داعش إلى الصحراء الشاسعة بين العراق وسوريا). وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته ( الزمان) امس ان ( قوات الحشد الشعبي قتلت سبعة عناصر من داعش واصابت 11 آخرين غرب قرية الشريعة غرب تلعفر بعد استهداف تجمع لهم بواسطة المدفعية الثقيلة).وقال لوزارة الدفاع وتلقته (الزمان) امس ان ( افراد مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وبالتنسيق مع استخبارات مكافحة إرهاب نينوى وبمعلومات دقيقة ضبطت أضخم عملية مداهمة لستة معامل تعود لداعش في منطقة بازوايا بكوكجلي في مدينة الموصل). واضاف ان ( تلك المعامل متخصصة في صناعة قنابر الهاون من عيار 120 ملم وتحوي بداخلها على أكثر من10 آلاف قنبرة كانت داعش تنوي استخدامها لضرب القطعات الأمنية والمواطنين في المناطق المحررة).واوضح البيان ان ( قنابر الهاون كانت معدة للاستخدام كعبوات ناسفة توضع في الطرق والأماكن العامة بالإضافة إلى استخدامها لغرض تفخيخ العجلات كما ضمت العشرات من المكائن والمعدات والمواد المخصصة لصناعة القنابر).واشار الى ان ( تلك العملية جاءت رداً على هجمات داعش على منطقة كوكجلي وثأراً للشهداء). وفي كركوك قال مصدر امس ان (مسلحين مجهولين استهدفوا قياديين أثنين لداعش بأسلحة كاتمة للصوت أثناء وجودهم في إحدى المحال التجارية ما أدى إلى مقتلهم في الحال).واضاف ان (القياديين يحملان الجنسية اليمنية وهما مسؤولان عن أزمة المواد الغذائية وعدم توزيعها لسكان القضاء). وقال مدصر امس ان (عبوة ناسفة وضعها مجهولون على طريق ناحية العباسي وقضاء الحويجة انفجرت مستهدفة سيارة تقل عناصر بديوان الحسبة التابع لتنظيم داعش ما أسفر عن مقتل اربعة واصابة اثنين آخرين من التنظيم).وأضاف (التنظيم فرض اجراءات مشددة في موقع التفجير وقام بإخلاء القتلى والمصابين). وفي الانبار قال ضابط استخبارات حشد عشائر حديثة الصمود المقدم ناظم الجغيفي في تصريح امس ان (طيران التحالف الدولي تمكن من قصف ثلاث عجلات لتنظيم داعش بينها مفخختان يقودها انتحاريان في منطقة الصكرة غرب مدينة حديثة ).مبينا أن (القصف اسفر عن تدميرها وقتل جميع عناصر التنظيم في داخلها).وأضاف أن (التنظيم كان يروم الهجوم على الساتر الغربي لمدينة حديثة قادما من مدينة لافتا الى أن (القصف دمر العجلات قبل أن يتمكنوا من الوصول الى الساتر الغربي لحديثة).