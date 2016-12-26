– December 26, 2016

إعتقال شرطي بتهمة القتل ومقدم مرور لتزويره أوراقاً رسمية في صلاح الدين

البصرة تسجّل 33 ألف مخالفة سير خلال العام الجاري

بغداد – داليا احمد

ألقت مفرزة تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة صلاح الدين القبض على المنسوب الى فوج سوات بمديرية شرطة المحافظة لاتهامه في قضية قتل , فيما اعتقلت ضابط برتبة مقدم منسوب إلى مديرية المرور بداعي التزوير بكتب ومحاضر رسمية.وقال المكتب في بيان امس ان (مفرزة تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة صلاح الدين برئاسة مدير المكتب العميد علي مهدي حمود تمكنت من إلقاء القبض على ضابط برتبة مقدم منسوب إلى مديرية مرور صلاح الدين بتهمة التزوير بكتب ومحاضر رسمية تم بموجبها إيداعه التوقيف).وأوضح أن (عملية القبض على الضابط المتهم تمت بعد ورود شكوى لمكتب المفتش العام من أحد المواطنين تفيد بقيام ضابط ادخال بيانات في مديرية مرور صلاح الدين المقدم س ع ي بعملية تزوير بإحدى معاملات تسجيل المركبات، حيث شكل مدير تفتيش صلاح الدين مفرزة برئاسته لمتابعة القضية وبعد استحصالها للموافقات الأصولية وتحرير مذكرة إلقاء قبض من قبل قاضي تحقيق تكريت ألقت المفرزة القبض على المتهم، حيث ضبطت بحوزته المعاملة المزورة التي بموجبها سجل إحدى المركبات خلافاً للضوابط والأصول القانونية والإدارية).وأضاف أن (المفرزة قامت بتدوين أقوال المتهم وصدقتها لدى قاضي محكمة تحقيق تكريت الذي أمر بتوقيفه وفق المادة (289 – 298) من قانون العقوبات). مبينةً أن (مفرزة المفتشية سلمت المتهم الى آمرية انضباط شرطة صلاح الدين لعرضه على المحاكم المختصة للبت بقضيته).وبحسب البيان فان (مكتب تفتيش صلاح الدين وتنفيذا لقرار قاضي محكمة تحقيق تكريت ألقى القبض على المتهم العريف (م أ م) المنسوب الى فوج سوات صلاح الدين التابع لمديرية شرطة المحافظة وفق المادة 405 من قانون العقوبات لاتهامه بقضية قتل، وقد تم تسليمه الى مركز شرطة تكريت اصولياً لعرضه على المحاكم المختصة). وفي البصرة قال مسؤول قاطع مرور الطرق الخارجية في شمال البصرة صبيح خلف الإمارة ي تصريح امس إن (33 الف غرامة سجلت بحق سائقي المركبات الذين ارتكبوا المخالفات في الطرق الخارجية والداخلية في القاطع الممتد من ناحية الدير جنوبا وحتى حدود ناحية العزير شمالا فضلا عن مناطق قضاء المدينة).وأضاف إن( الغرامات التي سجلت في القاطع بلغت 24864 غرامة آجلة و8500 غرامة فورية مشيرا إلى حجز 57 دراجة نارية و12 سيارة مخالفة وغير مسجلة في لوائح مديرية المرور العامة).ودعا (الإمارة أصحاب المركبات إلى توخي الحذر في سير على الطرقات والالتزام بمبادئ السلامة العامة من خلال تخفيف السرعة وارتداء حزام الأمان). وفي اربيل قال المتحدث بإسم مديرية شرطة أربيل النقيب هوكر عزيز في تصريح امس أنه (تم إعتقال ثلاثة موظفين في بلدية أربيل). مبينا أن (موظفة بين المعتقلين الثلاثة افرج عنها بكفالة).وأضاف عزيز أنه (تم إعتقال الموظفين الثلاثة وفق المادة 298 من قانون العقوبات العراقية الخاصة بتزوير المحررات). لافتا إلى أن (التحقيقات مستمرة في القضية).