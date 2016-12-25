– December 25, 2016

رئيس البرلمان يبحث مع السفير التركي فتح آفاق جديدة للتعاون

نيجيرفان البارزاني: إستقلال كردستان لم يعد خطاً أحمر لدى أنقرة

بغداد – قصي منذر

بحث رئيس البرلمان سليم الجبوري مع السفير التركي لدى العراق فاروق قايمقجي ضرورة انطلاق العراق وتركيا نحو تعاون مثمر وجهود المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب. وقال بيان امس ان (الجانبين استعراضا العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وسبل فتح آفاق جديدة من التعاون بهدف تعزيز اواصر الصداقة والعمل المشترك)، فيما اكد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني عدم تحفظ انقرة على اعلان الدولة الكردية، واشار بيان البرلمان ان (الجانبين بحثا مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في المنطقة وأهمية تعاون المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب والحد من انتشار عصاباته الاجرامية). وتابع البيان ان (الطرفين اتفقا بشأن ضرورة الانطلاق نحو تعاون مثمر بين العراق وتركيا على ضوء المصالح المشتركة وعلى النحو الذي يحفظ امن وسلامة البلدين ويحقق مصلحة شعبيهما). ويبدو ان الازمة التركية العراقية لاسيما بعد التصعيد الكلامي بين بغداد وانقرة بدأت تشهد رسم دبلوماسية جديدة . الى ذلك اكد البارزاني ان استقلال كردستان لم يعد خطا أحمر لدى تركيا ومن الضروري إجراء حوارات مع إيران. وقال البارزاني في تصريح امس ان (استقلال كردستان لم يعد خطاً أحمر لدى تركيا وقبولها بنقل نفطنا عبر أراضيها كان مكسباً كبيراً لنا وفاق تصوراتنا)، مؤكدا أن (استقلال كردستان سيكون سببًا في استقرار المنطقة). نافيا ان (تكون كردستان منطلقًا لأية عمليات عسكرية ضد إيران أو أي بلد آخر). وكان رئيس الاقليم مسعود البارزاني قد هدد بالانفصال عن العراق . وقال البارزاني في بيان أن (الاقليم يقف اليوم أمام طريقين إما أن نقبل بهذا الواقع وأن نقبل بأي قرار يتخذه الآخرون بدلاً عنّا ويقرروا مصيرنا متى ما أرادوا إختلاق المشاكل لنا او نخطو نحو الإستقلال وبالإعتماد على إرادة شعب كردستان وسيظهر قريباً للجميع من يريد أن يبقى تابعاً ومن سيختار سيادة القرار). ولكن خلافات البيت الكردي بشأن رئاسة الاقليم وتجدد الخلافات وصل الى الاعلان عن فصل السليمانية عن اربيل الامر الذي دعا البارزاني جميع القوى والأطراف السياسية الكردية إلى اجتماع خاص لبحث إجراء استفتاء تقرير المصير. وقال البارزاني إن (حق تقرير المصير والاستقلال هدف أسمى ويجب أن لا نسمح أن تصبح هذه القضية المصيرية ضحية للخلافات والصراعات الداخلية لذا أدعو جميع القوى السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت لإيجاد إجماع وطني على قضية الاستفتاء والاستقلال والخطوة الأولى هي أن نبدأ حوارا صريحا وأخويا مع بغداد)، لافتا الى ان (المنطقة تمر بمرحلة جديدة وبحسب المؤشرات فإن هناك تغييرات كبيرة مقبلة وأن شعب كردستان وتجربته أمام مرحلة حساسة ومصيرية ولا يمكن تفويت هذه الفرصة). وأضاف ان (شعب كردستان يحقق انتصارات كبيرة في الحرب ضد الإرهاب بجهود قوات البيشمركة ودعم الحلفاء)، مؤكدا أن (الإرهابيين أصيبوا بهزائم كبيرة لكن المخاطر لا تزال قائمة). وفي تطور لاحق طالب رئيس كتلة حركة التغيير في البرلمان كاوة محمد بممارسة الضغط على حكومة إقليم كردستان لتطبيق قانون الموازنة، مشيرا إلى أن بيع نفط كردستان بشكل مستقل فشل وتسبب في تدمير الإقليم. وقال محمد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع ممثلي عدد من المنظمات المدنية في السليمانية امس إن (ما كنا نأمله أن تكون سياسة بيع النفط بشكل مستقل ناجحة وعلى أسس مؤسساتية وشفافة وأن تصرف موارده لمصلحة الشعب)عادا أن (سياسة بيع النفط بشكل مستقل من قبل الإقليم فشلت وتسببت في تدمير الإقليم).وأكد محمد (ضرورة تطبيق قانون الموزانة العامة من قبل الاقليم والتباحث مع بغداد بهذا الشأن) مشيرا إلى أنه (بحسب قراءتنا فإن مسؤولي حكومة الإقليم غير مستعدين لتطبيق القانون) .