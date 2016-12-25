– December 25, 2016

العثور على جثث بعض الضحايا وأجزاء من الطائرة الروسية المنكوبة

بوتين يعلن الحداد الشامل ويوجّه بتحقيق دقيق

موسكو – أف ب – الزمان

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس الحداد الشامل في بلاده اليوم الاثنين على أرواح ضحايا الطائرة العسكرية تو-154 ، فيما افادت وزارة الدفاع بالعثور على جثة احد ركاب الطائرة وعلى اجزاء منها. وتحطمت الطائرة التي كانت تقل 92 شخصاً بينهم اكثر من ستين عضوا في فرقة الجيش الاحمر الموسيقية الشهيرة صباح امس في البحر الاسود بعد اقلاعها متجهة الى سوريا للمشاركة في احتفالات رأس السنة. وكانت الطائرة قد أقلعت من مدينة ادلر في جنوب منتجع سوتشي في رحلة روتينية الى قاعدة حميميم الجوية القريبة من اللاذقية في سوريا، بحسب ما نقلته وكالات الانباء الروسية عن المتحدث بإسم وزارة الدفاع ايغور كوناشنكوف الذي اكد عثور فرق الانقاذ على جثة تعود لاحد ركاب الطائرة والعثور على أمتعة يرجح أنها تابعة لركاب الطائرة المنكوبة، بالاضافة الى العثور على اجزاء من الطائرة على بعد 1,5 كلم من ساحل سوتشي على عمق 50 الى 70 مترا مع استمرار البحث عن باقي الركاب بمشاركة 4 سفن و5 مروحيات، وطائرات مسيرة.إلى ذلك، أكد مصدر في وزارة الطوارئ العثور على جثث 5 ضحايا.وقالت الوزارة ان الطائرة كانت تقل 84 راكبا وثمانية من افراد الطاقم، 64 منهم اعضاء فرقة الكسندر الرسمية للجيش الروسي وقائدها فاليري خليلوف وكان بين الركاب جنود روس وتسعة صحفيين. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ان (بوتين ابلغ بالوضع وهو يتابع تطور عمليات البحث وهو على اتصال دائم مع وزير الدفاع سيرغي شويغو بإنتظار اتضاح الصورة).

وافاد مصدر في لجنة التحقيق الروسية بفتح تحقيق جنائي لتحديد ما اذا كان الحادث ناجماً عن انتهاكات لنظم السلامة الجوية، يتخلله استجواب الطاقم التقني المكلف بتحضير الطائرة للاقلاع.وسبق لهذا الطراز من الطائرات ان تعرض لحوادث، ففي نيسان 2010 تحطمت طائرة من هذا النوع كانت تنقل 96 شخصا بينهم الرئيس البولندي ليخ كازينسكي ومسؤولون بولندنيون كبار، وهي تحاول الهبوط قرب سمولينسك غرب روسيا، وتوفي الجميع.

وكانت روسيا وسوريا قد وقعتا في آب 2015 معاهدة تتيح لروسيا استخدام قاعدة حميميم الجوية لمدة غير محدودة ومنح العسكريين الروس وعائلاتهم حصانة دبلوماسية. واعلن بوتين أمس اليوم الاثنين حداداً شاملاً في روسيا على أرواح الضحايا .وأكد أن(تحقيقاً دقيقاً بشأن أسباب الكارثة سيجرى، وسنقوم بكل ما يلزم لمساعدة أسر الضحايا)، مضيفاً في تصريح متلفز (تم تكليف الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق يترأسها وزير المواصلات).وكانت على متن الطائرة المنكوبة الناشطة الحقوقية يليزافيتا غلينكا، المعروفة باسم ( الدكتورة ليزا) الحاصلة على جائزة حكومية تكريما لنجاحاتها في مجال الأعمال الخيرية والدفاع عن حقوق الإنسان وكانت تحمل معها على متن الطائرة المنكوبة أدوية لمستشفى جامعي في اللاذقية. والدكتورة ليزا، مديرة منظمة (المساعدة العادلة) اشتهرت بتنظيمها مناوبات تطوعية لمساعدة المشردين في شوارع موسكو.

وبعد بداية النزاع المسلح في جنوب شرق أوكرانيا، بدأت ليزا، بالقيام بزيارات مكوكية إلى منطقة النزاع، لتصطحب معها إلى موسكو أطفالا مصابين ومرضى. وكان على متن الطائرة ايضاً 68 موسيقيا من فرقة الغناء والرقص للجيش الروسي التي تحمل اسم ألكسندروف ومن ضمنهم رئيسها خليلوف. وهذه الفرقة حائزة على العديد من الجوائز المرموقة المحلية والعالمية.