– December 25, 2016

صادق جعفر يسحر ليل دبي بحفل ساهر

أنغام العود العراقي تتعالى في الخليج

رياض المحمداوي

ليلة جميلة من ليالي الف ليلة وليلة. زار فيها القمر سماء دبي فاضاف له حلة بهية ويبدو ان القمر اصر على ان يشارك حفل إطلاق وتوقيع البوم المؤلف الموسيقي وعازف العود العراقي صادق جعفر..

تحت عنوان ..نبض العود. الذي طرح في الاسواق الخليجية وجميع محلات فيرجن وعلى موقع انغامي.

تخلله حفل بهي للفنان اقيم ليلة 14 من نوفمبر الماضي في دبي برعاية شركة ( فريديج العالمية ) الدولية لاقامة الحفلات والتي وقع معها الفنان صادق لادارة اعماله .وقد تالق الفنان صادق جعفر بالعزف على العود لمقطوعات من الالبوم تخللتها تقاسيم عود. وحضرالحفل نخبة من الجمهور وكبار نجوم الفن والموسيقى والاعلام الذين عبروا عن بهجتهم واعجابهم بموسيقى الفنان صادق. التي ابهرت الحضور وعبروا عنها بالتصفيق الحار والزهور .كما حضرالحفل عدد من المحطات الفضائية العراقية والعربية..

وقد رافقه العزف فرقته الموسيقية فرقة الليالي العربية وهم من كبار الموسيقيين الاكاديميين .

( نبض العود ) البوم موسيقي يظم ( 13 ) قطعة موسيقية تنوعت بالوان الطيف اغلبها من تاليف الفنان صادق. وشاركه العزف فرقته اليالي العربية المرافقة له وهي من ارقى الفرق تظم موسيقيين اكاديميين معترفين من العراق نشوان طلال ورياض محسن المحمداوي وارشد كاظم وصفاء غريب وسراج محمد ومن مصرالاستاذ اسامه زيد ومن الاردن عمرومن الهند. الاستاذ سوديش سجلت جميع الاعمال في ستوديوهات عديدة في دبي وتركيا ومصرباشراف الموزع الموسيقي نشوان طلال.

صادق جعفر كان قد اصدر البومين سابقين الاول من انتاج شركة الاوتار الذهبية اما البومه الثاني من انتاجه والذي حمل اسمه صادق جعفر واليالي العربية توزيع مع شركة EMI العالمية وقد لاقى رواج عالميآ كبيرآ وحازعلى قائمة أفضل 10 ألبومات في بورصة المبيعات العالمية (فيرجين ميغاستورز) بعد اصداره بأسبوع واحد فقط.ضمن القائمة لـ10 أسابيع كاملة وقد اشيد بالالبوم من قبل الكثيرين من النقاد والمتخصصين .

الالبوم الجديد ذو طابع جديد ومميزللعود من الاوركيسترآ وهومزيج بين الشرق والغرب تتخلله تقاسيم على العود لمقامات عدة . يمتاز بالحلاوة والتنوع الموسيقي والفنتازيا والتكنيك والايقاعات المتنوعة التي امتازت بها مؤلفات الفنان الان في الاسواق وجميع محلات فيرجن بدول مجلس التعاون الخليجي وعلى موقع انغامي واي تيونز وقد تصدر المبيعات ورواج كبير . كما تعاقد الفنان صادق مع شركة (فريديج العالمية لادارة الاعمال واقامة الحفلات والمهرجانات العالمية. وقد اقيمت اولى حفلاته في 14 /11 في دبي احتفاء بطرح الالبوم وتوقيع العقد مع شركة فريديج العالمية .حضر الحفل نخبة من فنانيين كبارعرب واجانب وشخصيات مختلفة تهتم بالموسيقى الشرقية ومن اهم الحضور موسيقيين والاعلاميين ونقاد .وقد كانت حفلة من اروع الحفلات التي لاقت اعجاباً منقطع النظير من قبل الحضور.الذي صفقوا بحرارة معبرين عن اعجابهم بماطرحه الفنان من موسيقى ساحرة اظافت للعود حلة عالمية جديدة ستصبح محل اهتمام عالمي.

( الزمان ) التقت الفنان صادق جعفر ودار الحوار الآتي:

{ ان فكرة الالبوم هذه المرة لاتختلف كثيرأ عن تجربتك السابقة والناجحة والتي لاقت رواجاً عربيآ وعالميآ . هل نعتمد هذا الاسلوب ونطلق علية اسلوب صادق الجديد بطرح العود بحلة جديدة تتناغم مع الالات الموسيقية المرافقة بمقطوعات الفت خصيصآ للعود تعددت التنوع والذوق؟

– انا لااختلف عن اساتذتي السابقين الذين هم امراء العود وهم كثرابتداء بامير العود منير بشير وجميل بشيروومصير شمة وعلي الامام وسالم عبد الكريم وغيرهم لكني اطمح ان اقدم العود حسب مايتطلبه العصرتماشيآ مع التطور الموسيقي والتكنلوجي اضافة للذوق العام الذي هو الاخر قد تغير.فمااسعى اليه هو ان اضع العود بالخانة العالمية التي تتماشى مع العصرباستخدامي مؤلفات خاصة بالعود تتناغم مع الالات الموسيقية الاخرى من اجل لفت انتباه جميع الاذواق لامكانيات الة العود العريقة.

{ بماذا اعتمدت فكرة الالبوم بالنسبة لاختيار الاعمال الموسيقية للالبوم وهل كانت ضمن تخطيط مسبق في الاعداد والاختياروهل شاركك بها زملاءك بنفس الرؤية ام هو قرارك وحدك؟

-ان فكرة الالبوم هي ان تصل موسيقاي لكل الاذواق والاعمار فهي لاتختلف عن فكرة الالبوم السابق كثيرآ الامن طرح افكار جديدة في التاليف الموسيقي من قبلي وزملائي الذين شاركوني التاليف الموسيقي فانا احرص ان يكون الالبوم متعدد الافكار وفيه متسع من روح التنافس والفنتازيا التي تخدم الة العودوالتي تصل للمتلقي باساليب مختلفة ولاول مرة والحمد لله كانت تجربة الالبوم السابق شاهد على نجاح تجربتي التي حفزتني ان امضي قدمآ بمشروعي هذا.

{ من وراء نجاحات صادق جعفر؟ هل هي التجرب الطويلة في عالم الاستديو وتسجيل اغلب الاغاني العربية ام هوالحس الموسيقي الذي بداخلك ام هنالك اواجواء معينة تستمد منها الهامك في العزف والتاليف الموسيقي.

– اكيد كل هذه العوامل التي ذكرتها هي اضافة لتجربتي هذه الكثير الا انه يبقى حلمي الاول في الاصرار على ان احافظ شان العود الكبير لكونه من صنع الاجداد الاكديين واقدم الالات الموسيقية على وجه الارض. فعشقي لهذه الالة منذ الصغر ضل يراودني حلم ان اكون مختلفة في طرحي لهذه الالة من ناحية الاسلوب والعزف فحرصت ان اتعلم جميع الاساليب التي يتم العزف بها لهذه الالة في جميع البلدان والحمد لله نجحت في ان اجمع بين هذه الاساليب لاخرج بنتيجة مختلفة عن غيري .

{ الى اين يصل طموحكم بنشر العود عالميآ وهل سنشهد مفاجآت جديدة من صادق وفرقته ؟ – انا اطمح ان اكمل مابدأه امراء هذه الالة التي توارثنها عبر الاجيال والتي كان فيها امير لهذه الالة في كل جيل فتعتبر الة العود الة وطنية عراقية حيث اخترعها اجدادنا الاكديين والسومريين حتى وصلت الينا.وستكون دائمآ هنالك مفاجآت مادامهنالك اصرار على الجديد من قبلي وزملائي.

{ بمن تاثر صادق جعفر ولمن يدين بهذا التاثر الذي اضاف لاحساسك الكثيرواصبحت تمتاز به؟

– لقد تاثرت بالكثيرين من عازفين العود الكبار تعلمت منهم الكثير.اما الاحساس فكل له احساسه المختلف واعتقد اني قد وفقت في ايصال احاسيسي للاخرين.

{ بعد هذا النجاح الساحق والذي ينم عن رواية جديدة لطرحكم الة العود العريقة بطريقة محببة عالميآ واكبت العصرفي اختياركم للمقطوعات المطروحة والتي جمعت بين الاصالة والذوق والتي لم تفقد العود قيمته التاريخية.هل من طموح ان تكبر فرقتكم يومآ ونراها كالفرق الموسيقية العالمية التي تساهم بايصال انغام العود الى ابعد مكان في العالم؟

– انا اعمل بدون دعم من احد فكل ماانتجته كان على حسابي الخاص والذي كلفني الكثير من الجهد والمال ولولا وقوف زملائي الفنانيين معي والذين هم مؤمنين بمشروعي الموسيقي الانساني لما كنت استطيع ان اصل لهذا النجاح فانا ادين لكل زملائي الذين وقفوا معي وخصوصآ زملائي المؤسسين لهذه الفرقة والذين رافقوني من اول وهلة ولحد الان. ونحن نحلم ان نصل بموسيقانا جميع العالم لنوصل رسالتنا الانسانية.

{ ماهي الامنية التي لم تتحقق للفنان صادق جعفر والتي يتمنى ان تتحقق له.

– اتمنى ان يعم على بلدي واهلي السلام وان يبتعد عنا والعالم اجمع شبح الحرب والقتل والدمار وان يعيش العالم بسلام دائم فالارض تكفي للجميع والله لاينسى برزقه احد .كما اتمنى ان ينتهي ينطوي العالم تحت جنح المحبة والطمأنينة والسلام بعيدآ عن الفكر التكفيري والطائفي وشبح الارهاب الذي لادين له.كما اتمنى ان اعزف موسيقاي في كل بلدان العالم لاوصل رسالة الحب والسلام من شعبنا العراقي والعربي والاسلامي لكل بقاع الارض.

وقدشارك صادق والفرقة العزف كضيف شرف نجم السكسفون العربي المايسترو وسام خصاف بمقطوعتين وقد ابدى رايه بماحمله الالبوم من قطع موسيقية قائلآ.

صادق جعفر.فنان راق ومثابر ومجتهد ويمتلك الكثير من الاحساس والشجن في العزف على الة العود كما هو بارع في التكنيك بريشة مميزه وكل هذه العوامل ساعدته على انتاج البومين على اعلى مستوى من الحرافية والجمال والاحساس .

اماعن مشاركتي في الالبوم وفي الحفل الموسيقي هذا. فاني سعيد جدا لاسباب كثيرة منها ان صادق جعفر من اكثر الفنانين المقربين الي ونحن دومآ متواجدين في كل المحافل العربية الكبيرة في كل مكان وكنت سعيد لمشاركته انجازه الكبير وتحقيق النجاحات اينما كانت فهي تسعدني بلا شك. ومن بين الحضورالاعلامية العراقية الكبيرة الاستاذة سهاد الجميلي التي ابدت اعرابها بحفل الالبوم وماقدمه الفنان صادق جعفر قائلة.

موسيقى صادق .هي من اروع مارايت وسمعت وارقى ما طربت له روحي. هو انسان فيه الاحساس شفيفا نقيا كزلال الفرات تتهادى الانغام عذبة لتباغتنا برقة تستقر في عميق النياط حتى تخال نفسك سابحا في ملكوت السحر والجمال محاطا برفيف يحتضن جوانبنا بلمسة حب وحنان..مبدع ذلك الزرياب الجميل اعاد لقلوبنا الثقة بفن له نكهة الاوطان. كما كتب عنه العديد من كبار النقاد والموسيقيين .يشيدون باعمال الفنان.