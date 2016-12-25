– December 25, 2016

معوقات تشكيل هيئة الحشد وفقاً للقوانين العسكرية – محمد جبار جدوع العبدلي

جاء قانون هيئة الحشد الشعبي ليضمن حقوق أفراد ال هيئة تكريماً لتضحياتهم الكبيرة في الدفاع عن العراق وحماية أمنه وكرامته حيث نصت الأسباب الموجبة للقانون على: تكريماً لكل من تطوع من مختلف ابناء الشعب العراقي دفاعاً عن العراق في حفظ الدولة العراقية من هجمة الدواعش وكل من يعادي العراق ونظامه الجديد والذين كان لهم الفضل في رد المؤامرات المختلفة ومن اجل حفظ السلاح بين القوات المسلحة العراقية وتحت القانون وتعزيز هيبــــــــــــة الدولة وحفظ امنها وجعل السلاح بيد الدولة فقط، وتكريماً لكل من ساهم في بذل دمه في الدفاع عن العراق من المتطوعين والحشـــــد الشعبي والحشد العشائري.

وقد جعل القانون هيئة الحشد تشكيلاً مستقلاً عاداإياه جزءاً من القوات المسلحة العراقية، أي لا تكون هيئة الحشد جزءاً من الجيش ولا من الشرطة وذلك بمنحها شخصية معنوية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وذلك وفقاً للمادة 1/أولاً من القانون المذكور.

كما ذكر القانون تشكيلات هيئة الحشد الشعبي من قيادة و هيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة، وأخضع تلك التشكيلات إلى القوانين العسكرية النافذة في العراق، وأكّد القانون كذلك على أن يكون تكييف منتسي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات كما جاء ذلك في الفقرة أولاً/1,2,3 من المادة.1

ووفقاً لما تقدم، فإن تشكيلات هيئة الحشد الشعبي تقتضي الرجوع إلى قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 الأمر الذي يضع العديد من المعوقات أمام إكمال تلك التشكيلات ووضع قانون هيئة الحشد الشعبي موضع التنفيذ، وسنحاول بيان أهمها:

1- إن منح الرتب والترقيات بموجب قانون الخدمة والتقاعد العسكري المذكور يتطلب خدمة فعلية ويجب أن تكون وفق فترات محددة لكل رتبة، حيث حددت المادة 9 تلك المدد بالآتي: ملازم ثلاث سنوات ، ملازم أول ثلاث سنوات ، نقيب أربع سنوات ، رائد أربع سنوات ، مقدم أربع سنوات ، عقيد أربع سنوات ، عميد ست سنوات ، لواء ست سنوات ، فريق ست سنوات.

ومن ثم فإن خدمة أفراد الحشد محددة في المادة 3 من القانون أعتباراً من تاريخ 11/6/2014 أي لا يمكن منح أكثر من رتبة ملازم في الوقت الحاضــــــــر لأي فرد من أفراد الحشد الشعبي.

2- نص قانون هيئة الحشد الشعبي في الفقرة 2 من المادة 1 على يتألف التشكيل من قيادة وهيئة اركان وصنوف والوية مقاتلة، كما أشارت الفقرة 6 من ذات المادة إلى ان يتم تنظيم التشكيل خلال 3 أشهر دون أن يبين القانون تاريخ بدء سريان هذه المدة ونعتقد ان المشرع قصد تاريخ نفاذ القانون، ومع ذلك فإن المناصب المذكورة رئيس هيئة أركان وآمر لواء تتطلب رتب عسكرية متقدمة وفقاً للقوانين العسكرية رتبة مقدم فما فوق حيث نصت المادة 8/أولاً من قانون الخدمة والتقاعد العسكري على تكون مرتبات الضباط كالآتي: أ.الأعوان من رتبة ملازم إلى رتبة رائد ب.القادة من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد جـ.الأمراء من رتبة عميد إلى رتبة فريق أول.

في حين أن رتبة مقدم وفقاً للمدد الزمنية التي حددها القانون – المشار إليها مسبقاً- تتطلب خدمة 14 سنة ورتبة عميد تتطلب خدمة 22 سنة، وبالتالي كيف يتم منح هكذا مناصب لأفراد من الحشد الشعبي لا تمكنهم فترة خدمتهم من الحصول على الرتب المطلوبة لتولي قيادة تلك التشكيلات، ولا يمكن جلب ضباط من الجيش أو أي تشكيل عسكري آخر من خارج ال هيئة ليتولى القيادة في تشكيلاتها؛ لأن ال هيئة تشكيل مستقل بموجب القانون.

3- كما إن منح الرتب والترقيات في الاجهزة العسكرية تنظم بموجب القانون وتكون باقتراح من الوزير المختص وزير الدفاع بالنسبة لضباط الجيش وموافقة القائد العام للقوات المسلحة استناداً الى المادة 3 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري النافذ، في حين لم ينص قانون هيئة الحشد على آلية منح المراتب والترقيات، ولا يمكن أن يترك تنظيم هذه المسائل إلى التعليمات تصدر في المستقبل؛ إذ أن رتب وترقيات الجيش والشرطة نظمها قانون وليس تعليمات.

4- إن هؤلاء المقاتلين الأبطال من شباب وكبار السن من أفراد الحشد الشعبي يجب الوفاء لتضحياتهم وهو أقل ما نقدمه لهم، لكن جعل الحشد هيئة مستقلة غير تابعة لوزارة الدفاع يضع أمامها عراقيل عدة تتعلق بالتشكيلات والقيادة والرتب – كما أشرنا مسبقاً – ، لذا نعتقد بضرورة أن تُسن قوانين عسكرية خاصة بالحشد تتلائم مع طبيعة تشكيله وخصوصيته، أو جعل الحشد ضمن تشكيلات وزارة الدفاع، كما يمكن اتباع ذات الطريقة التي اتبعت مسبقاً في التعامل مع الصحوات من خلال توزيعهم بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية حسب العمر ويتم تحويل أصحاب الشهادات على الوزارات كُلاً حسب اختصاصه، وذلك بعد الانتهاء من تحرير كافة أراضي العراق من تنظيم داعش الإرهابي.

5- وأخيراً فقد أشارت المادة ا/ثالثاً من قانون هيئة الحشد الشعبي إلى تتالف قوة الحشد الشعبي من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة 9 من الدستور ، وقد قضت الفقرة أولاً/أ من المادة الدستورية المذكورة بمراعاة توزان المكونات في التشكيل وذلك بنصها على تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو اقصاء.

في حين أن مسألة التوازن والمكونات تتعارض مع مبدأي المواطنة والمهنية، وبالتالي ستقسّم هيئة الحشد وفق نسب معينة بما يحقق تمثيل جميع المكونات أسوةً بتقاسم المناصب والمراكز في جميع العراق دون النظر إلى وحدة ال هيئة كتشكيل مهني وعسكري يكون ولاء أفراده للوطن فقط.