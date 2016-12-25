– December 25, 2016

ملاحظات أساسية في تعليم حقوق الإنسان – عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي

ما بين 12 الى 16 / ايلول – سبتمبر / من عام 1978 نظمت المنظمة العالمية للثقافة والعلم والتربية اليونسكو ، مؤتمراً لبحث موضوع تعليم حقوق الانسان ، عقد في مدينة فيينا بالنمسا ، وقد اشترك فيه اكثر من 300 مندوب عن ستين دولة ومراقبين من 50 دولة عضو في هيئة اليونسكو .

وقد اقر المؤتمرون مبدأ ادخال تعليم حقوق الانسان في البرامج التعليمية على جميع المستويات للرجال والنساء وفي كافة انحاء العالم .

كما اقروا تساوي الحقوق الانسانية من حيث الاهمية سواء كانت مدنية ام سياسية ام اقتصادية ام اجتماعية ام ثقافية ، فردية ام جماعية …. كما ان المؤتمرين بينوا قيمة التعاون في هذه المجالات ومساعدة كل فرد لمعرفة هذه الحقوق وكيفية الحصول على الحقوق المهضومة سواء كانت على الصـــعيد الوطني او الدولي ….

خطة تعليم

وقد اقترح المشتركون في المؤتمر وضع خطة تصلح لتعليم رجال القضاء والتجار والاطباء وعلماء النفس والاخصائيين الاجتماعيين ورجال الشرطة والمهتمين بالسجون والمؤسسات التربوية والعسكرية بموضوعات حقوق الانسان لكي يلتزموا باحترامها ، ويسهموا مع الاخرين بتعليمها من اجل توعية الشعوب بحقوقهم . وتكرر بحث هذا الموضوع بمؤتمر دولي اخر عقد في مالطا عام 1987 .

وقد وافق المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في دورته الاولى ببغداد عام 1989 على انشاء المعهد العربي لحقوق الانسان ، استناداً الى الاتفاق المبدئي الذي تم بين المنظمة العربية لحقوق الانسان واتحاد المحامين العرب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان على اقامة معهد عربي لحقوق الانسان في تونس .

وجاء في الفصل الثاني من القانون الاساسي للمعهد العربي لحقوق الانسان ان اهداف المعهد هي :-

التعريف بمفهوم حقوق الانسان حسب ما تضمنه الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكل المواثيق الدولية ذات الصلة .

القيام بدراسات حول حقوق الانسان بصفة عامة وفي البلدان العربية بصفة خاصة .

تنظيم دورات دراسية وتكوينية ذات طابع علمي وعملي لفائدة كل المكلفين بتطبيق مبادئ حقوق الانسان في الوطن العربي من قضاة ومحامين وموظفي اجهزة الامن وموظفي الاشراف على السجون وكذلك اعضاء الجمعيات العربية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الانسان والدفاع عنها .

انشاء بنك معطيات ومعلومات حول قوانين البلاد العربية والدراسات المتعلقة بتلك القوانين والخاصة بتطبيق مبادئ حقوق الانسان .

اعداد وتنظيم مكتبة متخصصة في ميدان حقوق الانسان .

اصدار نشرية تحتوي على الدراسات التي تهم ميدان حقوق الانسان في الوطن العربي .

تولي كل نشاط اخر يخدم قضية حقوق الانسان في الوطن العربي .

ومنذ عام 1960 تاسست في العراق ، منظمة غير حكومية ، باسم جمعية حقوق الانسان في العراق ، من اهم اهدافها نشر الوعي بحقوق الانسان وحمايتها .

والمدقق في محتويات جريدة حقوق الانسان التي صدر عددها الاول في تشرين الاول من عام 1994 عن جمعية حقوق الانسان في العراق ، يدرك وعي الجمعية المذكورة باهمية نشر الوعي العام باحترام حقوق الانسان …. فقد نشرت في عددها الثاني الصادر في كانون الاول 1994 وعلى الصفحة الخامسة ، افكار ومقترحات بقلم الدكتور احسان المفرجي من كلية الحقوق بجامعة بغداد حول موضوع تدريس حقوق الانسان في العراق . ونشر لنا مقال في جريدة الثورة عام 2001 بعنوان المصلحة العامة في تعليم حقوق الانسان. وفي جريدة الزمان عام 2006 عن المصلحة الدولية في تعليم حقوق الانسان . وفي عام 2005 نظم معهد التدريب المهني لامانة العاصمة دورات تدريبية لموظفي امانة بغداد بموضوع حقوق الانسان تجاوباً مع تصاعد الاهتمام بحقوق الانسان في العراق بعد المبادرة الممتازة بتأسيس وزارة تعتني بحقوق الانسان فيه ….. كما ان تلك الدورات جاءت منسجمة ووصايا مؤتمرات دولية وعربية عن تعليم حقوق الانسان فما المقصود بـ حقوق الانسان ؟

الحقوق جمع حق . والحق اسم من اسماء الله تعالى . والحق هو الشيء الثابت بلا شك ، قال تعالى انه لحق مثل ما انكم تنطقون . والحق ايضاً : النصيب الواجب للفرد او للجماعة . وحقوق الله : ما يجب علينا نحوه . وحق الامر حقاً وحقوقاً : صح وثبت وصدق . كما يقال يحق عليك ان تفعل كذا بمعنى يجب . ويحق لك ان تفعل كذا : يسوغ . مجمع اللغة العربية – المعجم الوسيط – الجزء الاول – صفحة 187.

كما ان الحق هو الامر الثابت نقيض الباطل لسان العرب لابن منظور – ج11 صفحة 332 وما بعدها .

واعتنى علماء اصول الفقه الاسلامي بموضوع الحقوق ، وبحثوه في مجالات عديدة اهمها :-

عند بحث موضوع فعل المكلف. وقسموه الى تقسيمات مختلفة اهمها :-

اولاً // فعل هو حق الله تعالى ، وهو ما يعرف بالنظام العام في الدراسات القانونية ..وتشمل العبادات الخالصة كالايمان بالله والصوم والصلاة والحج والزكاة …

ثانياً // فعل هو حق للعبد خالصاً … وهو اكثر من ان يحصى لانه يتناول كل ما شرع لمصلحة دنيوية خالصة بالفرد دون المجموع ، كحق الدية ، وبدل المتلف ، وبدل المغصوب ، وحق الشفعة …. الخ .

ثالثاً // فعل اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب وهو حد القذف .

رابعاً // فعل اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب وهو القصاص من القاتل العمد عدواناً .

كما بحث علماء الفقه الاسلامي موضوع الحقوق عند بحثهم موضوع الاهلية . وهي صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له او عليه … ذهب عدد من اساتذة علم الشريعة الاسلامية الى ان الحق هو الحكم الذي قرره الشارع . المشرع . ويمكن ان يقال انه مصلحة مستحقة شرعاً او اختصاص يقرر به الشرع سلطة او تكليفاً . للمزيد من التفاصيل يراجع كتاب استاذ الشريعة الاسلامية بكلية حقوق جامعة القاهرة الدكتور محمد سلام مدكور – الجزء الاول في مباحث الحكم عند الاصوليين – دار النهضة العربية – القاهرة – 1960 .

واحدث النظريات القانونية تذهب الى ان الحق هو مصلحة يحميها القانون لتحقيق غاية اجتماعية . فاذا انحرف الحق عن تحقيق غايته الاجتماعية سحبت عنه الحماية القانونية . وللحق احكام في القانون المدني …. واحكام اخرى في القانون الجنائي ، كما له احكام في القانون الدولي وفي القانون الدستوري .

ومن احكامه في القانون المدني الجواز الشرعي ينافي الضمان ، فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر . و من استعمل حقه استعمالاً غير جائز وجب عليه الضمان ، ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية :-

اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. • اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقاً مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .

اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة المادتان 6 و 7 من القانون المدني العراقي .

اما في القانون الجنائي ، فيدرس الحق ضمن موضوع اسباب الاباحة وهي احوال تنفي عن الفعل صفة الجريمة ، وان كان ذلك الفعل معاقب عليه في غير تلك الاحوال . واسباب الاباحة في قانون العقــــوبات العراقي هي :-

الدفاع الشرعي .

استعمال الحق .

اداء الواجب .

فبموجب المادة 41 من القانون المذكور لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون …. الخ . وبموجب المادة 42 منه لا جريمة اذا وقع الفعل استعمال لحق الدفاع الشرعي …. الخ .

ولا يوجد حق الدفاع الشرعي الا اذا توفرت فيه شروط عديدة ، ولا يعد استعمال الحق مشروعاً اذا تجاوز الحدود المقررة له شرعاً او قانوناً او عرفاً .

للمزيد من التفاصيل انظر مؤلف المرحوم الدكتور علي حسين الخلف – شرح قانون العقوبات – القسم العام – 1961 بغداد ، ومؤلف الدكتور محمد نوري كاظم في شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – بغداد 1977 .

ولان من اهم موضوعات القانون الدستوري ، حقوق وواجبات المواطنين ، فانه يعتني ببحث موضوع تلك الحقوق وعلاقتها بالحريات العامة على وفق الاحكام الواردة في دساتير الدول ، واصول تلك الحقوق في الشرائع السماوية والقانون الطبيعي .

اما دراسة حقوق الانسان في القانون الدولي فأضحت محل اهتمام متصاعد وبخاصة بعد صدور اتفاقيات جنيف الاربعة لحماية ضحايا الحرب التي صدرت بعد الحرب العالمية الثانية ، وبالذات في سنة 1949 حيث اضحى من فروع القانون الدولي العام فرع القانون الدولي الانساني … وذلك توافقاً وانسجاماً مع صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 .

قيمة تاريخية

ومع ان للاعلان العالمي لحقوق الانسان قيمة تاريخية واخلاقية عالمية الا انه لم يكن بمعاهدة دولية من الناحية القانونية ….. لذلك صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في عام 1966 كل من :-

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

لذلك استقر في عالمنا المعاصر تقسيم حقوق الانسان الى خمسة اقسام هي :-

حقوق مدنية وهي :-

الحق في الحياة .

الحق في الحرية وفي الامان .

الحق في التنقل .

الحق في المساواة امام القضاء .

الحق في ضمانات العدل اثناء التحقيق والمحاكمة .

الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية .

الحق في احترام الخصوصية .

حقوق سياسية وهي :-

الحق في حرية الفكر والوجدان والدين .

الحق في اعتناق اراء دون مضايقة .

الحق في حرية التعبير .

الحق في التجمع السلمي .

الحق في تكوين الجمعيات والنقابات والانضمام اليها .

الحق في تكوين الاسرة بالزواج .

الحق في اكتساب كل طفل جنسية واسم وحماية .

الحق في ادارة الشؤون العامة ، وان ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة .

الحق على قدم المساواة عموماً مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده .

الحق في المساواة امام القانون والتمتع بحمايته .

حق الاقليات في التمتع بثقافتهم الخاصة واقامة شعائرهم واستخدام لغتهم .

حقوق اقتصادية وهي :-

الحق في العمل بشروط عادلة ومرضية تكفل على الخصوص اجراً منصفاً وعيشاً كريماً لهم ولاسرهم ، وظروف عمل تكفل السلامة والصحة ، والمساواة في التربية ، وفي الاستراحة واوقات الفراغ والاجازات الدورية مدفوعة الاجر ، ومكافأة عن ايام العطل

الحق في تكوين النقابات بالاشتراك مع اخرين وفي الانضمام الى النقابة التي يختارها . وحق النقابات في انشاء اتحادات وممارسة نشاطها بحرية ، بما في ذلك ممارسة حق الاضراب وفقاً لقوانين البلد المعني .

منح اكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة لتكوين اسرة ولرعاية وتربية اولادها ، وان ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا اكراه فيه .

توفير حماية خاصة للامهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده . وحق الامهات العاملات اثناء الفترة المذكورة باجازة مأجورة او مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية .

حماية الاطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي .

حقوق اجتماعية … وهي :- • حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولاسرته ، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى ، وتحسين متواصل لظروفه المعيشية .

حق كل انسان في التحرر من الجوع .

حق كل انسان في التمتع باعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه. • حق كل فرد في التربية والتعليم بما يمكنه من الاسهام بدور نافع في مجتمع حر ، وتوثيق اواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الامم ومختلف الفئات السلالية او الاثنية او الدينية .

حقوق ثقافية … وهي :- • حق المشاركة في الحياة الثقافية .

حق التمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته .

حق حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن اي اثر علمي او فني او ادبي من صنعه اي حماية حق المخترع والمؤلف …. الخ .

الحق في حرية البحث العلمي والنشاط الابداعي .

حق التعاون والاتصال الدولي في ميداني العلم والثقافة لمزيد من التفاصيل انظر دراسة عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي عن الحقوق الثقافية والدستور العراقي – مجلة الموقف الثقافي – العدد 37 / شباط / 2002 .

وفي دراسة وتدريس حقوق الانسان نرى اهمية الوعي بالحقائق الاتية :-

اولاً // من الضروري ان يفهم كل دارس لحقوق الانسان ان المواثيق الدولية لحقوق الانسان ، النافذة في عصرنا الراهن ، هي نتاج لكفاح الشعوب والهيئات والافراد عبر قرون ، وليست نتاج كفاح شعب واحد او امة واحدة او شخص واحد ….

وليفهم كل عراقي على وجه الخصوص ان اقدم قوانين العالم هو قانون عراقي قال فيه الملك البابلي حمورابي ان الالهة ارسلته ليوطد العدل في الارض ، وليزيل الشر والفساد من بني البشر ، وليحمي الضعيف من ظلم القوي .

وان عموم شرائع السماء ، واحدثها الشريعة الاسلامية ، اجمعت على وجوب احترام حق الانسان في الحياة …. وفي الحرية … وفي العدل وفي الامن وفي العمل الشريف والاجر العادل … الخ .

ثانياً // ان العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية ، وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية … لم تحرص فقط على حقوق الانسان الفرد ، وانما حرصتا قبل ذلك على احترام حقوق الشعوب ، وهي كما ذكرها العهدان

المذكوران في مادتهما الاولى :- • لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها … وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي ، وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي • لجميع الشعوب ، سعياً وراء اهدافها الخاصة ، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال باية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي . ولا يجوز في اية حال حرمان اي شعب من اسباب عيشه الخاصة .

على الدول الاطراف في هذا العهد ، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية ادارة الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ، والاقاليم المشمولة بوصايا ان تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وان تحترم هذا الحق ، وفقاً لاحكام ميثاق الامم المتحدة .

ثالثاً // ليس الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن هيئة الامم المتحدة عام 1948 والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية ، وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عن هيئة الامم المتحدة عام 1966 هي المصادر الوحيدة لحقوق الانسان بنوعيها حقوق الشعوب وحقوق الافراد وانما هناك في عصرنا الراهن عشرات المواثيق الدولية الاخرى التي اهتمت بحقوق الانسان ، بنوعيها المذكورين .

ومن المواثيق الدولية التي اعتنت بحقوق الشعوب :-

الاعلان العالمي لتصفية الاستعمار الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1960 ? اقر حق جميع الشعوب في التحرر من الاستعمار .

اعلان الامم المتحدة الخاص بتحريم التدخل في شؤون الدول الداخلية وحماية استقلالها وسيادتها الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1965 اقر حق الشعوب والامم في ادارة شؤونها الداخلية والحفاظ على استقلالها وسيادتها .

الميثاق العالمي للتقدم والانماء الاجتماعي الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1969 اقر حق جميع الشعوب وجميع بني البشر في العيش بكرامة وحرية وجني ثمار التقدم الاجتماعي والاسهام فيه .

اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح الصادرة عام 1954 اقرت حق جميع الشعوب في حماية ممتلكاتها الثقافية الخاصة بها من اي عدوان على الوجود المادي او المعنوي لها او كل ما يمكن ان يلحق بها من ضرر حتى في ظروف الحرب .

ومن المواثيق الدولية الاخرى التي اهتمت بحقوق الافراد الانسانية :-

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة في كانون الاول 1965 .

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع انواع التمييز ضد المراة الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1979 • الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1989 رابعاً // من الخطأ الجسيم ان تدرس حقوق الانسان بمعزل عن دراسة واجباته ….لان العديد من المجتمعات البشرية عانت الويلات ، اما من طغيان واجبات الانسان على حقوقه ، او من طغيان حقوقه على واجباته .

واحدث نظريات القانون المعاصر في موضوع الصلة بين حقوق الانسان وواجباته هي التي تذهب الى ان الحق هو مصلحة يحميها القانون ، ولكل حق غاية اجتماعية يجب السعي لتحقيقها ومعنى ذلك ان على كل حق التزام يقابله هو الواجب . فاذا انحرف الحق عن تحقيق غايته الاجتماعية ، اي عن واجبه ، سحبت عنه الحماية القانونية .

اتجاه قانوني

وهذا الاتجاه القانوني المعاصر قريب جداً من نظرية التكافل الاجتماعي في الشريعة الاسلامية ، والتي مفادها ان يحسن كل واحد في المجتمع بان عليه واجبات لهذا المجتمع يجب عليه اداؤها ….. وان للفرد حقوقاً في هذا المجتمع يجب على القوامين عليه ان يعطوا كل ذي حق حقه من غير تقصير ولا اهمال .

للمزيد من التفاصيل انظر – عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – الموازنة الدستورية بين الحقوق والواجبات الانسانية – جريدة الزمان – العدد الصادر يوم 13/11/2005 صفحة 15 .

خامساً // سيبقى السؤال المنطقي والمشروع مستمراً ولسنوات طويلة …. لماذا لم تمنع كل هذه المواثيق الدولية التي التزمت بها دساتير مختلف الدول ، الانتهاكات الصارخة المنتشرة في كل انحاء العالم ، لحقوق الانسان ، سواء تلك التي تتصل بحقوق الشعوب او بحقوق الافراد ؟

الجواب ….ان انتهاك حقوق الانسان سواء حصل من اشخاص طبيعيين كالحكام والقادة والموظفين وغيرهم من البشر او من اشخاص معنويين كالحكومة والجمعيات والاحزاب والشركات ، انما هو جريمة يعاقب عليها القانون الوطني والقانون الدولي ….فلماذا يرتكب المجرمون الجرائم ؟

ان الجريمة على وفق احدث نظريات علم الاجرام هي نتاج خلل مشترك بين شخصية المجرم وطبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي السائد في المجتمع الذي يعيش فيه المجرم . فما هو الحل ؟

ان نعمل وباخلاص على هدى قول الله سبحانه وتعالى لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وذلك بان نقوي عوامل التقوى في نفوس الناس ، حكام ومحكومين ، ونقمع عوامل الفجور في تلك النفوس وذلك بمختلف الوسائل ضبط السلوك الانساني , بالتربية و التعليم , بالارشاد الديني و التوجية الاخلاقي و الانضباط القانوني.

{ لواء شرطة متقاعد