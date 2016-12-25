– December 25, 2016

إدارة الميناء تلوّح باللجوء إلى محكمة كاس

بغداد – الزمان

هددت الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي، باللجوء للمحاكم الرياضية، في حال المصادقة على قرار حلها من قبل وزارة الشباب والرياضة، مبينة أن وزارة الشباب والرياضة على علم بسلامة موقع النادي من تهمة هدر المال العام، فيما ناشدت وزير النقل بإلغاء العقوبة عنها. وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي محمد جابر إن ادعاءات هدر مبلغ أربعة مليارات من قبل الهيئة الإدارية غير دقيقة، والمفتش العام في كتابه لم يتطرق لمبلغ محدد إنما أشار إلى وجود هدر في المال العام، مبينا أن المفتش العام ليس له علم بعمل الأندية إذ أشكل على السكن في الفندق دون ان يعلم أن لدينا لاعبين محترفين ويحتاجون لمبالغ مالية لتغطية العقود معهم ومع اللاعبين المحليين. وأضاف جابر أن وزارة الشباب والرياضة سبق لها وأن أرسلت لجنة للتحقيق ولم تسجل أي حالة هدر في المال على الهيئة الإدارية، مهددا باللجوء إلى القضاء العراقي والمحكمة الرياضية الدولية (كاس) في حال صادقت وزارة الشباب والرياضة على قرار حل الهيئة الإدارية. وتابع جابر أن هناك أشخاصاً ساوموا الهيئة الإدارية وطلبوا التعاقد مع مدربين فضلا عن إشراك أبنائهم في الفريق وهم يقفون وراء إثارة هذه الإتهامات، مؤكدا أن هؤلاء لم تستقبل شكاواهم أي مؤسسة باستثناء المفتش العام وحده من استقبلهم. وناشد جابر وزير النقل ووزير الشباب والرياضة بإلغاء العقوبة عن الهيئة الإ دارية بعد معاقبتهم من قبل المفتش العام وهو ليست لديه سلطة عليهم وكان إجراؤه تعسفيا بحق الإدارة.