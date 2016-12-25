– December 25, 2016

المدرّب يخطّط لصفقة تبادلية عملاقة مع السيدة العجوز

ريال مدريد يحقّق ألقاباً أكثر من عدد هزائمه في عام 2016

{ مدن – وكالات: سجل نادي ريال مدريد الإسباني في عام 2016 رقما فريدا في تاريخه بعدما نجح في تحقيق ألقاب أكثر من عدد المباريات التي خسرها ، و هو الانجاز الذي حققه تحت الإدارة التقنية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي تولى الإشراف على الفريق في مطلع شهر يناير من العام الجاري خلفا للمدرب الإسباني رافائيل بينيتيز الذي تم إقالته بسبب سوء النتائج. وعلى مدار عام 2016 نجح الأبيض الملكي في التتويج بثلاثة ألقاب بعد نيله لقب دوري أبطال أوربا على حساب اتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في شهر مايو الماضي ، ثم إحرازه كأس السوبر الأوربي أمام نادي إشبيلية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في شهر أغسطس الماضي، وأخيراً نال كأس العالم للأندية بفوزه على كاشيما الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين في شهر ديسمبر الجاري، و بالمقابل فان الميرنغي تحت إشراف المدرب زيدان لم يخسر في العام الجاري سوى مبارتين فقط ، كانت الأولى أمام نادي أتلتيكو مدريد بهدف دون رد ، فيما كانت الثانية أمام نادي فولسبورغ الألماني في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري الأبطال بهدفين دون رد ، أما بقية المباريات فكانت تنتهي اما بالتعادل أو بالانتصار لكتيبة زيدان. وحقق ريال مدريد مع المدرب زيدان رقما قياسيا جديداً في عدد المباريات دون خسارة بعدما خاض 37 مباراة دون أن يتعثر الفريق تحت إشرافه ، محطما بذلك رقم المدرب الهولندي ليو بينهاكر الذي حققه موسم 1988-1989 ، مع فارق لصالح الهولندي الذي حقق هذا الرقم في موسم واحد بينما حققه زيدان في عام واحد ولكن في موسمين.

جائزة أفضل

من جهة اخرى حصل المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان، على جائزة أفضل لاعب فرنسي لعام 2016، بعدما وصل مع منتخب فرنسا إلى نهائي يورو 2016 ومع أتلتيكو مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوربا، وحصل على الوصيف في المسابقتين. وكان زيدان الوحيد الذي لم يُصوت لجريزمان كأفضل لاعب في فرنسا. وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أصوات زين الدين زيدان في ترشيحات الجائزة حيث صوت لكريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد كأفضل لاعب، ثم رافائيل فاران مدافع ريال مدريد، ثم أنطوان جريزمان ثالثُا، ورابعًا مهاجم بوروسيا دورتموند عثمان ديمبلي، وخامسًا لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا.

خطط زيدان

على صعيد اخر قالت تقارير إعلامية إن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، يخطط لصفقة تبادلية عملاقة بين النادي الملكي ونادي يوفنتوس الايطالي. وذكر موقع مريكاتو فوتبول الفرنسي ، نقلا عن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن زيدان يسعى لعرض كبير يتمثل في مبادلة الكولومبي خاميس رودريجيز (25 سنة) لاعب ريال مدريد، بجوهرة الأرجنتين باولو ديبالا (23 سنة) نجم فريق السيدة العجوز. وأشارت الصحيفة الإسبانية الى أن زيدان نجم يوفنتوس وريال مدريد السابق، يرغب في الاستفادة من امكانيات الجوهرة الارجنتينية ديبالا (4 أهداف في الموسم الحالي) كصانع ألعاب موهوب على حساب رودريجيز ،الذي يشترط اللعب في التشكيلة الأساسية للبقاء في صفوف الميرينجي، وإما الرحيل والموافقة على أبرز العروض التي تتهافت عليه.

مفاجأة في أرقام إنريكي

في موضوع اخر يمر فريق برشلونة الإسباني بحالة من عدم الاتزان الفني وتذبذب النتائج في الموسم الثالث تحت قيادة مديره الفني الحالي لويس إنريكي. صحيفة سبورت الكتالونية، نشرت تقريرًا إحصائيًا تشير إلى أن هذا الموسم ليس الأسوأ لإنريكي الذي تولى المهمة في صيف 2014، واستهل مشواره بالتتويج بالثلاثية، ثم حصد الثنائية المحلية الموسم الماضي، وواصل نجاحه هذا الموسم في التأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال محتلا صدارة مجموعته. ولكن الفريق الكتالوني يقبع حاليًا في المركز الثاني بجدول الليجا بفارق ثلاث نقاط عن منافسه التقليدي ريال مدريد الذي يعيش انتفاضة قوية للغاية تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي قاده لثلاثة ألقاب في العام الجاري. وأجرت صحيفة سبورت مقارنة بين بداية المواسم الثلاثة لإنريكي مع البارسا في أول 26 مباراة بكل البطولات، ففي الموسم الحالي حقق معدل انتصارات أعلى برصيد 18 فوزا مقابل 17 الموسم الماضي، ولكنه أقل من الموسم الأول الذي حقق فيه 20 فوزًا. كما تراجع معدل تعادلات برشلونة هذا الموسم برصيد 5 مرات مقابل 6 الموسم الماضي، و2 في الموسم الأول، إلا أن لويس إنريكي نجح كثيرًا هذا الموسم في زيادة المعدل التهديفي برصيد 74 هدفًا بمعدل (2.84 هدفًا في المباراة) مقابل 73 هدفًا في الموسم الأول (2.80 هدفًا بالمباراة)، و63 الموسم الماضي. كما يحسب للمدير الفني لبرشلونة أنه نجح هذا الموسم في تطوير الأداء الدفاعي للفريق، حيث تلقت شباك برشلونة هذا الموسم 21 هدفًا بمعدل (0.80 هدفًا بالمباراة) مقابل 29 هدفًا الموسم الماضي (1.11 هدفًا بالمباراة)، ولكنه حقق المعدل الأفضل أول موسم بتلقي 16 هدفًا فقط (0.53 هدفًا بالمباراة). وعلى مستوى الهزائم، احتفظ البلوجرانا بنفس معدل الموسم الماضي 3 هزائم، مقابل 4 في الموسم الأول. واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى عدد الانتصارات المتتالية لبرشلونة، حقق 8 انتصارات متتالية في الموسم الأول، ثم تراجع المعدل إلى 7 انتصارات، أما هذا الموسم حقق 4 انتصارات متتالية، وكررها 3 مرات، والعدد مرشح للزيادة عندما يلاقي أتلتيك بلباو في كأس الملك خلال الشهر المقبل. واختتم البارسا العام الجاري بالفوز على أوساسونا، إسبانيول بالدوري، بوروسيا مونشنكلادباخ الألماني بدوري الأبطال، وأخيرًا هيركوليس بكأس الملك.