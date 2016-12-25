– December 25, 2016

أزمة جديدة ليوفنتوس بعد خسارة السوبر الإيطالي

{ روما – وكالات: يخشى نادي يوفنتوس، من مواجهة خسارة جديدة بخلاف فقدانه لقب السوبر الإيطالي أمام ميلان بركلات الجزاء في العاصمة القطرية الدوحة، حيث قد يغيب اللاعب البرازيلي أليكس ساندرو عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 3 أسابيع.

وخرج ساندرو من اللقاء خلال الشوط الأول مصاباً، وسط مخاوف لوجود مزق في عضلة الفخذ، ولكن صحيفة توتو سبورت أوضحت غياب اللاعب لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة وفقا لتقارير مبدئية. ولم يعلن يوفنتوس بشكل رسمي عن أي شيء يتعلق بتشخيص إصابة اللاعب، ولكن غيابه عن المباريات لمدة 3 أسابيع سيشكل ضربة قوية للفريق في ظل غياب داني ألفيس وبونوتشي للإصابة، بالإضافة إلى عدم جاهزية بارزالي بشكل تام، ومشاركة المغربي مهدي بنعطية مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون خلال يناير/كانون ثان المقبل.