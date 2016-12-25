– December 25, 2016

النجمان يتألقان معاً بداية من موسم 2009-2010

أرقام تهديفية متقاربة يحققها ميسي ورونالدو في الدوري الأسباني

{ مدريد – وكالات: كشفت إحصائيات نشرتها صحيفـة الديلي ميل البريطانية عن تقارب الأرقام التهديفية التي حققها المهاجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني منذ تواجدهما معاً بداية من موسم 2009-2010 .

احراز الأهداف

وبحسب التقرير فان كل مهاجم سجل منذ ذلك الموسم 270 هدفا، حيث احرز ميسي هذا العدد من الأهداف بعدما خاض 252 مباراة، بينما حقق رونالدو نفس الرصيد بعدما شارك في 247 مباراة. وسجل النجم الأرجنتيني أهدافه الـ 270 بعدما لعب 21218 دقيقة، بينما احرز النجم البرتغالي أهدافه بعدما لعب 21206 دقيقة أي أن كل لاعب سجل هدفا بعد 78 دقيقة كمعدل زمني تهديفي. ويتفوق رونالدو على ميسي في التسديد على مرمى المنافس وهو أمر طبيعي طالما أن ميسي يعرف عنه المراوغة والتوغل لغاية الاقتراب من المرمى، بينما يفضل رونالدو التسديد من بعيد لعدم إجادته المراوغة مفضلا الابتعاد عن المنافس مستغلا سرعته. و نجح الدون في تنفيذ 1348 تسديدة مقابل 953 تسديدة لـ البرغوث، غير أن ميسي يتفوق في نسبة التسديدات الناجحة التي لم تخطئ المرمى بـ 28 بالمئة مقابل 20 بالمئة لرونالدو.

صناعة الأهداف

يتفوق ميسي بفارق كبير عن رونالدو في صناعة الأهداف، و هو الفرق الذي يكشف أيضا مكانة و تأثير ميسي في صفوف فريقه حيث صنع لزملائه 104 هدفا بفضل دقة تمريراته، بينما لم يقدم رونالدو لزملائه سوى 78 تمريرة حاسمة، حيث يؤكد هذا الفارق أن ميسي يستفيد من زملائه ويفيدهم بينما رونالدو يستفيد دون أن يفيدهم بنفس القدر.

الفرص التهديفية

ويتفوق الأرجنتيني على البرتغالي في صناعة الفرص التهديفية بـ 541 فرصة مقابل 448 فرصة أي بفارق 100 فرصة، وهو فارق كبير يعكس الدور الذي يؤديه ميسي انطلاقا من وسط الملعب، بينما يبدأ دور رونالدو من منطقة عمليات المنافس و الذي ينحصر في إكمال الفرصة. وأن كانت الأرقام التهديفية بين ميسي و رونالدو متقاربة في الدوري الإسباني فان الأمر يختلف باحتساب أرقامهما في كافة المسابقات المحلية و الدولية، والذي يظهر تفوق ميسي بشكل واضح بعدما سجل 396 هدفا خلال 390 مباراة، بينما سجل رونالدو 380 هدفا خلال 367 مباراة.

البطولات

وعلى مستوى الألقاب، فان ميسي يتفوق على رونالدو في إجمالي البطولات بـ 10 ألقاب مقابل 5 ألقاب فقط لـصاروخ ماديرا، حيث فاز ميسي بلقب الليغا خمس مرات مقابل مرة واحدة لرونالدو عام 2013، كما فاز البرغوث بكأس الملك ثلاث مرات مقابل مرتين لـ الدون، كما نال النجم الأرجنتيني لقب دوري أبطال أوربا مرتين شأنه شأن النجم البرتغالي. أما على مستوى الجوائز الفردية وخاصة الكرة الذهبية، فقد نجح ميسي في نيلها 5 مرات منذ انتقال رونالدو إلى إسبانيا، مقابل ثلاث مرات نجح من خلالها الدون في تحقيقها.