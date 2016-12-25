– December 25, 2016

من حافة التاريخ.. حياة أمير اللواء الركن المتقاعد طاهر الزبيدي – 35

أسست موقع بغداد بعد عودتي من فلسطين ببداية لا تتعدى ضابطاً واحداً

طارق النجار

بغداد

المقدمة

لا أود الخوض في حكاية مجردة لضابط عسكري عراقي أسهم في الكثير من انجازات الجيش العراقي وفي مختلف صنوفه ومراتبه، انما حدا بي الى هذه الحكاية التي انتبهت اليها، تلك الشخصية العسكرية الوطنية التي تركت اثراً في اديم العسكرية العراقية، وما ورد فيها من تفاصيل جعلتني أكثر قرباً من تاريخه العسكري تبؤوه عدة مناصب عسكرية تليق بالرجال. ليس لي احقية بهذا التاريخ غير سرده وأعانني فيه شخص ولده ” فيصل طاهر الزبيدي” الزميل السابق في العمل الوظيفي، وبالتحديد الخطوط الجوية العراقية، الذي زودني بمسوداته المبعثرة التي احسست بمشقـــة وعناء وجهد مضن في تناولها في ترتيبها وتدوينها وما لقيته من معاناة في تسلسلها الرقمي، بما تملكه من غزارة في المعلومات.

العودة من فلسطين إلى بغداد

عدت إلى وطني الحبيب العراق محسوباً على ملاك القائمة العامة في 5/5/1949، وبقيت هكذا حتى صدر أمر تعييني آمر لموقع بغداد الذي لم يكن له وجود قبل هذا التاريخ، وذلك بتاريخ 6/7/1949 فأخذت على عاتقي السير قدماً لتأسيس هذا الموقع بكل جدية ولم يكن للموقع محل معين لأفتح مقراً فيه، ولم يصدر أي أمر كان لتعيين الضباط، والمراتب، والجنود حتى أنه لم ينظر في أمر إعداد ملاك لتكوينه.

آمر موقع بغداد

فصرت أذهب إلى غرفة مدير إدارة وزارة الدفاع، وأجلس لديه وأطلب منه راجياً إعطائي شيئاً من الورق وورق الكاربون فأحرر كتاباً إليه أي إلى (مدير الإدارة) أرجوه في كتابي هذا أن يزودني ببعض الضباط، والمراتب، والجنود (حسب الحاجة الملحة آنذاك)، وأضع على ذلك الكتاب رقم (1) وأعطيه النسخة الأولى، وأضع النسخة الثانية في جيب سترتي، الذي أصبح أضبارة مؤقتة سيارة.. ثم أذهب فعلاً إلى مدير الميرة والتموين وأكرر رجائي قي طلب الورق والكربون، وأحرر له رسالة أطلب فيها (القرطاسية) اللازمة للموقع، وأضع على الكتاب المذكور رقم (2) وأسلمه النسخة الأولى وأضع النسخة الثانية في جيب سترتي أيضاً.

ثم أذهب إلى مدير العينة مثلاً وأعيد طلبي من الورق وورق الكربون وأحرر له رسالة أطلب بها منه الأثاث اللازمة لغرف الموقع المزعومة وأضع الرقم (3) على كتابي هذا وأعطيه النسخة الأولى، وأحتفظ بالنسخة الثانية في جيب سترتي المارة الذكر.

وهكذا صرت أكتب وألاحق كتبي بنفسي، ولا معين لي سوى الله، وراجعت مدير الميرة والتموين اللواء الركن (المرحوم) قاسم شكري، ورجوته أن يخصص لي المحل الذي يراه مناسباً لتشكيل وتأسيس الموقع فيه سواء أكان المحل المذكور من الأبنية الحكومية أم كان داراً تستأجر. فلم يوافق على الشق الثاني من الاقتراح الخاص بإيجار الدار، ووافق على أن يكون سكان الموقع في أحد الأبنية الحكومية العسكرية، وأمرني بأن أتحرى على مثل هذا البناء الحكومي لينظر في أمر تخصيصه للموقع… وبعد التحري الدقيق، وجدت أن البناء الذي يكون الزاوية الجنوبية من الثكنة الشمالية، والمطل على طريق (بغداد – أعظمية) العام خير محل لتأسيس موقع بغداد فيه لأسباب عديدة.

سبب أختيار موقع بغداد

1- لقربه من وزارة الدفاع.

2- لقربه من مديرية شرطة بغداد – والشرطة العامة.

وغير ذلك من أسباب تضطرني إلى ضرورة الحصول عليه لتأسيس الموقع فيه خاصة وأنه لم يكن مشغولاً آنذاك.

فراجعت مدير الميرة والتموين، وعرضت عليه الأمر وبينت له الأسباب فرفض طلبي جملة وتفصيلاً، وغلق في وجهي الباب بإدعاء بأن هذا المحل سيخصص للجوف الموسيقي.

فقلت له سيدي إنك أنت المسؤول عن إسكان وحدات الجيش وتشكيلاتها بصفتك (مدير الميرة والتموين) فخصص لي المحل الذي تراه مناسباً لتأسيس الموقع، ثم لديك ضباط ركن عديدون، أرجو أن تأمر أحدهم بأن يتشبث لإيجاد البناء المناسب للموقع. ثم إنني لم أكن مسؤولاً عن التحري لإيجاد المحل الذي أحتاجه لإسكان الموقع فيه، مع العلم أنه لا توجد لدي لا سيارة حكومية ولا أملك سيارة خصوصية؟ .. فلم يوافق على رأيي، وأصر على رأيه، وأمرني بأن أتحرى عن محل آخر لهذا الغرض، فكلما وجدت محلاً واقترحت على سيادته أن يأمر بتخصيصه للموقع يرفض بحجج واهية حتى وجدت أخيراً (بناية الألمان) الحجرية في معسكر الوشاش، فوافق على تخصيصها لنا والحمد لله..

وانحلت هذه المشكلة التي أخذت شطراً من الزمن في التحري والتفتيش حتى عثورنا عليها، وبعد هذا وبعد جهد مضنٍ ومراجعات وملاحقات عديدة، تمت موافقة مدير الإدارة على تعيين (الملازم طه) خريج دورة التموين، ليكون ضابط إعاشة ورواتب للموقع فطلبت منه بأن يعقب أمر الكتب التي حررتها إلى كل من مدير العينة (عن الأثاث) ومدير الميرة والتموين (عن القرطاسية) ومدير الإدارة (عن الضباط والمراتب) وهكذا صارت الأوامر تصدر بين فترة وأخرى بتعيين بعض المراتب فتعين نائب ضابط كاتب واحد، وجندي كاتب طابعة عدد اثنين، ومراسل واحد، وجندي كاتب للصادرة والواردة واحد، هذا كل ما تمَّ تعيينه من أشخاص علاوة على الملازم طه ضابط الإعاشة والرواتب، الذي سبق ذكر تعيينه.

فعلى هذه المجموعة من الأشخاص الذين لم يتجاوز عددهم ضابطاً واحداً، وخمسة من المراتب تم تأسيس مقر موقع بغداد، ثم راح ضابط الإعاشة والرواتب يمارس نشاطه (والحق يقال أنه كان نشيطاً) فاستلم أثاث الموقع، ثم استلم القرطاسية.

فبدأنا العمل، وفتحنا المقر، وبدأت نسخ الكتب الصادرة والواردة تدخل في ملفاتها، وكانت أول ثلاثة كتب دخلت أضبارة الصادرة هي الكتب الثلاثة التي عنونتها إلى كل من مدير الإدارة، وإلى مدير الميرة والتموين، وإلى مدير العينة، وكنت قد احتفظت بنسخها الثانية في أضبارة جيب سترتي، والتي حررتها بخط يدي.

آمرية الانضباط العسكري

وبعد مدة شهر صدر الأمر بإلحاق آمرية الانضباط العسكري بمقر موقع بغداد، ثم أسندت إليَّ وكالة مديرية الحسابات العسكرية العامة لمدة شهر، إذ إن (المرحوم) اللواء ياسين حسن قد انفك بإجازة سنوية لمدة شهر يقضيها في بلدية الموصل. فزاولت أعمال مديرية الحسابات العسكرية العامة اعتباراً من يوم 2/8/1949 ولمدة شهر كامل.

مدير الميرة والتموين

ثم صدر أمر بتعييني مديراً للميرة والتموين، وبصورة مؤقتة بتاريخ 5/9/1949 وباشرت هذه الوظيفة، أو بقيت فيها حتى صدور الأمر بتثبيتي مديراً لها بصورة دائمية وذلك بتاريخ 7/1/1950 وهكذا انفكيت من آمرية موقع بغداد الذي أتعبني تأسيسه كثيراً، وأنا فرح وفخور بذلك التعب وذلك التأسيس وكان من واجبات مديرية الميرة والتموين الأمور التالية.

واجبات مديرية الميرة والتموين:

1- استملاك الأراضي وخوض المحاكم المدنية لهذا الاستملاك.

2- الإسكان: ويشمل إسكان الجيش بوحداته وتشكيلاته ومناطقه.

3- النقل والتسفير لمنتسبي الجيش، براً وبحراً وجواً.

4- تدارك وشراء الخيل والبغال: للخيالة والمدفعية والنقلية.

5- القرطاسية.

6- إعاشة مراتب الجيش.

7- علق حيوانات الجيش.

8- وقد أسندت إليَّ الوظائف والواجبات التالية علاوة على وظيفتي كمدير للمديرية والتموين، وبدون أي مخصصات:

أ- وكالة مديرية الحسابات العسكرية العامة.

ب- رئيس لجنة صندوق شهداء الجيش.

ج- رئيس لجنة إدارة ألعاب الجيش.

د- عضو مجلس الدفاع.

ه- عضو لجنة الترقية.

مديراً عاماً لشؤون الدفاع

وأخيراً وعلاوة ما أسندت إليَّ من أعمال مَرَّ ذكرها صدر أمر بتاريخ 25/1/1950 تنسب به اشتغالي مديراً عاماً لشؤون الدفاع، وهذا يعني (معاون رئيس أركان الجيش الإداري). وهنا لابد من التفصيل والشرح لبعض الأعمال أو لكل من الواجبات التي قمت بها في هذه الفترة.

الميرة والتموين

استملاك الأراضي، كانت القوة الجوية العراقية بناء على تطور أنواع طياراتها وضرورة توسيع مطاراتها التي تتطلبها تلكم الطائرات المتطورة تستوجب أن نسافر:

أ- أنا المسؤول عن الاستملاك.

ب- اللواء الركن سامي عبد الفتاح، آمر القوة الجوية الذي يريد توسيع المطار، نظراً لما تحتاجه طائرات قوته الجوية.

ج- الرئيس الأول (الرائد) الحقوقي عبد الأحد كجه جي، المختص بالقانون والمحاكم.

فاستملكت الأراضي المقتضى شراؤها من أراضي بيت الوجهاء (الجليلي) المجاورة لمطار الموصل، ووسعنا المطار العسكري إلى الشمال منه، وتم ذلك في المحاكم، وإنني لا أنسى أعمال السيد الوجيه أحمد الجليلي، وموقفه الوطني في هذا الاستملاك، وتأثيره المباشر على المساهمين من أصحاب الأراضي التي شملتهم بعض حصص الاستملاك لدفعتين متتاليتين توسعيتين.

واستملكنا بعض الأراضي المجاورة لمطار الديوانية العسكري، وتم الاستملاك بالمحاكم أيضاً.

الإعاشة والأرزاق

كانت تجري إعاشة الجيش وتزويده بالأرزاق وعن طريق المتعهدين بالأساليب الآتية:

أ- الأرزاق الجافة.

ب- الأرزاق الطرية واللحم.

1-الأرزاق الجافة:

كانت تستلم وتخزن في مخازن التشكيلات، كالفرق والألوية والوحدات، وكلما احتاجت تلك التشكيلات لها أو كلما تقاربت مخازنها من النفاذ للمادة أو المواد الإعاشية الجافة لها، وكانت تستلم الأرزاق من المتعهدين من قبل لجنة محلية قوامها ثلاثة ضباط تنتخبهم وتعينهم التشكيلات التي ينتمون إليها أو إلى وحداتها، وتستلم الأرزاق المذكورة من قبل اللجان بموجب شروط ومواصفات تعهد المتعهدون تسليمها بموجبها.

2-الأرزاق الطرية واللحم:

تستلم من قبل لجان متكونة من ثلاثة ضباط يومياً وعند الصباح الباكر، وبموجب شروط ومواصفات أيضاً.

عندما استلمت مديرية الميرة والتموين، وجدت أن بعض الأرزاق التي يجب أن تستلم من المتعهدين من جملة شروط ومواصفات استلامها أن ترسل نماذجها إلى المستشفى الملكي آنذاك للتحليل وهي:

أ- الدهن الحرّ.

ب- صابون غسل الجسم (صابون الركي).

ج- معجون الطماطة.

وكانت تردنا نتائج التحليل كلها مطابقة للشروط والمواصفات التي تعهد المتعهدون تسليم الأرزاق المذكورة بموجبها.

فكنت أشك في صحة نتائج هذه التحليلات، فبثثت العيون ولاحقت التحقيق في هذا الموضوع، فثبت لي أن المسؤول في المختبر الكيماوي في المستشفى وهو (انكليزي) يرتشي من المتعهدين بمبلغ (100) مئة دينار عن كل تحليل ولكل مادة. حيث كانت تكتب أسماء المتعهدين على قناتي النماذج التي كانت ترسل للتحليل، أو يكتب اسم الموقع الذي تخصه تلك المادة وكان لهذا الانكليزي المرتشي الخاتن سكرتيره عراقية أسمها (جميلة) من تلكيف، كانت هذه الجميلة هي الوسيطة بين المتعهدين، وبين مسؤول التحليل الانكليزي المار الذكر.

فبعد أن تأكدت من ذلك، أرسلت ضابط ركن الميرة الرئيس الأول (الرائد) عبد الحليم الشيخ (وهو ضابط نشيط وعفيف) أرسلته إلى سوق الشورجة وطلبت منه أن يشتري (50) خمسين قنينة خالية بغطائها من عين النوع والحجم.

فكانت المواد التي يقدمها المتعهدون سواءً أكان ذلك في مركز بغداد، أم في المواقع التي تسكنها الوحدات العسكرية، ترسل إلينا بعلب أو بقناني خاصة.