– December 25, 2016

الدراسة في وطني

التعلّم بلا وظيفة

واقع التعليم في بلدنا يختلف عن كل البلدان يعني بداية مراحل الابتدائية من الدراسة وفي مراحل الطفولة ، تجي تلكه بعض المدارس دوامها ثلاثي اي زين شوكت الطفل راح يتعلم القراءة والكتابة خلال هذه الثلاث ساعات في اليوم ، والطفل عقله يختلف يعني يحتاج وكت يبدأ يستوعب ، ثقوا في كلامي انو لكيت أكثر من ثلاثة طلاب واصلين للاول متوسط ومجتازين السادس إبتدائي الي هو بكلوريا وهم ميعرفون يقرون ويكتبون سألت واحد كليتله ما معقوله شعجب انت هيج ! وشلون ؟ يكلي لا تذب الصوج بيه تره التعليم أختلف موزين ، فعلا شلون وصلوا لهيج مرحلة وهذا الذنب منو يتحمله ؟ يعني وصلته لهيج مرحلة ويبقى يرسب سنة وسنتين وتحوله مسائي ويترك الطالب الدراسة وتحطمه ليش منو المسؤول .

وبعدين تكول عليه طالب فاشل دراسيآ انتهى مستقبلى الدراسي.

تعال وياي خلي نشوف الطالب الي جاي يكمل تعليمه وتعبان على نفسه واهلها تعبانين عليه . تتوقع اكو دولة بالعالم الى الآن تضرب الطالب بالمدرسة يعني احد الطلاب يكلي حتى لو محضر التحضير ابقى انا طول الدرس برعب وما مركز خاف يسألني بشئ وما اعرفه ويضربني .

أين الرقابة من هذا القانون الى حد الآن بعض المدرسين يعملون بي وهو ممجود اصلا وممنوع .

وتجي الى موضوع المدارس الأهلية الي ما انزل الله بها من سلطان يعني شرطها النجاح ( يعني متنجح بالحكومي تحول للاهلي تنجح )

مقابل شنو ؟ مقابل أموال وأغلب المدراس الأهلية هيج مو كلها .

ويجتاز الطالب مرحلة المتوسطة وصل للاعدادية بداية معانات كبرى . يروح علمي لو ادبي العلمي كذلك احيائي لو تطبيقي تحس مهتمين للطالب بهيج تقسيمات مع انو كلها تضيق على الطالب .

تعال من توصل للسادس تبدأ الدورات الخصوصية بمبالغ ما انزل الله بها من سلطان ” الي ما عنده بحث اخر ” .

والأستاذ حضرته يدرسك بالخصوصي افضل مما يدرسك بالمدرسة . اي ليش يا استاذ يكلك ما الحك بالمدرسة وقت ماكو مع العلم هو يريدك تدخل عنده درس خصوصي .

وراح يبدي ضغط المنهج ، وضغط الأهل ، يردون منك معدل وضغط الدراسة كلها براس الطالب المسكين .

اي هم زين خلي تفيده هذه الضغوط وكلها راح تأثر عليه سلبا ويبدي يتحطم .

مرحلة جامعية

زين عبر هذا الطالب من مرحلة الاعدادية وصل مرحلة للجامعة والمعهد الي راح يدرس اختصاص وما يستفاد من الي خذاه من منهج بالمراحل السابقة ودرس سنتين واربع سنوات وتخرج عنده شهادة هندسة يلكه قبله كذا دفعة ممتعينين خريج التربية كذلك كذا دفعة قبله ممتعينين وكذلك باقي الاختصاصات بنسبه 80 بالمئة وأكثر مبيها تعين .

يعني هذا الي خلص نصف عمره (16 سنة إذا مراسب ) يدرس وين راح يروح الي هو حتى شغل ميعرف يشتغل وميكدر يتعلم لان هو كبر وصعوبة يتعلم

وتعال إبني مستقبلك بدون وظيفة وانت مخلص عمرك تتعلم علمود تحصل وظيفة تبني بيها مستقبلك .

الى متى ؟ والى اين سنصل ؟

محمد محسن – بغداد