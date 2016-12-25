– December 25, 2016

خبيرة تدعو عبر (الزمان) إلى تشكيل لجان لجمع التبرعات إلى النازحين

المصرف العراقي للتجارة يفتتح فرعاً في الموصل لدعم الإعمار

بغداد ــ داليـا أحمـد

يودّع المصرف العراقي للتجارة عام 2016 بتوزيع مساعدات انسانية بين عوائل المناطق المحررة في نينوى . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير المصرف رئيس مجلس ادارته فيصل الهميص قوله ان (الحملة ليست الاخيرة وهي اقل ما يمكن تقديمه للعوائل النازحة التي تفتقر لأبسط الاحتياجات بعد تحرير المناطق من الدواعش على يد جيشنا وحشدنا البطل)، مضيفاً ان الفرع سيفتح في المستقبل فرعاً في الموصل (لكوننا من الداعمين لاعادة اعمار المناطق المحررة واحد المشاركين في المعرض الذي اقيم في بغداد من اجل تنشيط الاقتصاد بصورة عامة).

ولفت الهيمص الى ان (ملاكات المصرف كان لها دور فعال بهذه الحملة بجمع التبرعات لغرض اكمال حملة الاغاثة وكذلك عند التوزيع في الموصل في بادرة جديدة ومميزة وتحت شعار هاشتاغ للموصل_تعنينا تم تسليم المساعدات يدوياً على اهالي حي السماح الاول في الموصل الذي بلغ عددهم 1600 عائلة وبحضور مدير فرعنا في محافظة أربيل تيسير الحائري بالتعاون مع قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الغني الاسدي ومعاون قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي وقائد الفرقة الذهبية اللواء فاضل برواري وقائد العمليات الثالثة اللواء ركن سامي العارضي. وبحسب البيان فقد (شارك في الحملة من ملاكات المصرف كل من علي شغاتي ووليد عبد الحميد ومحمد عيد ومحمد خالد وعمرو حسن وحازم محمد علي وصلاح الدين فاخر وابا الخير حافظ وبارق صلاح وزهراء النصراوي وطيبة النواب)، مؤكدا ان (المصرف سيستمر بالمزيد من الجهود لدعم الاهالي).

الى ذلك دعت خبيرة إجتماعية الجهات المعنية الى تشكيل لجان مختصة بجمع التبرعات للنازحين، فيما أختتم المصرف العراقي للتجارة العام الجاري بتقديم مساعدات انسانية لعوائل المناطق المحررة في محافظة نينوى، كاشفاً عن قرب فتح فرع للمصرف في الموصل . وقالت فوزية العطية لـ (الزمان) أمس ان (على الحكومات في اي مجتمع كان ان تقدم المساعدات لمن يستحقها من مواطنيها )، مضيفة ان(الاعداد الكبيرة من الاسر النازحة والمهجرة يستدعي الاسراع بمد يد المساعدة اليها ولاسيما ان العراق بلد غني بوارداتة النفطية والاقتصادية وإن كان يمر اليوم بأزمة اقتصادية جراء الحرب). وأكدت العطية (ضرورة تشكيل لجان في جميع المحافظات تعقد حوارات مع المواطنين لجمع مبالغ ومساعدات بمختلف المجالات من اجل انقاذ الاسر النازحة من الوضع المأساوي التي تمر به)، مشيرة الى (الحاجة لتخصيص مبالغ كافية لبناء منازل للاسر النازحة من اجل حمايتهم من برد الشتاء فضلا عن التنبيه بالدور الذي يجب ان يقوم به من يشغل منصب المسؤول في السلطات التنفيذية لكييقوم بدوره ويسعى لانقاذ حياة النازحين). في الاطار نفسه.