– December 25, 2016

الأنواء: الطقس بين غائم وأمطار رعدية

غرق مناطق في بغداد وإنقطاع شبه كلي للكهرباء

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يستمر تاثير المنخفض الجوي القادم من البحر المتوسط على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الاثنين في المنطقة الشمالية بين غائم جزئي وغائم مصحوب بتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احيانا وفي الوسطى والجنوبية يكون غائما جزئيا واحيانا في المنطقة الوسطى غائم . فيما اعلنت امانة بغداد سيطرتها على مياه الامطار التي هطلت على مدينة بغداد امس الاول واتخاذ عدد من الاجراءات والتدابير العاجلة لسحب وتصريف المياه، في وقت عانت مناطق عدة في بغداد من انقطاع الكهرباء كليا او وصولها قليلا الى ساعة واحد نهار امـــس.

واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان ) أمس (استمرارتاثير المنخفض الجوي القادم من البحر المتوسط على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الاثنين في المنطقة الشمالية بين غائم جزئي وغائما مصحوب بتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احيانا وفي الوسطى والجنوبية يكون غائما جزئيا واحيانا في المنطقة الوسطى غائم مع ارتفاع في درجات الحرارة في الشمالية مقاربة وفي الوسطى تنخفض درجات عدة عن اليوم السابق). واضاف ان (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بغداد ستكون17مئوية والصغرى 7مئوية وستكون حركة الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10 – 20كيلو مترا ومدى الرؤية من 8-10كيلو مترات وفي المطر 3-5كيلو مترات ).واوضح البيان ان (اجواء البلاد تتاثر غدا الثلاثاء بالمنخفض الجوي الناتج من اندماج منخفضين جويين الاول من البحر المتوسط والثاني من البحر الاحمر ليكون الطقس في المنطقتين الشمالية والوسطى غائما جزئيا واحيانا غائما و الجنوبية غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة منها ). واعلنت أمانة بغداد سيطرتها على مياه الامطار التي هطلت على مدينة بغداد امس الاول واتخاذ عدد من الاجراءات والتدابير العاجلة لسحب وتصريف المياه.وذكر بيان للامانة أن (الامينة ذكرى علوش والملاك المتقدم للامانة أشرفوا ميدانياً على عملية سحب مياه الامطار وتصريفها من جميع مناطق العاصمة).

وتتعرض اجواء العراق وخاصة في فصل الشتاء الى منخفضات جوية تكون معظمها من البحرين المتوسط او الاحمر تسبب اجواءً باردة وممطرة لايام عدة.

وواجه الاهالي عدد من المناطق امس صعوبة في الوصول الى اماكن عملهم واعلنت عطلة في محافظة بابل بسبب غرق الشوارع.

وناشد اهالي منطقة البتاويين وزير الكهرباء تحقيق العدالة في التوزيع وانقاذهم من القطع غير المبرر للكهرباء في منطقتهم وعدم الاهتمام بشمولهم بالبرمجة الحقيقية وتخليصهم من مزاجية القائمين على الشبكة ولا سيما ان المنطقة تحتوي على مطابع وادارات صحف يشكل الكهرباء عمودها الفقري.