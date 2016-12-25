– December 25, 2016

تزيين المطارات بأعمال تشكيلية

الحمامي يزور معرض جماعة ازاميل النحتي

بغداد – فائز جواد

زار وزير النقل كاظم فنجان الحمامي السبت الماضي ، المعرض الاول لجماعة ازاميل والتقى مع رئيس الجمعية قاسم السبتي واعضاء الهيئة الادارية وسط حضور عدد من الفنانين ، واقيمت خلال الزيارة جلسة حوارية مع المشاركين حول تزيين المطارات العراقية بالاعمال الفنية، وتم اختيار مجموعة من الاعمال النحتية التي سيتم نصبها في مطار بغداد الدولي ، من اجل تطوير واقعها الجمالي و خلق بيئة جمالية تليق بهذا البلد العريق . على صعيد آخر نظمت اللجنة الثقافية في جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين جلسة نقدية (حول المعرض الاول لجماعة ازاميل) وقدمت خلال الجلسة دراسات نقدية لمجموعة من النقاد والاكاديميين عباس جاور وبلاسم محمد ومحمد الكناني وادارها مؤيد داود البصام، وذلك صباح السبت وتخلل الجلسة عدد من المداخلات والنقاشات لبعض الفنانين الحاضرين.