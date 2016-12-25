– December 25, 2016

زيباري دفع ثمن الخؤولة – شامل حمدالله

يعلم كثيرون ان هوشيار زيباري هو خال الرئيس مسعود بارزاني

ويعلم كثيرون دور الخال في الحزب ودوره معارضا ومقاتلا وسياسيا ودبلوماسيا

ويعلم كثيرون ويصمتون عندما كان الخال يحكي، وكثير من المتكلمين اليوم يسيرون جنبه عله يقدمهم ضمن دوائر لا تحترم الا القوي المعلن عن نفسه، والخال قوي ومعلن عن توجهه في اسقاط البعث

يعلم كثيرون ويجبنون للاسف عندما انبرت ثلة للاغتيال بأسم القانون ونسوا كيف صاروا من بعد جهود الخال ورفاق الخال يوم كان النفر الجديد في العراق يتملق شعب وفرق البعث الحزبية للرضى عنهم

شتم فصيل من الكرد يحركه فصيل اخر من نفس العرق لكن بماض سيء وحاضر سيء بمساعدة من كان طموحه ان يعود لوظيفته التي فصل منها بعد الهرب، فسبحان من يمتحن عباده بالخوف والشبع، خافوا وجبنوا ثم شبعوا فتكالبوا علينا.

كلاب بكل الازياء ومن بعض بيوتات السياسة اليوم بيوتات الدعر سابقا، نعم زيباري دفع ثمنا ليس جديدا عليه، فقد دفعه سابقا على يد البعث لكونه واضافة لما عليه هو من ثقل حزبي فهو خال بارزاني الرئيس، ومعلوم كيف اخذ شركاء العمل كما يدعون يوم قبلوا الايادي ليكونوا في الحكومة، كيف تملقوا زيباري والرئيس.

بعض من صوت عليه صوت لانه لم يحصل على وزارة، بالحقيقة هي لم تحصل على وزارة، وبعضهم اصبح نيابيا بالصدفة وبتزوير التاريخ، وبعضهم يريد ان يبقى في المشهد ولو كرسيا ولكن بشرط الكاميرا التلفزيونية والخبر، وقسم كبير لا يستطيع الوصول للرئيس فذهب للانتقام من خال الرئيس.

بقي هوشيار عضوا في المكتب السياسي، ويبقى هوشيار رائدا للعمل الدبلوماسي وعاملا من اجل عراق يفتته كذابو الاحزاب التي تبيع عفتة نسائها من اجل السلطة.

يبقى ابو كريم كريما في التضحية، طويل الباع في العمل، تحمل رصاص البعث وخسة من بعض جاء بعد البعث.

الا لا نامت اعين الجبناء، ولا لذ لشامت طيب معيشة

نعم جبناء لانهم يخشون المس بمن اذا جلبوا اسمه ولو بخدش لناموا بحقائب السيارات او تكسر على رؤوسهم واجهات احزابهم التي تفوح منها روائح العفن.

شاهت وجوه تستهدف بناة العراق.

بغداد