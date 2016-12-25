– December 25, 2016

كلام x كلام

في الفرق بين بلال وأبي لهب – فيصل جاسم العايش

لم يكن او لهب الذين تحمل شتيمة كبرى لم يشتم بها احد قبله، غريباً عن النبي فلقد كان عمه، ولم تكن الشتيمة موجهة له فحسب، بل وشملت ايضاً زوجته التي كانت تدعمه في محاربة الدين الجديد رغم ان صاحب الدين الجديد هو ابن اخيه!

فلقد تبت يداه، وهو الرجل الغني الذي لم يفكر يوماً ما في مساعدة هذا الفتى اليتيم والوقوف الى جانبه كما فعل عمه ابو طالب السند القوي والمتين والذي وقف الى جانبه وقفة الرجل الرؤوم والمحب وهو يلفه بعباءة الحنان والطمأنينة بل ويدافع عنه دفاعاً عجيباً حين تشتد على الفتى اليتيم محمد (ص) الشدائد ليس من اقرب المقربين اليه كأبي لهب ومن زعماء قريش وبطانتهم حين كانوا يدفعون الصبية الى قذف الحجارة عليه او اعلان الحصار الاقتصادي والاجتماعية عليه وعلى اهل بيته والمؤمنين برسالته، ومعروفة لدى الجميع قصة عمار بن ياسر وامه وابيه.

رجل غني موسور الحال مثل ابي لهب، لماذا كان يعادي النبي هذا العداء هل خوفاً من زوال ثروته وعلو شأن الفقراء والمظلومين والعبيد واستفحال وجودهم في الحياة بعد ان اعطاهم الاسلام شأناً يوازي شأن علية القوم، فهذا الدين الجديد لا يفرق بين الفقير والغني فالكل سواسية امام الله، لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى، وهم كأسنان المشط في الميزان الذي تقاس به حيوات الجميع سواء كانوا من الطبقة العليا او من الطبقة السفلى.

لم تقف الشتيمة عند اليدين فحسب ولا عند زوجته حمالة الحطب، بل بوعد خارق انه سيصلى ناراً ذات لهب وان السيدة حرمه المصون سيعلق في جيدها حبل من مسد، وبذلك يشتركان معاً معاً في الذهاب سوية الى جهنم.

من جهة اخرى، يكرم الدين الجديد عبداً فقيراً يعطيه مكانة كبرى تفوق الاف المرات التي المكانة التي يحتلها سيد من سادات قريش هو ابو لهب، وهذا العبد الفقير ذو البشرة السوداء قادم من الحبشة اسمه بلال يجعله الدين الجديد رمزاً من رموز المساواة والعتق والحرية في بادرة لم تكن تالفها مجتمعات مكة ولا الجزيرة العربية برمتها، بل يطلب منه النبي ان يصرح بصوته من علو مرتفع لكي يدعو الناس الى الصلاة وهو تشريف لم يحظ به سواه.

شخصيتان متنافرات. لكل منهما ميزاته التي تختلف اختلافاً واسعاً وجذرياً عن ميزات سواه، الاول رمز للجبروت والضلالة والاستقواء ومحاربة الرسول صاحب الدعوة الى الله ونبذ عبادة الاحجار والاثات والثاني هو رمز القوة الفردية والايمان بالخالق الاوحد ونبذ التفرقة العنصرية القائمة على اللون او الكفاءة المادية..

شتان بين الاثنين، وبين الموقفين وبين الدلالتين، ولكل منها ميزانه ولكن الذي سجله التاريخ ان ميزان بلال الحبشي هو الميزان الاعلى والانبل من ميزان ابي لهب.

بغداد