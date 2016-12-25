– December 25, 2016

اطلالة

عيد ميلاد نبي السلام – حسين الجاف

تحل هذه الأيام مناسبة عيد ميلاد نبي السلام عيسى بن مريم (ع) فقبل (2017) عام ولد نبي السلام ذلك الذي قال فيه امير شعراء العربية احمد شوقي (1868 – 1932):

ولد النور يوم مولد

عيسى والمروءات والندا والعلا

وتبعته في الاله شيوخ

حضع خشع له رحماء

ولاشك ان يوم ميلاده المبارك مناسبة كونية تحتفل بها الإنسانية جمعاء وليس الاخوة المسيحيين حسب لذا نرى أشجار الميلاد ونشرات الزينة والاضوية الملونة والألعاب النارية.. تأخذ حيزا كبيرا من احتفالات بني البشر بهذا العيد الميمون. وفي العراق نرى كافة الشرائح والاطياف والطبقات تحتفي به وتحتفل بحلوله حتى في اكثر الأماكن الإسلامية مثل محافظة النجف الاشرف ومحافظة كربلاء المقدسة التي ذكرت وسائل الاعلام المختلفة ووسائل الاتصال الاجتماعي بان هناك اقبالا شعبيا عاما في المحافظتين المقدستين على شراء أشجار الميلاد ونشرات الزينة الخاصة بهذه المناسبة شأنها شأن باقي المناطق العراقية الأخرى مما يدل بان العراقيين او معظمهم على الأقل قد تحرر الان من عقدة الاختلاف الديني او إشكالية التفرقة العقائدية ومنذ نزلت الرسالة الإسلامية السمحاء على خاتم الرسل والانبياء الرسول محمد (ص) نشأت ثقافة الايمان والاقرار بالديانات السماوية من خلال القاعدة الفقهية الشهيرة: الايمان بالله وكتبه ورسله وباليوم الاخر) اذن فهذه القاعدة الذهبية الراسخة التي اساء اليها وشوه مفاهيمها الداعشيون الاراذل الذين لا ذمة ولا ضمير ولا شرف ولا عقيدة لهم ويدعون بانهم يسعون لتأسيس دولة الخلافة القائمة على المساواة والعدل.. والعدالة والمساواة من هذه الطغمة الكافرة الفاجرة الآثمة الظالمة بريئة براءة الذئب من دم يوسف بن يعقوب. ولا اظن اني بحاجة الى القول بان معظم أطباء ومترجمي مشاهير خلفاء دولة بني العباس انهم كانوا من المسيحيين وما ابن بختيشوع وابن ماسويه الا شواهد بسيطة على ما نقول كما ان اشهر أطباء صلاح الدين الايوبي محرر القدس كان مسيحيا وتمتلئ كتب التاريخ بالكثير من اخبار النصارى المبدعين في مجالات العلوم المختلفة ومن الشواهد الشاخصة لعلاقة الكثيرين من أبناء ال بيت رسول الكرام ليست بالمسيحيين فقط ولكن بغيرهم من أصحاب الديانات السماوية الأخرى كالصابئية مثلا وما علاقة الشريف الرضي بالشاعر والمفكر (ابي إسحاق الصابئي) الا دليل حي على ان الإسلام لا يفرق بين أبنائه وبين معتنقي الديانات السماوية الأخرى (فالكل في حق الحياة سواء) كما يقول الشاعر احمد شوقي. ان حلول عيدي مولد بني السلام عيسى بن مريم والسنة الميلادية الجديدة يدعونا جميعا الى توحيد كل الجهود المخلصة الخيرة ورص صفوف كافة مكونات شعينا العراقي العظيم.. لبناء عراق الغد العراق الديمقراطي التعددي الفيدرالي الحر عراق الديمقراطية ودولة المؤسسات العراق الذي لا يقصي احدا الا من تلوثت يداه بدم العراقيين الأبرياء وختاما نقول ما قاله عيسى نبي السلام (ع)

المجد لله في الاعالي

وفي الناس المسرة

وعلى الأرض السلام .