– December 25, 2016

الصنمية تتنفس الصعداء – احمد جبار غرب

دائما الاصوات الوطنية والمعبرة عن ضمير الشعب وآماله وتطلعاته تزاح لانها خطر على الحاكم الفاسد والمسؤول الانتهازي والصحفي العراقي علي حسين الذي اقض مضاجع المستبدين عبر عموده اليومي والذي استطاع من خلاله كشف عورات السياسيين ودجلهم والرد على كل تخر صاتهم الهوج وهو ينطلق من هم وطني يلازمه طالما كانت الناس تعاني من الضنك والحرمان وابتلوا بساسة لاهم لهم سوى الهيمنة بمسوغات بالية والقبض على اركان السلطة واغتنام الاموال التي اؤتمنوا عليها وبدلا من انجاز المشاريع وديمومة الاصلاح في كل المجالات وحسب ما جاء بديباجة ادبياتهم الحزبية نراهم استولوا على (الصاية والصرماية ) وظل الشعب يدفع ثمن تلك السياسات الرعناء ..بطالة ..ارهاب ..أنعدام البنى التحية للخدمات ..أزمات السكن المتفاقمة وزاد من تدهور الاوضاع الارهاب والفساد الذين شكلا وجها لخراب العراق ولهذا انبرى الكتاب الشرفاء والذين هم الضمير الحي لقوى الشعب الى التصدي الى غول الفساد الذي احكم قبضته على البلاد دون هوادة ومنهم الصحفي علي حسين وقد صدرت بحقه مذكرة توقيف من محكمة النشر بدعوى انه يحرض ضد الحكومة وضد اشخاص لازالوا في الحكم ومحاولة خلق التوترات وما الى ذلك من ادعاءات فارغة لا تعبر عن فحوى القضية ساعد في ذلك قضاء مجير وفاسد يملى عليه ما تريد منه القوى السياسية المتنفذة وكما اطلق سابقا مذكرة ضد الاعلامي نبيل جاسم وبمثل تلك الافتراءات لكن سرعان ما اندحر الباطل وانتصر الحق وقد ضن السياسيون ان بمثل تلك الإجراءات القاسية وسياسة تكميم الافواه يستطيعون ان يتنفسوا الصعداء وان يوقفوا الاصوات الشريفة من الدوي والصدح ضد أباطيلهم ولكنهم نسوا ان الصوت الذي يختفي سيظهر مئة صوت شريف اخر بديلا له ومثلما تم اغتيال هادي المهدي واعتقد قاتليه انهم تمكنوا من خمد الاصوات التي تقارع الظلم والفساد لكنهم خاب ضنهم و نسوا ان هذا الشعب لا يرتضي للعدل والحق بديلا وتذكرني حادثة الصحفي العراقي علي حسين بماجري للصحفي المصري ابراهيم عيسى ابراهيم عيسى وهو كاتب وصحفي مصري له صولات في مقارعة الظلم والانتصار للشعب المصري والعربي كان دائما صوت الفقراء و(الغلابة) بوعي وتشخيص دقيق لمشاكل الانظمة السياسية ، له حكايات مع المعتقلات واساليب المنع في الانظمة السابقة التي حكمت مصر .

جريء ومعتدل لا يهادن قوى التطرف والارهاب وطالما عراها في برامجه المنقولة على الهواء لا يوجد نظام حكم بعيد عن انتقاداته وانا هنا لست في معرض تزويق شخصيته او الترويج لها خارج نطاق الموضوع المطروح والذي يستحق الوقفة والمناصرة وقد سمعت اخبارا عن ايقافه عن العمل في برنامجه الذي يعده ويقدمه ويبث على قناة(القاهرة والناس) بشكل يومي بدعوى (كالعادة ) سب النظام ورموزه رغم ان منطلقات الرجل وطنية لا شائبة فيها ..تلك هي الحرية التي يتمنطق بها حكامنا عندما تكون نار الحق قريبة منهم يهربون بأتجاه القمع والتحجيم وتجيير القضاء لمصالحهم وكنت اتمنى ان يكون لدينا شخصية تلفزيونية بمثل مواصفات ابراهيم عيسى سيما ونحن غارقين في الفساد حتى رؤوسنا وبالتالي فمسالة الحديث عن الفاسدين وكشف افعالهم الخسيسة لهو انتصار للكلمة الحرة والموقف الانساني والوطني النبيل اينما يكون وكلما تحدث الرجل عن الفساد تذكرت ما يجري في وطني الحبيب العراق من سرقات كبرى وبمختلف المستويات بشتى السبل الشيطانية التي تتجاوزه احيانا ..الموقف ضد الفساد والتشهير به وفضحه عمل وطني خالص لوجه الله والناس المغلوبين على امرهم والذي يدفعون دمائهم من اجل الوطن في حين يتبارى الفاسدين في السباقات من اجل السرقة والفوز بالمغانم وسط انهيار كامل في البنى التحتية والخدمات ولعمري ان شخصا يتحدث عن الفساد ويحاول التعرض له وكشف المسؤولين عنه لن يكون بعيد عن عيون السلطة ووعاظها وحتما سيتعرض للمسائلة والازاحة من قبل الانتهازيين ومن قبل من يستلمون زمام الامور وتلك تدخل في عبادة الحكام الاصنام وتأليها وهكذا تجري الامور مع الاصوات الشريفة التي لا تقبل بالانحراف وتسوغ للفساد ودعاته وترفض القيم الطائفية التي تنمو وسط تلك البرك الاسنة المتمثلة بالفساد والارتزاق والتهليل للحاكم , نحتاج دائما الى صوت مدو وراشد لكي يكون مؤثرا في الناس عبر انتقاداته وتشخيصاته بصوت عال يخفيف الفاسد والمرتزق والطائفي وتلك امور لازلنا نعاني منها ووقوفي مع الكاتب ابراهيم عيسى هو موقف مبدئي لم يبن على اساس عاطفي او عرضي انما لكوننا نعاني تلك الامراض التي يتناولها ويشخصها ومن شراهة السياسيين الفاسدين والذين لازالوا في غيهم سادرين دون ان يردعهم ضمير او اخلاق ولاشك ان قوى الفساد عندما توقف نشاطا او تفكيرا حرا او اشخاصا يلاحقونها فأنها ستنتعش وستشعر بالانتصار الواهم والانكسار الداخلي وتتصور تلك الاصنام بأفعالها انها تتنفس الصعداء وتقـضي على تلك الاصوات ..تحية الى كل رجل يقف ضد الفساد ويشهر بطاقته الحمراء بوجههم اينما كان ويكون.