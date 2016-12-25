– December 25, 2016

كل عام وانتِ بخير – غسان عزام الدليمي

لتسلمي يا بغداد عاصمة المحبة وهي قلب الدنيا في العلم والسيف والتأريخ والشريعة والفقه.

بغداد.. يا شوكة في أعين الاعداء، يا حلماً قديماً، يا ملاذاً آمناً لكل طالب علم ودين، لكل القلوب العاشقة لكل المتعبين وهم يبحثون عن ذاتهم فلا يجدونها إلا في صلاة لله تعالى على سفح نهركِ.

في عيد ميلاد السيد المسيح (ع)، اهنئ كل الناس ومن مختلف الديانات فالمسيح ضحية الانسان في الداخل والخارج ويقدم الفرح لاغير

يا بغداد غرقتُ بحبكِ يا حبيبة.. تعطرت بياسمين نهريكِ، تدفأت بثلجكِ، انتعشت برذاذ نهرك دجلة العظيم، شيوخنا الأجلاء الشريف الرضي وأبي حنيفة والرصافي وعبد المحسن الكاظمي علموننا من نحن، لم أعرف ماذا أقدم اليك وانا الضعيف أمامك غير روحي كي تسبح لله وترجوه أن يحميكِ وتبقى زينة المدن وأنقاها.. وبضع كلمات عاجزة عن الوصول لما يكون بعظمتك وقدسيتك يا بغداد يا غالية، نتمنى أن تعودي كما كنتي يا بهية يا جميلة، دار الخلفاء ومسكن الفقراء ومأوى بني هاشم والأنبياء، ستظل بغداد منارة العزة والكرامة ومصباح النور.

آه يا بغداد.. تألمت لما حصل بك وعليك.. أنام واصحو وأنا أتعبد في محرابك الطاهر.

يا عراق.. لمن أقول كل عام أنت بخير وأنا أرى شهدائك من كردستان العراق الى جنوبه الواحد بعد الآخر يسقون ترابكِ بدمائهم الطاهرة، لتبقى بغداد شامخة ولتبقى الأم الجليلة لكل أبناءك، وتبقى بغداد، رغم العدوان والقتل صامدة على مر الزمن لن تنال منها المحن أو عادياته، وها هي مدينة الحكمه والإيباء تواصل نهوضها لترد القوة الظلامية، أما ما لقته بغداد فسينتقم لها الله لأن لأنبيائه وللأوليائه الراقدين في طيات أرض العراق على اطمئنان كرامتهم وقدسيتهم وسيشتت الله جميع الاعداء.

سعيد من ولد على ارضكِ بغداد.

ومن شمَّ هواءكِ يا بغداد.

ومن أرتوى بمائكِ يا بغداد.

وما كُتبَ عنكِ وتغنى بأسمك يا بغداد.

سعيد من عَرَفَ خبايا جمالكِ وسر خلودك الأبدي..

سعيد من نزف دماً على أرضكِ الطهور يا عراق..

ومن نضح عرقاً لأجلكِ.. ومن أصلح جرحاً خلفه الأعداء.

سعيد من انتسب بكِ يا ابنة أعظم سيد هو العراق..

بغداد لا تهتمي..لا تحزني.. العراقيون من شماله الى جنوبه يقولون لكِ كل عام وانتِ بخير، وأنتِ تحتفلين بطرد المعتدين الدواعش عن أرضك، وظلت لبغداد أنفتها وسلامها.. فلكي يا بغداد سنة وسنة أخرى من الحضارة.

غسان عزام الدليمي

اربيل