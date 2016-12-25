– December 25, 2016

ثقافة النزاهة واجب من ؟ – حسام الدين الانصاري

التحولات السريعة التي حصلت في العراق بعد عام 2003 اطلقت مئات بل الاف الاصوات التي تبشر العراقيين بالمستقبل الزاهر والثراء الفاحش وعراق الامراء والفضلاء والسعداء والمجاري الحديثة والناس الذين لا يعرفون اين ينفقون البترودولار التي تتدفق عليهم، وينتشرون في دول العالم كسائحين وليس طالبي لجوء ومهاجرين يسافرون في احدث الطائرات وليس عن طريق البحر ومخاطره خوفاً عليهم من الغرق او المعالمة المهنية من قبل حرس حدود تلك الدول كما يحصل للاخرين، بل يجدون كل المطارات تستقبلهم بالترحيب والتحية الرسمية احتراماً للجواز العراقي، ويجدون من يخدمهم ويسعى لارضائهم لان جيوبهم مليئة بالورق الاخضر الذي اغرقتهم به الحكومة الملائكية ايام (البحبوحة) عندما وزعت موارد النفط على الشعب، وما دمنا في حكومة ملائكية وتصطف الملائكة الى جانبنا فاننا منزهين من كل عيب وخلل وخطأ لان الملائكة لا تصطف الا بامر الله سبحانه الى جانب الخيرين الذين لاغبار عليهم ممن رضا الله سبحانه عنهم ورضوا عنه.

وما دمنا في مجالسنا تحفنا الملائكة، وما دامت هناك هيئات للنزاهة في الحكومة والبرلمان وتنتشر دوائر المفتش العام ودوائر الرقابة المالية يعمل فيها عشرات الالاف من الموظفين الذين لا تحجب نتائج عملهم بغربال وتمكنوا من تطويق المال العام والمصالح الحكومة بالحصانة المحكمة التي تقطع الايدي الاثمة التي تمتد اليها، فاننا لاشك في زمن الخير متجاوزين زمن الجريمة والقتل والاختطاف والسرقة والتزوير والثقة الراسخة بوثائق صحة الصدور التي تؤكد خلو المجتمع من المزورين واللصوص والمتلاعبين بممتلكات الناس، ولم يعد في ظل الحكومة الملائكية وجود لنهب المال العام وانتهاك حقوق الانسان والتعدي على حقوق اليتامى والارامل والشهداء والتشريد، وان حرية العمل موجودة للجميع، فالشباب الاصليين الشرفاء يعملون في الاكشاك والبسطيات والشوارع والخريجين في سياقة سيارات الاجرة من اجل ان يوفروا لقمة العيش لعوائلهم.. وبعد كل هذا الاذلال الذي تعرض له الشعب بعد الاحتلال الامريكي وافرازاته، فقد آن الاوان.

نعم… آن الاوان ان تنتقل ثقافة النزاهة من الادعياء الى رجال الدين الاصلاء بعمائمهم السود والبيض ويعلنوا حملة دينية وطنية شاملة للحرب على الفساد والباطل الذي استشرى في المجتمع، وان تعقد المحافل لارساء قواعد (النزاهة) في المجالس والمساجد والخطب الدينية والقنوات الفضائية ووسائل الاعلام المسموعة والمكتوبة والصحافة ويرفعون اصواتهم بكل جرأة وشجاعة لفضح الفاسدين لا تأخذهم في الحق لومة لائم انطلاقاً من مسؤوليتهم الدينية والاخلاقية والانسانية اقتداء بالرسول الكريم ورموز الاسلام الذين حاربوا الظلم والطغيان والاضطهاد والباطل.. وهل هناك في التاريخ مثالاً اعظم من ثورة الامام الحسين (ع) على الظلم والفساد واكل مال العباد يحتم على رجال الدين من اعتلاء المنابر لفضح حالة الفساد والمفسدين الذين الحقوا الدمار والفقر وظلم الانسان ويعلموا الناس ما هي النزاهة بحملة مقدسة لكل فصائل الشعب بدءاً من رجال السلطة وحتى اصغر موظف في دوائر الدولة معلنين بأن ما يجري في البلد لا يمت الى الدين بصلة والمجاهرة بكل شجاعة الى موجة التستر على المجرمين وضياع معاني النزاهة الحقيقية التي يجب ان تترسخ في ضمير ووجدان رجال السلطة والمواطنين، والتثقيف بغضب الله سبحانه على ما يجري من قبل الفاسدين الذين يدعون النزاهة وهم اعداؤها، وينذرون بغضب الله القريب مثلما حل باقوام نوح وفرعون وصالح وشعيب ولوط فقلب عليهم عاليها سافلها، ولا غرابة فيما يحصل عندنا اليوم فالنذر تعلن عن غدها (ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب- سورة هود- الاية 181).