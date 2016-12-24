– December 24, 2016

الأنواء: الأمطار مستمرة في المناطق كافة

مواطنون متخوفون من طفح المجاري وغرق المناطق مع أول إمتحان

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يستمر تاثير المنخفض الجوي على اجواء العراق والناتج من اندماج منخفضين جويين الاول من البحر المتوسط والثاني من البحر الاحمر ليكون الطقس اليوم الاحد في المنطقة الشمالية غائما ممطرا وفي الوسطى والجنوبية غائما مع تساقط أمطار في اماكن متعددة منهما ويتحسن الطقس تدريجيا بعد الظهر ابتداء من الاقسام الغربية.واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرارتاثير المنخفض الجوي على اجواء العراق والناتج من اندماج منخفضين جويين الاول من البحر المتوسط والثاني من البحر الاحمر ليكون الطقس اليوم الاحد في المنطقة الشمالية غائما ممطرا وفي الوسطى والجنوبية غائما مع تساقط أمطار في اماكن متعددة منهما ويتحسن الطقس تدريجيا بعد الظهر ابتداء من الاقسام الغربية). واضاف ان (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بغداد ستكون15مئوية والصغرى 7مئوية وستكون حركة الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10 – 20كيلو مترا ومدى الرؤية من 8-10كيلو مترات وفي المطر 2-4كيلو مترات).واوضح البيان ان (اجواء العراق تتاثر بامتداد المنخفض الجوي من البحر المتوسط ليكون طقس يوم غد الاثنين في المنطقة الشمالية غائما جزئيا الى غائم مع تساقط أمطار في اماكن متعددة منها والوسطى والجنوبية غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في اماكن متفرقة من المنطقة الجنوبية).وتابع ان (طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار في اماكن متعددة منها وحدوث عواصف رعدية مع تساقط الثلوج في الاقسام الجبلية لتاثرها بامتداد منخفض جوي من تركيا وفي المنطقتين الوسطى والجنوبية طقس غائم جزئي لتاثرهما بامتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق).ورغم اعلان امانة بغداد عن اتخاذ الاجرءات اللازمة لمواجهة موسم الامطار وإصلاح التخسفات في الشوارع وتنظيف المجاري الا انه مع اول موجة امطار شهدتها شوارع العاصمة والساحات وخاصة مناطق مدينة الصدر والشعلة وساحة النهضة وعلاوي الحلة تحولت الى بحيرات اسنة .واعرب مواطنون في احاديث لـ (الزمان) امس عن (تخوفهم من غرق مناطقهم ودورهم جراء عدم قدرة شبكة المجاري على استيعاب الامطار الساقطة كما هو الحال في المواسم الماضية).مشيرين الى ان (مع اول زخة مطر تحولت الازقة والشوارع في مدينة الصدر وساحة النهضة والشعلة وعلاوي الحلة وغيرها من مناطق بغداد في جانبي الكرخ والرصافة الى بحيرات اسنة من مياه الامطار والمجاري) فيما أكد عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية محمد المسعودي في شهر ايلول الماضي ان (العمل الخدمي ليس بالمستوى المطلوب). منتقدا (عمل الامانة لعدم استعدادها لموسم الامطار).وقال في بيان ان (العمل الخدمي في كل العراق ليس بالمستوى المطلوب والخدمات التي تقدم للمواطن غير كافية لرفع الحيف عنه). حسب البيان مشيرا الى (ان معظم الدوائر الخدمية ليست لديها رؤية كاملة عن الوضع في العاصمة) .واضاف ان (لدى الامانة تلكؤا واضحا في وضع الخدمات ونحن نتحوط من هطول الامطار فضلا عن كمية الامطار التي قد تهطل على العاصمة).واوضح المسعودي ان (اللجنة التقت بامينة بغداد ذكرى علوش والمدراء العامين في الامانة لكن في تقديري ان ملاكات الامانة غير قادرة على استيعاب كل الامطارالتي تهطل مستقبلا على بغداد، لذلك لابد من عمل مسبق لتأهيل جميع شبكات المياه لغرض استيعاب الامطار).وكانت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات شهدت العام الماضي هطولا لامطار شديدة ادت الى غرق معظم شوارعها وتسببت بوفاة 58 شخصاً جراء الصعق بالكهرباء لتماسها مع الماء وخسائر بالممتلكات الخاصة والعامة وتلوث مياه الامطار بمياه المجاري عرقلت حركة المواطنين وسير المركبات . فيما قال مدير العلاقات والاعلام في الامانة حكيم عبد الزهرة في تصريح ان (لدى الامانة عددا من الخطوط الجديدة للطوارئ اضيفت الى خطوط الطوارئ السابقة، وبالنسبة الى التخسفات في شوارع العاصمة تمت معالجة عدد منها والاخر قيد الإنجاز). مشيرا الى انه (بالنسبة الى المحطات والخطوط الرئيسة هناك استعدادات جيدة من قبل الامانة في هذا الجانب). واوضح عبد الزهرة ان (محطات تصريف مياه الصرف الصحي تعمل ولا توجد مشاكل فيها والامر الذي نعانيه دائما خصوصا ايام الامطار، عدم توفير الكهرباء لان المحطات المذكورة تعمل بالطاقة ونحرض على ان يكون هناك تنسيق كبير مع وزارة الكهرباء وقد تكون هناك في بعض الاحيان امور طارئة مما يضطر الامانة الى تشغيل المولدات الموجودة لديها وتوفيرها زيت الكاز والوقود). مؤكدا ان (الامانة انشأت خطوط طوارئ على قناتي الجيش والشرطة وتم التسيق مع الموارد المائية في حالة حدوث امطار شديدة لانها تمتلك مضخات واسعة ممكن تشغيلها على قناتي الشرطة والجيش وهذه القدرات متوفرة لدى الامانة).