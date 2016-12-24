– December 24, 2016

رسالة من العبادي إلى بوتين

الفياض: الحشد الشعبي تشكيل عسكري

موازٍ لجهاز مكافحة الإرهاب

موسكو – الزمان

وصف مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض امس الحشد الشعبي بأنه تشكيل عسكري موازٍ لجهاز مكافحة الإرهاب ، مؤكداً أن مقاتلي الحشد لم يتمردوا على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي.ونقل بيان عن الفياض قوله على هامش زيارته إلى روسيا إن (الحشد الشعبي أحد أذرع القوات الأمنية العراقية)، مضيفاً أن (الحشد جزء مهم ورئيس في صناعة النصر على داعش).ومضى قائلاً أن(الحشد هو الرادع الأول لداعش في العراق وان الحكومة ملتزمة بدعم مقاتلي الحشد الشعبي لاسيما وان القانون ربطهم بوصفهم قوة وتشكيلاً عسكرياً موازياً لجهاز مكافحة الإرهاب)، مضيفاً أن (الحشد ملتزم بقرارات القائد العام للقوات المسلحة ولم يتمرد على توجيهاته).وبحث الفياض، في موسكو التي وصل اليها الثلاثاء الماضي تنسيق الجهود بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على داعش.وبحسب بيان لمكتبه، فقد ناقش الفياض مع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ولاسيما في مجال مكافحة الاٍرهاب، مؤكداً ان الأخير يحمل رسالة من العبادي الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين . واوضح البيان ان اللقاء مع باتروشيف جرى بحضور وكيل وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والممثل الخاص لبوتين في الشرق الأوسط وعدد من المسؤولين الروس، حيث وبحث الجانبان ايضاً (لآليات الممكنة في رسم تعاون دولي أوثق في محاربة الاٍرهاب في ظل القوانين الدولية واحترام سيادة الدول) .

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