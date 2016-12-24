– December 24, 2016

إغتيال قيادي بالحزب الحاكم في تركيا

أنقرة: ثلاثة من جنودنا لدى داعش ومقتل 68

من عناصر التنظيم

انقرة – ماهر اوغلو

اغتال مسلحون مجهولون امس السبت قيادي في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في هجوم مسلح بالعاصمة التركية، فيما افاد وزير الدفاع التركي فكري إشيق بوجود ثلاثة من الجنود الاتراك بيد تنظيم داعش. وذكرت وسائل إعلام تركية امس أن القيادي في حزب العدالة والتنمية يلماز بولوت اغتيل في منطقة تشانكايا بالعاصمة أنقرة على يد مسلحين مجهولين. من دون الادلاء بتفاصيل . في غضون ذلك، اعلن إشيق عن وجود ثلاثة من الجنود الاتراك بيد داعش، داعيًا الى تجاهل المعلومات التي لم يتسن التأكد منها.وقال في تصريح ان إطلاق عملية (درع الفرات) ووجود الجيش التركي في مدينة الباب بريف حلب شمالي سوريا، أشار إشيق، جاء لأن (صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون كانت تطلق على ولاية كليس من خارج الحدود)، متسائلاً( ماذا كنا سنفعل؟ هل كنا سننتظر أكثر؟). وتابع ان (تركيا ستذهب إلى أي مكان تتلقى منه تهديداً، وأولويتنا سحق رؤسهم هناك، وإذا لم نقم بذلك، حينها نكون قد استسلمنا للإرهاب).

مستدركاً (طبعا اتخاذ هذه القرارات ليس سهلا، ولكن تركيا اتخذت هذه القرارات لأنه لم يكن لديها أي طريق آخر)، على حد قوله. وأعلن هيئة الأركان العامة في الجيش التركي في بيان امس مقتل 68 من عناصر داعش خلال عملية درع الفرات وتدمير 141 هدفاً بما في ذلك مقر قيادة عسكري .

في سياق متصل، اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيبحث مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إقامة حظر جوي في شمال سوريا.وقال أردوغان في كلمة القاها في اسطنبول إن( المدن التركية الجنوبية غازي عنتاب وكليس وشانلي أورفة معرضة للخطر إذا لم تتحقق تلك المنطقة)، مضيفاً ان(أطرافاً تسعى لإقامة دولة جديدة شمالي سوريا، ونحن لن نسمح بإقامة تلك الدولة على الإطلاق

).من جهة اخرى، قالت تقارير صحفية أن السلطات التركية حجبت مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر تنظيم داعش مقطع فيديو يظهر قتله جنديين تركيين في سوريا حرقًا.واكد موقع الكتروني حجب تطبيق واتساب وفيسبوك وتويتر ويوتيوب وسكايب وإنستاغرام في جميع أنحاء تركيا.وهذا هو الحجب الثاني في أقل من أسبوع، بعد اجراء مماثل في اعقاب اغتيال السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف.وبحسب تقارير إعلامية تركية فإن داعش قبض على الجنديين منذ عام تقريبا، وأبقاهم أسيرين الى وقت تصوير الفيديو.ويظهر شريط الفيديو الصادر عن ما يعرف باسم (ولاية حلب) في شمال سوريا، رجلين يرتديان ملابس عسكرية داخل قفص مقيديّ اليدين ومربوطين بحبل، قبل أن يحرقا وهما حيان.وخلال الفيديو، ومدته 19 دقيقة، يتحدث مسلحو داعش باللغة التركية عن شن هجوم على أردوغان، مع دعوة إلى (إحراق تركيا وتدميرها). الى ذلك، أعلنت السلطات التركية عن اعتقال نائبة رئيس البرلمان التركي بيرفن بولدان.وبحسب قناة خبر تورك فإن اعتقال بولدان جرى في منزلها بأسطنبول .

من جهتها اكدت بولدان، وهي نائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للكرد واقعة اعتقالها على يد الشرطة عبر تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر).