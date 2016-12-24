– December 24, 2016

تغييرات بمواقع الترتيب الفرقي والكرخ يتراجع للأخير

النفط يواجّه الزوراء اليوم في قمة جولة الممتاز وكربلاء تقهر الشرطة

الناصرية – باسم الركابي

تجري اليوم الاحد ثلاث مباريات في الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم عندما يضيف الوصيف النفط 23 نقطة الزوراء السابع 19 نقطة في ابرز مباريات الجولة حيث بطل الموسم الماضي المتراجع حاليا ويبحث عن فرصة استعادة توازنه لانه للان لم يحقق النتيجة الكبيرة بعد سلسلة تعثرات ومع الفوز مرتين متتاليتين لكنهما لم يشفيا غليل الانصار الذين يرون ضالة فريقهم في مباراة اليوم التي استعد لها النفط لاثبات جدارته ولانه في الحالة المتجدة لمواجهة واسقاط الكبار قبل الصغار ولانه قفل ملعبه امام كل الضيوف مهما كانت عناوينهم لان حسن احمد سيشعر بطعم لنتائج عندما يهزم فريقه الزوراء وفي ملعبه يضيف صاحب المقع الاخير الكرخ الحدود ثاني عشر الترتيب وكما يستقيل الكهرباء السماوة.

الجولة 13

وفضلنا الحديث عن مباريات الاسبوع الماضي الخمس التي شهدت انقلابا في النتائج عندما اطاحت كربلاء بالشرطة ولان اجمل مافي كرة القدم حضور المفاجأة التي ترفع من حدة المنافسة لانها تزيل شيء من مخاوف وحواجز النتائج السلبية التي تعرتض مسار مشاركة فرق المؤخرة وتحدي فرق المقدمة وتتجرا عليها وانهاء سطوة الفرق الكبيرة كما يجري الان حيث تصدر الوسط وبعده النفط قبل ان تسرق كربلاء الاضواء قي ليلة جميلة خرج جمهورها سعيدا وبفرحة لاتوصف فيما عاد جمهور الشرطة بحزن واضح ولايحتاج الى تعليق وهو يصمت من دون كلام للمرة الثانية تواليا لان لاعبي الفريق خذلوهم بعد النظر للمهمة كتحصيل حاصل ولان كرة القدم اليوم لأتعترف باي عنوان ولايوجد فريق كبير واخر صغير وكل شي يتوقف على نوع الاداء وطريقة اللعب قبل ان يغمد الفريق افضل اسلحة الفوز عندما غاب الهداف مروان حسين ومن معه من نجوم المنتخب الوطني وتتطاول عليهم مجموعة شبابية شحت امام فرص الفوز لكنها صنعت الانجاز في خطوة جريئة وفك عقدة النتائج والاهم ان ياتي الفوز على الشرطة الذي لايقدر بثمن امام الوضع الذي تمربه كربلاء التي ابقت كل تفاصيل المباراة بايديها عند قامت بانتفاضة في وقتها والتحريض على قهر الشرطة في مهمة مرت كما يريد فاضل عبد الحسين اذي يرى الفوز بمستوى الحصول على اللقب وان الفريق سيتغلب على مشاكل نتائج الارض بعد تجاوز سيطرات الشرطة التي كانت في نوم عميق وليس كما تحدث بعض اللاعبين بالندم على الفرص التي ضاعت لكن يإسادتي تبقى العبرة في النتيجة ولان كربلاء قدمت خدمة للدوري لانها حركت مسار النتائج التقليدية ومنعت التكهن بها وما قام به كربلاء كان انقلابا في مسيرة الدوري بعد ان افسد مخطط احد ابرز الفرق المرشحة للقب الدوري الشرطة والزامه على تجرع مرارة الهزيمة والا ستغناء عن الفوائد وتجنب نتيجة ربما كادت ان تتضاعف بعد الظهور المختلف للاعبي كربلاء وهم في افضل احوالهم وفاجأوا الضيوف الذين لم يقدروا الامور كما يجب حتى تجاهلوا اصحاب الارض واستخفوا بهم لاسباب كثيرة قبل ان يدفعوا الثمن غاليا في نتيجة تقبلها الجمهور المصاحب للشرطة الى ملعب اللقاء ولم يتوقعوا الذي حصل بشهادتهم و تحت انظارهم قبل ان يصبوا جام غضبهم على المدرب محمد يوسف الذي يواجه الاقصاء من المهمة التي يحددها الانصار في الفرق الجماهيرية خصوصا الشرطة من التوقع ان يترك المدرب المهمة بعد تلقي الخسارة الثانية وان كان تاثير وضرر الاولى امام الجوية عاصفا وتركت ضغوط نفسية هائلة على اللاعبين كما تركت اثارها على مجمل حركة الفريق الذي تعثر وزاد الاداء المتراجع من صعوبة المهمة التي لم يتوقع اشد المتفائلين بكربلاء ان يخسر بهدف وذلك يعد مقبولا في ظل الاختلاف الواسع بين الفريق من حيث العناصر والامكانات والنتائج وموقعيهما وابرز ملامح الشوط الاول هدفي كربلاء الاول د18 عن طريق جبار كريم ابرز لاعبي المباراة الذي صنع الهدف الثاني باسم احمد عبد الرضا د54 وغير من مسار اللعب واطبق على تحركات الشرطة وافشال محاولات العودة بالمباراة التي استمرت تحت سيطرة اصحاب الارض والفرصة الكبيرة حيث الفوز الاولى بعد 12 دور والتخلص من الموقع الاخير والتقدم للامام وتقديم مباراة الموسم والحصول على جرعة معنوية عالية وارتفاع رغبة تحقيق النتائج والتفكير في كيفية الحفاظ على المقعد لان الفوز على الشرطة شكل دعما كبيرا وتوازن وتحيد مباريات الارض التي عاد لممارستها ويقف فيها ندا للضيوف واول الضحايا كان الشرطة وهو الفريق الذي يتحدث ويعول على مباريات الارض التي عاد لعوف نغمتها امام فرق الدوري وجمهور الشرطة الذي كان يحضر لفرحة قبل ان يعود بخيبة ويزداد الطين بله لانها الخسارة الثانية تواليا والتراجع للموقع الرابع بعد ان كان منافسا الى قبل الجولة قبل الاخيرة على الصدارة ويخشى جمهور ان يقترب الفريق من تكرار سيناريو الموسم الماضي وما حصل للفريق الذي يفترض ان ينزل لدرجة ادنى لو طبقت تعليمات المسابقة بعد انسياب الفريق الذي اكثر من يربك حسابات الإدارة الخسارة لانها تحرك نيران تحت تراب الادارة والجمهور بوجه المدرب ومن ثم اللاعبين بعد ترك حارس المرمى نور صبري الفريق في اشد مشاكله والحاجة اليه وكان عليه ان يستمر ولو لنهاية المرحلة الاولى ويحدد طريقه الاخر للانتقال وهذا مؤشر على ان الفريق مقبل على انتقالات وهجرة عناصره التي ترى نفسها ستعلب تحت ضغط الجمهور الذي لايرحم ليس في الشرطة بل مع كل الفريق و واصل النفط انتصاراته بعدما حقق الفوز السادس تواليا وهذه المرة على حساب الكهرباء عندما تغلب بهدف سجله ايمن حسين ليخرج بفريقه بفوائد المباراة التي عادت الفريق للوصافة ورفع رصيده الى 26 نقطة وله مباراتين مؤجلتين وبات ينافس بقوة على الصدارة التي يحلم بها منذ مواسم ويامل ان تاتي هذه المرة امام ظروف لعب ومشاركة مهمة عندما حقق الفريق رقم مهم في نتائج التي اتت تواليا على السماوة ونفط ميسان والكرخ والحدود وزاخو والكهرباء وهو معدل جيد من حيث الفوز وحصد النقاط في اسبقية يحددها الفريق في الدوري اي انه نجح في الفوز باكثر من نصف مبارياته بشكل مستمر وهو ما يعكس افراده من حيث المهارات الفردية ونوعية الاداء وتحسنه من جولة لاخرى قبل ان ينتقل للواجهة ويقف فوق الفرق الجماهيرية ويامل من حرمان الوسط من الموقع الاول وهو يقترب منه كثيرا من خلال استجابة الاعبين لتوجيهات المدرب حسن احمد الذي يظهر في موسم ناجح للان امام طموحات الخروج باحد الموقعين بالمرحلة الاولى في مشوار هو الافضل امام عطاء واضح لعناصره التي اختيرت بدثة ومعرفة من المدرب الذي يدير الامور كما يريدها السلطان الذي يرى فريقه الافضل لانه يحقق ما عجزت منه الفرق المنافسة على اللقب ومنها البطل عندما يلتقيان اليوم امام الاختبار الحقيقي للفريق الذي يستعد لأسقط البطل تحت امام جمهوره في مهمة تعد الاهم للفريق في الاستحواذ على كامل النقاط من اجل تاكيد ان ما حققه مستحق وانه يتقدم بفضل عطاء عناصره التي زادت انسجاما قبل ان تظهر مهاراتها الفردية العالية كما يظهر لمهاجم ايمن حسين بقوة كهداف للفريق ويعزز من النتائج لما يلعبه من دور مهم في التهديف وهذا شيء مهم امام مهمة الفريق التي اهم ان تتعزز عملية التهديف والاهم ان الفريق يسير على ما يرام وبشكل بات حديث المراقبين امام مستقبل الفريق الذي يمتلك مجموعة شبابية تقدم ما لديها وتسير بالاتجاه المطلوب عبر السيطرة على الامور من خلال العطاء الكبير وتحقيق النتائج المهمة التي تدار من خلال توجيهات المدرب الذي يرى نفسه مع فريق لاينقصه شيء كما يظهر متالقا ومتفوقا من حيث الاداء والنتائج ويامل ان يستمر على هذا النهج ويعول على عناصره التي تجد الفرصة المناسبة للاستمرار في السيطرة على الامور في وقت تلقى الكهرباء الخسارة السادسة بعد الفوز اليتيم على البحري وتزداد ظروفه صعوبة واضحة حيث الموقع الخامس عشر ولانه لم يظهر قوته من اجل الخروج بالفوز لاهمية ذلك ولمس فوائد نتيجة البحري التي خلصته من البقاء في دائرة الفرق المرشحة للهبوط ولابد من تقديم العمل الاهم في ما تبقى من مباريات في المرحلة الحالية وان يعود لنسج النتائج التي شكلت معانات كبيرة امام مهمة علي عطية المطالب بالتعامل مع فرص المباريات امام الفرق الشبيه للكهرباء لتدارك الامور عبر ظريفة اللعب والاسلوب الذي يحدده المدرب من حيث اللعب بتركيز لان المباريات المقبلة لاتبدو سهله في اي حال من الاحوال مع ان فرصة تحقيق الفوز التالي تبدو قائمة عندما يستقبل الكهرباء السماوة الاسبوع الحالي وحقق الجوية فوزا متوقعا بتغلبه على فريق الحسين بثلاثة اهداف لواحد ليرفع رصيده الى 16 نقطة في الموقع التاسع من سبع مواجهات كما عزز رصيد الاهداف الى 14 هدفا فيما بقي فريق الحسين في نفس مكانه 14 بعد تلقي الخسارة الخامسة ويدين الجوية بفوزه الى الثلاثي احمد من ضربة جزاءد21 قبل ان يضيف همام طارق الثاني د36 وحسم احمد عبد الرضا النتيجة د54 قبل ان يقلص علي صباح فارق الاهداف بتسديدته الجميلة من خارج منطقة الجزاء د68لتعانق الشباك بقوة.

ونجح الجوية في السيطرة والتحكم في سير اللعب لانه ظهر قويا ومتماسك الخطوط وفرض شخصيته من حيث الاداء والنتيجة والسعي الى تحسين الموقع لحين خوض مبارياته الست المؤجلة في مهمة تشكل ضغطا على عناصره المطالبة في الاستفادة من جميع المباريات التي تستهوي جمهوره الذي بات يقدم دعما كبيرا من حيث الحضور والمتابعة ما دعم جهود اللاعبين في مواصلة تقديم المباريات من خلال العمل ما في وسعهم وما لديهم عبر حالة التجانس والتركيز على نتائج الفوز عندما حقق النتيجة الايجابية الثالثة عل التوالي والخامس في الدوري وهو مؤشر واصح على استقرار الفريق من حيث وجود دفاع منظم تلقى للان ستة اهداف والحال للوسط الذي يؤدي كما يجب في وقت زادت قوة الهجوم من حلال قدرات حمادي وبشار وعلاء وهمام مباريات مهمة يقدمها الفريق الذي يظهر اكثر فاعلية في كل شيء وتؤدي عناصره مباريات بتفوق واضح وهي تقصد الفوز الذي تحقق للمرة الثالثة وبثقة عالية ومن خلال حضور الاسماء المعروفة الذي سيفتقد الى جهود اللاعب حمادي احمد حيث الاخبار تشير الى انتقاله الى قطرلكن الفريق يمتلك عدد من اللاعبين القادرين على تعويض الغيابات والاصابات كما يجري الان من خلال قدرات باسم قاسم التدريبية الذي يواصل قيادة الفريق كما ينبغي ويحقق معه الانجازات وعينه على تحقيق الانتصار الرابع تواليا عندما يخرج الى البصرة لمواجهة البحري في مهمة حذرة لان مخاطر مباريات الذهاب لازالت تواجه الفريق عندما سقط في النجف الى ما قبل ثلاث جولات ومع وجود الفوارق الفنية لكن تبقى ملاعب المحافظات مصيدة للكبار كما حصل للشرطة مع كربلاء والزوراء مع الوسط والجوية مع النجف ولان فرصة فرق المحافظات في عرقلة فرق العاصمة من جانبه لازال فريق الحسين يواجه مصاعب المباريات عندما تلقى الخسارة الثانية تواليا بعد خسارة الزوراء ويستقبل الحسين كربلاء الدور المقبل ومن ثم يخرج الى اربيل وبعدها الى البصرة لمواجهة نفط الجنوب ومن ثم الامانة ونقط الوسط ويخرج الى النجف جميعها مباريات صعبة ولان الفريق لم يفز الا مرة واحدة على حساب زاخو ومؤكد ان تفكير عجر منصب في كيفية تحقيق البقاء في الدوري وفشل نفط الجنوب مرة اخرى في التعامل المطلوب مع مباريات الارض عندما تعادل مع النجف بهدف ليرفع رصيده الى 14 نقطة ثاني عشر الموقف والاخر الى 17 نقطة السابع ليعود النجف بتعادل بطعم الفوز من مهمة غاية في الصعوبة واخذ يعكس دوره بعد التطور الذي طرا عل الفريق الذي تحسن في نتائج الجولات الاخيرة والاهم ان يظهر قويا في مباريات الذهاب التي تشكل التحي امام عموم الفرق في وقت كان على نفط الجنوب ان يقدر ظروف المنافسة بعد ان نزف الكثير من النقاط من خلال كثرة التعادلات التي وصلت الى ثمانية اي انه خسر 16 نقطة قبل ان يخسر مباريات الارض حيث التعثر الدور ما قبل الاخير امام الوسط وتعادل مع النجف وسيلعب لقاء الديربي مع جيرانه الميناء الأسبوع الحالي في مهمة قد تزيد الطين بله بوجه علي وهاب لان الميناء في حال افضل من الجنوب والاهم ان يرتقيا الى مستوى الحدث الكروي البصري المتوقع حضور جمهور كبير لاهمية المباراة وطابعها الذي يختلف عن بقية المباريات كما جرت العادة.

ونجح الزوراء في تحقيق الفوز المتوقع على البحري بالفوز عليه بثلاثة اهداف دون رد في اللقاء الذي جرى في ملعب لشعب وتناوب على تسجيل الاهداف حيدر عبد الامير د21 واضاف علاء عبد الزهرة الثاني د36 قبل ان يعزز احمد عبد الامير النتيجة د54 من وقت المباراة التي ظهر فيها الزوراء على افضل ما يرام وخرج من الباب العريض موجها رسالة اطمئنان لجمهوره الذي شعر بالرضا في الفوز الثاني تواليا ورفع رصيده الى 19 نقطة متقدما للموقع السابع مقتربا من الامانة والميناء وهذا امر مهم هذه الجولات والاصرار على تحقيق نتائج الفوز للوقوف في موقع مناسب قبل نهاية المرحة الاولى ومهم ان يفوز الفريق لانه سيواجه اليوم النفط في مهمة لاتبدو سهلة ولانها تري في مواقع النفط التي لم يقدر اي فريق الخروج منها بسلام كما يجري تحت انظار المراقبين وجمهور الزوراء الذي سيحضر بقوة ورغبة بعد فوزين متتالين وهو ما يحصل لاول مرة منذ بداية الدوري ولان لقاء النفط يختلف تماما عن عموم مباريات الفريق الذي سيكون امام الاختبار الحقيقي ولان ملعب النفط لازال يشكل خطر على جميع الضيوف ويتوقع ان ترتق المباراة الى مستوى سمعة الفريقين حيث النفط والرغبة الكبيرة في البقاء بالمركز الثاني وتحقيق الفوز السابع تواليا وهو الي استفاد من ملعبه كثيرا وحتى خارجه وهو ثاني افضل فرق الدوري بعد نفط الوسط ويريد ان يثبت ذلك امام الزوراء وانتزاع نقاط المباراة مع الوضع الذي اختلف مع كتيبة عصام حمد وتنفيذ وعده في تغير النتائج والمرور بها الى موقع يتناسب مع اسم الفريق ويرى في عبور النفط الختور الكبيرة في المنافسة بسبب تعثر النتائج في بداية الموسم ويرى في الفوز المنجز الكبير لاسباب معروفة ومؤكد انه استعد كثيرا للمهمة الصعبة مع التقدم الذي حصل للزوراء الذي يبحث عن اهم نقاط الجولة 14 بعد ان شهد جمهوره فوزين متتالين يامل ان يمهدا للفوز الثالث للفريق الذي زادت حظوظه في عكس النتائج المهمة في وقت يريد النفط اهمية الحفاظ على نوعية الاداء والنتائج وقهر البطل وهو مايبحث عنها حسن احمد الذي يرى في التقدم على البطل النتيجة النوعية ولابد من حسمها من خلال ثقة اللاعبين التي تعززت بعد ست انتصارات هي الأفضل بين عموم الفرق ويريد اهل النفط تتويجها بهزيمة البطل وهو ما يوازي جميع نتائج الفريق التي خرج بها تحت انظار اهتمام المراقبين ووسائل الاعلام التي تنتظر ان يستمر النفط في مسار النتائج المطلوبة وسيلعب الفريقان في ظروف متشابه بعد تطور وتقدم الزوراء وتعزيز رصيد النقاط وتجاوز عثرا النتائج التي كانت وراء استقالة ثائر احمد ولان عصام لم يحقق النتائج المطلوبة عندما تعثر امام الكبار ولان ما تحقق جاء من فرق سهله لايلبي رغبة الانصار الذين لايقبلون الا بالفوز امام عقدة لنفط التي باتت تواجه كل الضيوف ولم يكن من السهل النيل منه واصبح جزء كبير من الصراع على اللقب وباستطاعته قهر الزوراء في وقت يكون البحري قد تلقى الخسارة الثامنة وتراجع للموقع السادس عشر في ظل تراجع اداء اللاعبين الذين لم يقدموا ما منتظر منهم قبل ا تدني النتائج الواضح في الجولات الاخيرة التي تركت اثارها على مجمل حركة الفريق الذي استسلم لاقراته في لعبه وخارجه.

الكرخ والحدود

وتجري مباراة متكافئة بين الكرخ والحدود وكلاهما يبحثان عن نقاط المباراة لانهما في وضع متشابه مع تاخر الكرخ في النتائج التي دفعته نتيجة الشرطة للموقع الاخير والبقاء بحسرة تحقيق الفوز قبل ان يزداد الامور تعقيدا امام احمد دحام الذي واجه الامور بشكل اختلف عن السابق وامام صراع الهروب من المؤخرة وانقاذ موسم الفريق المتطلع للفوز الذي يدرك اللاعبين اهميته حيث التخلص من اسوء مواقع الترتيب ويفتح الامل امام تحقيق فرصة البقاء موسم اخر في وقت يرى ا الحدود نفسه في وضع افضل من المضيف من خلال نوعية النتائج التي تراجعت في الاونة الاخيرة بعدما تعادل مع نفط ميسان بصعوبة لكنه يريد ان يغير من الامور في مهمة تظهر الافضلية له ويعول عادل نعمة على جهود عناصره وان لاتخذله هذه المرة في التفريط بنقاط مباراة يتفق الاغلبية على تفوق الضيوف من اجل العود لسكة الانتصارات وستخدمه نقاط الفوز للتقدم اكثر من موقع رصيد الجود 16 نقطة والكرخ 5 نقاط ويضيف الكهرباء في الموقع الخامس عشر 9 نقاط السماوة ثامن عشر 7 نقاط ويرى علي عطية من الفرصة مواتية في تحقيق الفوز الثاني بعد خسارتبن متتاليتين وفي كل الاحوال يقدم مباريات افضل من السماوة الذي يبحث عن الفوز الاول اسوة بالكرخ وكلاهما بقي بدون تحقيق نتيجة الفوز التي يبحث عنها صباح عبد الحسن الذي يكون قد جهز السماوة للعودة ب بفوز من الكهرباء طال انتظارها رغم قناعة المضيف به.

سلة الشرطة تعزّز صدارتها

بغداد- الزمان

واصل فريق الشرطة بكرة السلة انتصاراته وعزز صدارته للدوري العراقي الممتاز بعد تسع جولات من انطلاق الدوري. وحقق فريق الشرطة الفوز على حساب نظيره فريق الحلة بنتيجة 95 مقابل 75 نقطة. وبهذا الفوز ارتفع رصيد الشرطة الى النقطة الـ18 بالعلامة الكاملة، وبسجل خال من الهزائم. من جانبه، تلقى فريق الحلة هزيمته الخامسة هذا الموسم ليصبح رصيده 13 نقطة

حل إدارة الميناء لهدر المال العام والشباب ترفض

بغداد – الزمان

اصدرت دائرة المفتش العام في وزارة النقل، أمراً بحل الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي بداعي مخالفة الضوابط ، مطالبة وزارة الشباب والرياضة بالمصادقة على القرار، فيما رأت الاخيرة أن الأمر خارج صلاحيات النقل. وقالت الوزارة في بيان تلقت الزمان نسخة منه، إن المفتش العام في وزارة النقل قيصر احمد عطية أصدر كتابا يتضمن قرار حل الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي، لمخالفتهم الضوابط والتعليمات المعمول بها وفق قانون الأندية رقم 18 لسنة 1986، وتسببها بهدر المال العام . واوضحت الوزارة أن الكتاب تضمن تسمية هيئة إدارية مؤقتة تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة للنادي، ويتم تشكيل الهيئة المؤقتة من رموز النادي وتم اختيار كل من عبد الرزاق احمد وعبد المهدي هادي وصلاح رؤوف ، فيما جاء في الكتاب عدم السماح لكل من رئيس النادي السابق عمران راضي ونائب رئيس النادي جليل حنون من الترشح للانتخابات المقبلة .

بدوره قال مدير عام دائرة العلاقات في وزارة الشباب والرياضة احمد الموسوي ، إنه لا يحق لأي جهة حل الهيئة الإدارية للنادي ، مشيرا الى أن المفتش العام وصلته شكاوى ضد النادي وبعد تدقيقها شكل لجنة تحقيقية ورفع التوصيات لوزارة النقل . وأضاف الموسوي أن هناك لجنة تحقيقية ستشكل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وهي من تقرر حل النادي أم لا، مشيرا إلى أن اللجنة ستشكل نظرا لتضارب القوانين وتداخلها وبالتالي حصلت على الشرعية من مجلس القضاء الإعلى الذي أقر قانونية اللجنة . وتابع الموسوي أن أي قرار تصدره اللجنة المشتركة يكون ملزما للأندية الرياضية لكون اللجنة مصادق عليها وبصلاحيات واسعة من مجلس القضاء الأعلى.