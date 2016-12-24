– December 24, 2016

حمّادي يرفض عقد السيلية إكراماً لوالدته

بغداد – الزمان الرياضي

قرر لاعب نادي القوة الجوية حمادي أحمد الاعتذار عن الالتحاق بنادي السيلية القطري بعد تمسك إدارة ناديه التي سعت لرفع قيمة عقده للموسم الحالي. وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي جاسم كاطع في تصريحات صحفية إن الإدارة اتفقت بشكل نهائي مع حمادي أحمد للبقاء في النادي، حيث اعتذر اللاعب بشكل رسمي من نادي السيلية القطري، وقرر البقاء مع ناديه. وأكد كاطع أن الإدارة أبدت تمسكها باللاعب كون الفريق ينافس الموسم الحالي في الدوري المحلي على اللقب، وكذلك يسعى للحفاظ على إنجازه الأسيوي وبالتالي التفريط بحمادي في الوقت الحالي يضع الفريق بحرج، مما دفع الإدارة التفاوض مع اللاعب وإقناعه بالبقاء الموسم الحالي. وأوضح أن الإدارة أيضا قررت رفع سقف عقده المالي، وخاصة بعد موقفه الذي أثبت من خلاله تمسكه بفريقه والتنازل عن التجربة الاحترافية، وسيتم رفع عقده من خلال اجتماع الهيئة الادارية في اليومين المقبلين. يشار إلى أن نادي السيلية خاطب إدارة القوة الجوية بشكل رسمي للتعاقد مع هداف بطولة كاس الاتحاد الاسيوي وأفضل لاعب للبطولة حمادي أحمد. وكان لاعب نادي القوة الجوية حمادي أحمد، قد سوغ في وقت سابق ، أنه رفض عرضاً من نادي السيلية القطري إكراماً لوالدته ولفريقه ولجماهير الفريق. وقال أحمد على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام ، إنه ذهب إلى عائلته ليودعها للذهاب إلى قطر بعد تلقيه عرضاً من السيلية إلا انه فوجئ بوجود عضو الهيئة الإدارية وليد الزيدي ومشرف الفريق جاسم محمد غلام في منطقته . وأضاف أحمد، أن الزيدي وغلام فضلاً عن والدته طلبوا منه البقاء وعدم المغادرة إلى قطر ، مشيرا الى انه استجاب للطلب وقرر البقاء في فريقه إكراماً لعيون والدته ولفريقه القوة الجوية والجمهور الذي يؤازر الفريق.