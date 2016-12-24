– December 24, 2016

ماسيب صاحب الرقم الصفر بتشكيلة إنريكي

ميلان ينهي صيامه الطويل ويتوّج بطلاً للسوبر الإيطالي في الدوحة

{ الدوحة – وكالات: أنهى ميلان وصيف كأس إيطاليا صيام خمس سنوات ونصف عن البطولات بتحقيق لقب كأس السوبر الإيطالية بعد تغلبه على يوفنتوس بطل الثنائية المحلية بركلات الجزاء (4-3) في المباراة التي أقيمت اول امس الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 . وبدأ يوفنتوس بالتسجيل أولا عن طريق المدافع الإيطالي جورجيو كيلليني في الدقيقة 18، قبل أن يتعادل جياكومو بونافينتورا لميلان في الدقيقة 38 . بهذا الفوز عادل ميلان الرقم القياسي ليوفنتوس بتحقيق كأس السوبر للمرة السابعة في تاريخه فيما تكررت خسارة يوفنتوس للقب في الدوحة بركلات الجزاء مثلما حدث عام 2014 أمام نابولي. المباراة بدأت بسيطرة واضحة من لاعبي يوفنتوس على مجريات اللعب في ظل الخبرة الكبيرة التي تصب في صالح لاعبيه فيما حاول لاعبو ميلان قدر الإمكان تناقل الكرة لاكتساب بعض الثقة تمكنهم من مجاراة لاعبي يوفنتوس. بمرور الوقت بدأ اللعب يقترب أكثر وأكثر من منطقة جزاء ميلان ولكن فرض الرقابة على هجوم يوفنتوس من قبل مدافعي الروسونيري قلل كثيراً من الخطورة على مرمى دوناروما. وفي الدقيقة 17 أتيحت أخطر فرص اللقاء لصالح يوفنتوس، ولكن حارس ميلان الشاب نجح في إخراج الكرة بصعوبة إلى ركلة ركنية، ولكن كيليني رفض أن تنتهي اللعبة دون فائدة، فسجل هدف التقدم للبيانكونيري بتحويل الركنة بنجاح في شباك دوناروما. حرر الهدف لاعبي ميلان من الضغوط الكبيرة الملقاه على عاتقهم وهدأ بعدها لاعبو يوفنتوس ولكن ظل اللعب دون خطورة على كلا المرميين. وفي الدقيقة 33 يضطر أليجري لإجراء أولى تبديلاته بشكل اضطراري بإخراج البرازيلي أليكس ساندرو والدفع بالفرنسي باتريس إيفرا بدلاً منه. وفي الدقيقة 38 ومن أول هجمة حقيقية لميلان ينجح بونافينتورا في استغلال التمركز الدفاعي السيء ويحول الكرة برأسه في مرمى بوفون الذي يظهر عليه ملامح الغضب بسبب غياب التركيز عن مدافعيه. مرت الدقائق المتبقية دون جديد ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

الشوط الثاني

الشوط الثاني بدأ بنفس التشكيلة التي اختتم بها الفريقان الشوط الأول في ظل رغبة كلا المدربين في تأجيل التبديلات بعض الوقت. سيطرت التمريرات المقطوعة والهجمات غير المكتملة على أداء كلا الفريقين مع بداية الشوط ليظل كلا المرميين بعيداً عن الخطورة. كاد الميلان أن يعاقب يوفنتوس على التراجع الواضح في الأداء مقارنة ببداية اللقاء ولكن العارضة تعاطفت مع بوفون ليظل التعادل قائماً بين الفريقين. مع وصول الشوط لمنتصفه، يلجأ أليجري إلى الدفع بنجمه ديبالا بدلاً من بيانيتش في محاولة لتنشيط الأداء الهجومي السيء لفريقه منذ انطلاق الشوط. تحسن أداء يوفنتوس بالفعل بعد التغيير وضغط لاعبوه بقوة بحثاً عن هدف ينهي اللقاء لصالحهم ليرد مونتيلا بالدفع بازاليتيش بدلاً من لوكاتيلي للسيطرة على وسط الملعب من جديد. اضطر أليجري إلى إنهاء تبديلاته بإجراء تبديل إضطراري جديد في الدقيقة 78 بإخراج ستورارو والدفع بدلاً منه بماريو ليمينا. مرت الدقائق المتبقية دون جديد ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط الثاني بالتعادل ومن ثم اللجوء إلى شوطين إضافيين. سيطر ميلان على مجريات اللعب خلال الشوط الإضافي الأول ولكن الأمور مرت بسلام على أليجري لينتهي بالتعادل أيضاً دون جديد. ظهر الإرهاق واضحاً على لاعبي يوفنتوس وتأثر أداء البيانكونيري بضغط المباريات والإجبار على إجراء تبديلين اضطراريين بعكس لاعبي ميلان صغار السن. أهدر ديبالا فرصة اللقاء بشكل غريب في الدقيقة 116 عندما سدد أعلى المرمى من داخل المنطقة بالرغم من انعدام الضغط والرقابة. أطلق الحكم داماتو صافرته معلناً نهاية الشوط الإضافي الثاني ومن ثم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد اسم الفائز. سجل ليوفنتوس في ركلات الترجيح كل من ماركيزيو وهيجواين وخضيرة وأهدر ماندزوكيتش وديبالا فيما سجل لميلان بونافينتورا وكوتشكا وسوسو وبازاليتيش وأهدر لابادولا لينتهي اللقاء بفوز الميلان بكأس السوبر الإيطالي

تشكيلة إنريكي

على صعيد اخر اعتمد لويس إنريكي، مدرب برشلونة، على 21 لاعبًا في النصف الأول من الموسم الجاري في 4 بطولات (الدوري، كأس الملك، دوري أبطال أوربا، السوبر الإسباني). ونشرت صحيفة سبورت الكتالونية، اول امس الجمعة، تقريرًا إحصائيًا، تُبرز فيه معدل مشاركة نجوم برشلونة بالمباريات، خلال الموسم الجاري. وتصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة، حارس المرمى، الألماني مارك أندريه تير شتيجن بإجمالي (1710 دقيقة)، فيما كان جوردي ماسيب الأقل مشاركة حيث لم يعتمد عليه إنريكي في أي مباراة. أما صامويل أومتيتي، فهو أكثر الصفقات الجديدة التي حظيت بثقة إنريكي حيث أشركه في (1146 دقيقة). وجاء في المركز الثاني، بعد شتيجن، لويس سواريز (1630 دقيقة)، ثم نيمار (1605 دقيقة)، وبوسكيتس (1556 دقيقة)، وماسكيرانو (1549 دقيقة)، ثم سيرجي روبرتو (1530 دقيقة). وجاء ميسي في مرتبة متأخرة بمعدل (1474 دقيقة)، ثم بيكيه (1371 دقيقة)، وراكيتيتش (1301 دقيقة)، ثم لوكاس ديني (1080 دقيقة)، وأندريه جوميز (1078 دقيقة)، وجوردي ألبا (1071)، وأردا توران (1066). وبمعدل أقل من 1000 دقيقة، شارك كل من دينيس سواريز (972)، رافينيا (796)، إنييستا (726)، لابتعاده 6 أسابيع للإصابته، ألكاسير (683)، جيريمي ماثيو (394)، وأخيرًا الثنائي ياسبر سيليسن، وأليكس فيدال (360).

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