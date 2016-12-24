– December 24, 2016

غوارديولا يحسم قراره بشأن إنتقالات الشتاء

{ لندن – وكالات: حسم الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي، موقف فريقه من سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث أشارت بعض التقارير إلى بحث السيتزينز عن تعزيزات جديدة للفريق. وقال جوارديولا في مؤتمره الصحفي اول امس الجمعة قبل مباراة هال سيتي: أنا سعيد بما نملكه، وأثق في هؤلاء اللاعبين. وأضاف: أُنكر أننا نبحث عن لاعبين، أنا لم أقل هذا. لكن في الوقت الحالي لا أعتقد أن هناك شيئا سوف يحدث. وتابع :اللاعبون يملكون جودة ويمكنهم إنتاج الكثير، وأعتقد أن مهمتي هنا هي مساعدتهم على انتاج أشياء جيدة من أجل الفريق. واختتم :سوف ينضم لنا جابرييل خيسوس فقط، أنا سعيد لأننا سوف نمتلك مهاجمًا إضافيًا.