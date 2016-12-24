– December 24, 2016

الكاليتشيو يبدأ الإجازة وسط هيمنة السيدة العجوز

مطاردة ساخنة بين المتصدّر والوصيف وسباليتي يشعر بالإحباط

{ روما – وكالات: يبدو أن خطط فريق يوفنتوس للفوز للمرة السادسة على التوالي بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم تسير بسلاسة، بعدما اعتلى جدول الترتيب، فيما تتوقف المنافسات لأسبوعين بسبب إجازة الدوري قبل جولة من نهاية الدور الأول. ورغم أن الفريق لم يخض آخر مبارياته هذا العام التي كان مقررا إقامتها يوم الخميس الماضي، فإن يوفنتوس يتصدر جدول الترتيب بفارق أربع نقاط كاملة عن ملاحقه روما ولكن الفارق قد يزيد خاصة وأن يوفنتوس ستكون لديه مباراة مؤجلة دأمام كروتوني ستقام مطلع فبراير/ شباط المقبل. وفاز روما على كييفو 3-1 ليرفع رصيده إلى 38 نقطة حصدها من 18 مباراة، وأصبح الملاحق الوحيد الذي استفاد من سفر يوفنتوس لقطر لمواجهة ميلان في كأس السوبر مساء اول امس، الجمعة. وتعادل نابولي صاحب المركز الثالث مع فيورنتينا 3-3 ليرفع رصيده إلى 35 نقطة، بفارق نقطة أمام لاتسيو الذي خسر من إنتر ميلان بثلاثة أهداف نظيفة. وكان موسم روما إيجابيا، حيث حقق الفوز في التسع مباريات التي أقيمت على أرضه حتى الآن، وسجل 39 هدفا ليصبح ثاني أقوى هجوم خلف نابولي، في الوقت الذي سجل فيه يوفنتوس 36 هدفا فقط. وفي ظل اتساع الفارق بين روما ويوفنتوس في نهاية العام، أبدى لوتشيانو سباليتي، الذي تولى تدريب روما خلفا لرودي جارسيا في يناير/ كانون الثاني الماضي، شعوره ببعض الإحباط. وصرح سباليتي قائلا بدا الأمر وكأننا فرطنا في كل شيء عندما خسرنا من يوفنتوس صفر-1 (17 ديسمبر/ كانون الأول). وأضاف ولكن في الحقيقة حصدنا 84 نقطة من 37 مباراة خضناها في العام الحالي، وهي أقل بقليل من برشلونة وفي نفس مستوى الفرق الكبيرة في أوربا. وتابع المشكلة في إيطاليا (الذي حقق 100 نقطة في العام الحالي) دائما يملك أرقاما عظيمة، ولكن إذا نظرت للإحصائيات العامة ستجد أن روما تتواجد ضمن أفضل أربعة (في الدوريات الأوربية). في نفس الوقت، نابولي دائما ما يتلقى الثناء على أدائه السريع والممتع، ولكنه يتخبط في المباريات الكبيرة، حيث خسر من روما 1-3 ومن يوفنتوس 1-2، وكافح مارويتسيو ساري مدرب الفريق لتطوير قدرات فريقه الشاب ليبقي على التركيز في اللحظات الحاسمة وتقبل بمرارة التعادل مع فيورنتينا. وقال أمادو دياورا، لاعب وسط الفريق الشاب، تقدمنا في النتيجة مرتين وكنا نأمل في أن نغلق المباراة، لسوء الحظ، لم نتمكن من فعل هذا وهذا خطأنا وساري كان محقا عندما قال أننا بحاجة للنضج وتحسين عقليتنا. وينبغي أن تتحسن الأمور في يناير/ كانون الثاني، حيث يعود من الإصابة أركاديوز ميليك، الذي سجل سبعة أهداف من تسع مباريات في البطولة المحلية ودوري الأبطال، قبل أن يصاب بتمزق في أربطة الركبة في أكتوبر/ تشرين الأول. وأثبت البلجيكي درايس ميرتينز أنه بديل جيد لهجوم نابولي، حيث سجل 11 هدفا بفارق هدفين عن إدين دجيكو مهاجم روما وأندريا بيلوتي مهام تورينو، اللذان سجلا 13 هدفا، علما بأن متصدر ترتيب الهدافين هو ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، برصيد 14 هدفا. وسيكون جدول المباريات مليئا بالمباريات الكبيرة عندما تعود المنافسات في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني، ثم يتبعه مباريات كأس إيطاليا في منتصف الأسبوع. وتعود منافسات البطولات القارية في فبراير/ شباط المقبل، حيث يلعب يوفنتوس أمام بورتو، ونابولي ضد ريال مدريد في دور الستة عشر بدوري أبطال أوربا، بينما يلعب روما مع فياريال، وفيورنتينا مع بوروسيا مونشنكلادباخ في دور خروج المهزوم بالدوري الأوربي.