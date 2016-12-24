– December 24, 2016

جمعية الثقافة والفنون تحتضن رموز الإبداع العراقي

أغان تراثية ورقصات فولكلورية تتألق في‮ ‬سان دييغو

‮ ‬ماجد فاضل العزاوي

‮ ‬كما حدث للشاعر الكبير عبد الرزاق عبد الواحد وللفنان راسم الجميلي‮ ‬وعبد الخالق المختار والشاعر عبد الوهاب البياتي‮ ‬لتكرر المأساة من جديد ليدفنوا في‮ ‬الغربة واغلبهم طلب دفنه في‮ ‬اعالي‮ ‬الفرات قريبا للعراق كما فعلها الشاعر الكبيرمحمد مهدي‮ ‬الجواهري‮ ‬, ومن اجل كل ذلك عملت بعض الجمعيات الى استذكار واحتضان وتكريم الشخصية العراقية ذات البعد الثقافي‮ ‬والتي‮ ‬تركت لمسات حقيقية للعراق في‮ ‬رسم خارطة ابداع كما النخل العراقي‮ ‬الباسق‮ ‬, ومن تلك الجمعيات الجمعية العراقية للثقافة والفنون في‮ ‬سان دييغو التي‮ ‬عملت جاهدة في‮ ‬تصحيح مسار المبدعين والاهتمام بهم‮ ‬, وكان في‮ ‬مقدمة المهتمين بهذا المشروع القنصل العراقي‮ ‬الاستاذ احمد الجربا من خلال مواظبته لحضور جميع فعاليات الجمعيات وتلبية دعوات الجالية في‮ ‬حضور المهرجانات والمعارض الفنية والندوات, ودعمها ومساندتها في‮ ‬جميع الاحوال,وكان اخر نشاطاتها في‮ ‬الولايات المتحدة الامريكية أقامة‮ ‬حفل تكريمي‮ ‬للمبدعين العراقيين في‮ ‬السابع من تشرين لهذا العام‮ ‬,حيث تم تكريم المبدعين العراقيين ومنهم الفنانة عشتار آنو سومر استاذة اختصاص تراث في‮ ‬الجامعة الأميركية والفنان رعد القس دنو مصمم ديكور والاعلامي‮ ‬فؤاد بوداغ‮ ‬والاستاذ فارس صطيفان داعم للفن والفنانين والدكتورة نضال مشكور‮.‬يذكر ان‮ ‬الجمعية اقامت المهرجان الثقافي‮ ‬الاول للصداقة والمحبة بين الشعوب‮ ” ‬وذلك في‮ ‬قاعة نادي‮ ‬برستيج العائلي‮ ‬في‮ ‬الكاهون‮ – ‬سان دييغو.وكان هدف المهرجان هو توطيد العلاقة بين ابناء الجالية العربية والتآخي‮ ‬مع الشعب الامريكي‮ ‬ورفض كل أعمال الإرهاب, والتي‮ ‬راح ضحيتها كثير من الابرياء من خلال الاعمال الاجرامية والارهابية‮ ‬, ومثال على تلك الأعمال أحداث الحادي‮ ‬عشر من ايلول والاوضاع التي‮ ‬تحدث في‮ ‬دول المشرق العربي‮.‬هذا وقد حضر المهرجان العديد من الشخصيات الرسمية والفنية والاعلامية, وكان من بين الحاضرين السيد احمد الجربا‮ ‬نائب القنصل العراقي‮ ‬والوفد المرافق له من القنصلية العراقية في‮ ‬لوس انجلوس‮ ‬, والذي‮ ‬أكد بدوره دعم جميع مبدعي‮ ‬العراق عن طريق هذه الجمعية التي‮ ‬تبنت هذا المشروع الانساني‮ ‬والابداعي‮. ‬كما حضر عدد من الجمعيات من ضمنها جمعية تللسقف والتي‮ ‬شاركت ببعض من الرقصات الفولكورية, وشارك في‮ ‬المهرجان عدد من الفنانين المبدعين‮ ‬, حيث قدم الفنان المتألق‮ ” ‬عماد سركيس كوكتيل تراثي‮ ‬تضمن‮ : ‬موال عيرتني‮ ‬بالشيب للفنان الكبير ناظم الغزالي‮ ‬مع اغان تراثية مثل الميجانه وسلم عليّ‮ ‬, وكذلك قدم عماد سركيس فاصل من اغاني‮ ‬الفولكلور الموصلي‮ ‬الاصيل بالاضافة لكوكتيل مصلاوي‮ ‬مع اغنية سورية بطلب من الجمهور وهي‮ ‬أغنية‮ ” ‬لما بضمك على صديري‮ “‬أما الفنان سفيان العاني‮ ‬فقد قدم فاصل من الفلكلور التراثي‮ ‬العراقي‮ ( ‬الچالغي‮ ‬البغدادي‮ ) ‬بقيادة الموسيقار خليل ابراهيم وفرقته,هذا وتضمن المهرجان أيضاً‮ ‬مسابقة لانتخاب ملكة جمال المهرجان والتي‮ ‬فازت بعقد الماس مقدم من مجوهرات هند قطان‮ ‬, بالاضافة الى فاصل من الفرقة الامريكية‮ ‬Silver Mine Band

التي‮ ‬قدمت اللون الامريكي‮ ‬في‮ ‬المهرجان,وكان هناك عرض للازياء الفولكلورية ومثلت بها شخصية‮ ( ‬الافندي‮ ) ‬شخصية بصراوية عراقية‮ . ‬كما قدمت الفنانه الاستعراضية‮ ( ‬عشتار أنو سومر‮ ) ‬فاصل للرقص الشرقي‮ ‬الاستعراضي‮.‬كذلك القصائد الشعرية كانت حاضرة أيضا في‮ ‬المهرجان‮ ‬, فقد قدم الدكتور الشاعر نزار الدليمي‮ ‬قصيدة شعرية مميزة نالت اعجاب وثناء جميع الحاضرين.وفي‮ ‬اخر الحفل تم تكريم عدد من المشاركين والفنانين وقُدم لهم درع المهرجان وشهادات تقديرية, وكان من ضمن المكرمين‮ ‬, القنصلية العراقية والممثلة باحمد الجربا‮ .‬و بالذكر أن الجمعية العراقية للثقافة والفنون‮ ‬يرأسها حسين الغزالي‮ ‬وأحد أهم الأعضاء المؤسسين لها هو الفنان عماد سركيس‮ .‬وقد اصر السيد حسين الغزالي‮ ‬رئيس الجمعية على دعم جميع الاشخاص المبدعين وحثهم على اعطاء المزيد وقد كرم نخبة مشرفة من الفنانين والمثقفين وكان التكريم بالمرتبة الأولى للقنصلية العراقية في‮ ‬سان دييغو والمتمثلة‮ ‬بشخص القنصل الاستاذ احمد الجربا‮. ‬

حيث‮ ‬قام بتسليم التكريم السيد القنصل لهم الفنانة عشتار آنو سومر استاذة اختصاص تراث في‮ ‬الجامعة الامريكية‮ .‬كذلك أقامت الجمعية مؤخرا حفلاً‮ ‬تأبينياً‮ ‬للراحلين من سماء الابداع الفنانين‮ ‬يوسف العاني‮ ‬وعلي‮ ‬الانصاري‮ ‬وعمانؤيل رسام‮ .‬

‮ ‬ولقد كانت القنصلية حاضرة اضافة الى الجمعيات العراقية لبت دعوة الجمعية العراقية للثقافة والفنون في‮ ‬سان دييغو وكانت مشاركة حميمية من الجميع في‮ ‬أستذكار عمالقة الفن العراقي,