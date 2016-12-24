– December 24, 2016

من حافة التاريخ.. حياة أمير اللواء الركن المتقاعد طاهر الزبيدي 34

مراكز تدريب إسرائيلية لمد المستمعرات بعناصر مقاتلة في عكا – الترشيحا

طارق النجار

بغداد

المقدمة

لا أود الخوض في حكاية مجردة لضابط عسكري عراقي أسهم في الكثير من انجازات الجيش العراقي وفي مختلف صنوفه ومراتبه، انما حدا بي الى هذه الحكاية التي انتبهت اليها، تلك الشخصية العسكرية الوطنية التي تركت اثراً في اديم العسكرية العراقية، وما ورد فيها من تفاصيل جعلتني أكثر قرباً من تاريخه العسكري تبوؤه عدة مناصب عسكرية تليق بالرجال. ليس لي احقية بهذا التاريخ غير سرده وأعانني فيه شخص ولده ” فيصل طاهر الزبيدي” الزميل السابق في العمل الوظيفي، وبالتحديد الخطوط الجوية العراقية، الذي زودني بمسوداته المبعثرة التي احسست بمشقـــة وعناء وجهد مضن في تناولها في ترتيبها وتدوينها وما لقيته من معاناة في تسلسلها الرقمي، بما تملكه من غزارة في المعلومات.

منطقة طبرية

ج- سمخ

1- فيكيم يهودية بحتة.

2- 1113 اشتراكيين.

3- 800 و15 كيلومتر جنوبي طبريا على الطريق المؤدى إلى جسر المجاميع.

4- 150 بندقية 50 توميكن 12-16 رشاش وكمية كبيرة من القنابل والمتفجرات ومن 2-4 مدافع هاون.

5- يوجد أكبر مصنع لصنع صناديق الخشب ومحطة للبنزين وورشة لتصليح السيارات.

6- طرق المواصلات المؤدية إلى الغربة معبدة ولا يوجد عائق.

7- وسائل دفاع قوية من أبراج وأسلاك شائكة وأكياس رمل يضاف إليها 3 بيكب و4 سيارات كبيرة للنقل.

8- لا يوجد.

منطقة طبرية

ج- سمخ

1- آشدوت يهودية بحتة.

2- 1218 اشتراكيين.

3- 800 و17 كيلو متراً جنوب طبريا.

4- 180 بندقية فردية 10-70 توميكن 4 إلى 6 رشاش و8-10 مدافع هاون وعدد كبير من القنابل والمتفجرات.

5- يحتمل وجود مستودعات أرضية للذخيرة ويعتقد وجود مصنع للأسلحة.

6- توجد عبارتان على الطريق المؤدي إلى هذه المستعمرة وفي حالة تدميرها لا يعرقلان حالة السير.

7- وسائل الدفاع قوية ومتينة من أسلاك شائكة وأكياس رمل يضاف إليها 3 بيكب و4 سيارات نقل.

8- لا يوجد.

منطقة طبرية

ج- سمخ

1- كفركان يهودية بحتة ويقال لها بيت زيرع.

2- 496 اشتراكيين.

3- 800و 16 كيلومتر جنوبي طبرية على الطريق المؤدي إلى جسر المجامع.

4- 140-150 قطعة سلاح فردية 25 رشاش 12-15 مدفع هاون وكمية كبيرة من القنابل والمتفجرات.

5- يوصل إلى هذه المستعمرة من طريق سمخ جسر المجامع وتقع غربي الطريق على بعد كيلومتراً واحداً ولا يوجد عوائق لسير الآليات.

6- لا يوجد.

7- أسلاك شائكة وأبراج للدفاع والمراقبة وأكياس رمل.

منطقة طبرية

ج- سمخ

1- بماكانبا يهودية بحتة.

2- 418 اشتراكيين.

3- 800و 11 كيلومتر جنوبي طبرية.

4- 60-180 قطعة سلاح فردية 25 إلى 30 رشاش 8 إلى 10 مدفع هاون وكمية من القنابل والمتفجرات.

5- يوجد في هذه المستعمرة أكبر مصنع للألبان على الطريق الرئيسي من جهة الشمال.

6- يوجد جسر روتنبرغ على نهر الأردن بالقرب منها على بعد مائة متر فقط وفي حالة نسف الجسر تفقد الاتصال المباشر بطبريا.

7- برج رئيسي للدفاع في منتصف المستعمرة مع وسائل للدفاع الأخرى وأسلاك شائكة وأكياس رمل.

8- لا يوجد.

منطقة طبرية

ج- سمخ

1- دكانيا يهودية بحتة.

2- 553 اشتراكيين.

3- 800و 16 كيلومتر جنوبي طبرية.

4- من 200 إلى 220 قطعة سلاح فردية توميكن وبندقية من 30 إلى 35 رشاش 10 إلى 12 مدفع هاون. وكمية من القنابل المتفجرة.

5- لا يوجد.

6- يوصل إليها من دكانيا – آ- بطريق ومن بيت زبرع بطريق صيفي فقط.

7- أبراج دفاع ومراقبة أسلاك شائكة ووسائل دفاع فردية حول المساكن.

8- لا يوجد.

منطقة طبرية

ج- سمخ

1- عين كيف (النقيب) يهودية بحتة.

2- 434 اشتراكيين.

3- 500و 8 كيلومتر شرقي طبرية بحراً وفي المقر عن طريق 800 و23 كيلومتراً.

4- 210 إلى 230 قطعة سلاح فردية 25-20 رشاش و8 إلى 10 مدفع هاون وقنابل ومتفجرات.

5- مصنع السفن لتصليح السفن ومصنع للحدادة وآخر للأقفال و3 للتجارة. وفي مدخلها الجنوبي مولد كهربائي خاص يحوي ثلاث موتورات. توجد كمصانع جنوبي غربي المستعمرة قرب شاطئ البحر وفي المستعمرة مكتبة تحوي خمسة عشر ألف كتاب.

6- يجري الاتصال غالباً في هذه المستعمرة عن طريق البحيرة ويخصص لها للنقل ثلاث لنشلت يتسع كل واحد لحوالي مائة شخص عدا عن الطريق البري بواسطة السمراء سمخ.

7- محصنة تحصيناً متيناً. حواجز وأسلاك شائكة وأبراج دفاع وبالإضافة إلى سيارة مصفحة ومركز للخفراء يبلغ عددهم ثلاثين خفيراً مسلحاً تسليحاً قوياً. إن هذه القرية واقعة بين واديين صغيرين يشكلان شبه خندقين من الشمال والجنوب ويعتبران خطي دفاع طبيعيين لها وتعتبر هذه المستعمرة مركز لتدريب الإرهابيين.

8- آ- يوجد في مدخل قرية السمراء مركز بوليس إضافي عدد أفراده خمسة وحواجز لإغلاق الطرق.

ب- يوجد في الطريق المؤدي إلى النقيب بعد سمخ إلى الجهة الشمالية من الطريق على امتداد كيلومتر ونصف معسكر يحوي على قيادة لواء الفرسان لقوى الحدود الأردنية ومركز أورطة آلية عدد أفرادها ما يقرب من 180 ضابطاً وجندياً بسلاحهم الكامل مع 35 سيارة آلية بما فيهم ثلاث دبابات حسب ما هو مشروح في مركز الجاعونة.

ج- يحاذى المعسكر إلى الجهة الشمالية الشرقية المطار قطرها 1200 متر تقريباً تصلح لنزول الطائرات في كل الأوقات والفصول.

ملاحظة: إن عدد المدافعين حالياً من كل مستعمرة هو مضاعف عدد السكان المدون أعلاه (والمأخوذ من السجلات الرسمية للحكومة) بسبب ورود النجدات يومياً من مراكز التدريب المختلفة.

يوجد في كل مستعمرة عدد من سيارات النقل البيك آب والدراجات النارية تستعمل للدفاع المتحرك ويمكن أن تحول (التركترات الزراعية) إلى سيارات مسلحة بعدة ساعات بواسطة أوائل خاصة.

ملحق رقم 4- منطقة عكا- البصه

1- حانوتا يهودية بحتة

2- ثمانية اشتراكيين

3- تقع إلى الشمال الغربي من بصه على بعد 3 كيلومترات من هذه القرية.

4- يوجد 200 قطعة سلاح فردية مع ما يقرب من عشرة رشاشات وكمية من القنابل اليدوية والمفرقعات ويعتقد وجود مدفعين هاون.

5- إن وجود مستودع سلاح محتمل جداً.

6- إن الطريق المؤدي إلى هذه المستعمرة من بصه هو معبد ويوجد فيه جسر لا يمنع مرور الآليات في حالة تدميره.

7- أسلاك شائكة ووسائل دفاع فردية حول المساكن.

8- لا يوجد.

منطقة عكا – البصه

1- الون (جويلا) يهودية بحتة. 2- 300 اشتراكيين

3- تقع هذه المستعمرة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى عكا على مسافة 6 كيلومترات شرق البصه.

4- 100 قطعة سلاح فردية وما يقرب من عشرون رشاش.

5- يوجد مصنع مهم لتصليح الأسلحة.

6- طرق المواصلات سالكة لهذه المستعمرة.

7- أسلاك شائكة تدعمها وسائل قوة الجيش المتمركزة بالقرب منها.

8- توحد أورطة آلية عدد ضباطها وأفرادها ما يقرب من مائة وثمانين تابعة- لمركز قيادة اللواء الآلي في الجاعونة من قوى حرس حدود شرقي الأردن يقودها ضابط بريطاني برتبة ميجر ومعه ضباط عرب. عدد الآليات 3 دبابات منهم 3 ثقيلات وواحدة خفيفة مع 35 سيارة تل جنود ومدافع هاون ورشاشات.

منطقة عكا – البصه

1- معصومة يهودية بحتة.

2- 250 اشتراكيين.

3- تقع على بعد 2كم جنوبي طريق عكا على مفرق يبعد 3كم شرقي البصه.

4- 80 قطعة سلاح فردية ورشاشات.

5- لا يوجد.

6- إن الطريق المؤدي لهذه المستعمرة مؤمنة بواسطة الطريق المؤوه عنه أعلاه ويوجد في مدخله جسر يبعد عن الطريق الرئيسي 200 متر وفي حالة تدميره يمكن اجتياز الآليات بصعوبة.

7- أسلاك شائكة ووسائل دفاع فردية حول المساكن.

8- يوجد مطار غربي البصه على بعد كيلومترين ونصف منها وقطره ما يقرب من كيلومترين فقد صالح للاستعمال بصورة دائمية.

منطقة عكا – الترشيحا

1- حد ين قرية يهودية بحتة.

2- عدد سكانها 150 اشتراكيين.

3- تقع على مسافة ثلاثة كيلومترات ونصف جنوبي غربي ترشيحا.

4- يوجد 50 قطعة سلاح فردية وما يقرب من عشر رشاشات.

5- لا يوجد.

6- تتصل هذه المستعمرة بالطريق العام المؤدي من ترشيحا لعكا بواسطة طريق فرعي يبعد كيلومتر ونصف غربي ترشيحا.

7- وسائل الدفاع الفردية حول المساكن.

8- لا يوجد.

ملاحظة: على الملاحق 4 و5 و6 و7 و8 و9. المعلومات الواردة بهذه الملاحق عن المستعمرات اليهودية هي معلومات أخذت في بدء الاضطرابات في فلسطين. ولذلك فإن توزيع السكان الآن والتي قد تتغير كثيراً والقصد من إعطاء هذه المعلومات هو إعطاء فكرة عامة يمكن القياس عليها وليس القصد التقيد بالأرقام والأعداد في هذه المبينة في هذه الملاحق.