– December 24, 2016

التعريف بالمواثيق والمنظمات الدولية المعنية – عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي

اهم المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان هي التي صدرت في اطار هيئة الامم المتحدة ، وكل المواثيق الدولية الاخرى ذات الطابع الاقليمي الاوربي او الافريقي او العربي او الاميركي ، كما نرى ، هي تعزيز واسناد لما صدر عن هيئة الامم المتحدة لحماية حقوق الانسان ….

فمن المعلوم ان ميثاق الامم المتحدة الذي صدر عام 1945 جاء في مقدمته (نحن شعوب الامم المتحدة ….. نؤكد من جديد ايماننا بالحقوق الاساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والامم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية) .

وجاء في المادة الاولى من الميثاق المذكور بيان مقاصد الامم المتحدة بانها :-

حفظ السلم والامن الدولي وقمع اعمال العدوان وغيرها من وجوه الاخلال بالسلم .

– انماء العلاقات الودية بين الامم على اساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبان يكون لكل منها تقرير مصيرها .

– تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك اطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء .

– جعل هذه الهيئة (هيئة الامم المتحدة) مرجعاً لتنسيق اعمال الامم المتحدة وتوجيهها نحو ادراك هذه الغايات .

وجاء في المادة (55) من الميثاق ، التي تناولت موضوع (التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي) ما يفيد التزام الامم المتحدة بالعمل على ان يشيع في العالم احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين ، ولا تفريق بين الرجال والنساء ، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً .

واناط الميثاق بالجمعية العامة ، وبالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، في هيئة الامم المتحدة واجبات محددة في مجال حقوق الانسان ، تناولتها المادتان (13) و (63) من الميثاق . واستناداً للمادة (68) من الميثاق التي اجازت للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان ينشئ لجاناً للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الانسان ، فقد تم انشاء لجنة مختصة بحقوق الانسان في عام 1947 …. وتتبع لها لجنة فرعية تدعى (اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات) .

واستطاعت لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة ان تصدر مجموعة اعلانات دولية واتفاقيات دولية ، وتنظم ندوات ومؤتمرات دولية ، وتعتمد برامج للخدمات الاستشارية واصدار دراسات دولية ، كلها ، لتعزيز الوعي بحقوق الانسان وتأمين الحماية الدولية لتلك الحقوق .

وللتعريف باهم المواثيق الدولية التي صدرت عن هيئة الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان سنتناولها بقسمين :-

اولاً // الاعلانات الدولية لحقوق الانسان

– الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10/12/.1948

– اعلان حقوق الطفل الصادر في 20/11/.1959

– اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر في 14/12/.1960

– اعلان السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية الصادر في 14/12/.1962

– اعلان القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري الصادر في 2/11/.1963

– اعلان بشأن اشراك الشباب في السلم والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب الصادر في 17/12/.1965

-اعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي الصادر في 14/11/.1966

– اعلان القضاء على التمييز ضد المراة الصادر في 7/11/.1967

– اعلان حول التقدم والانماء الاجتماعي الصادر في 11/12/.1969

– الاعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً الصادر في 2/12/.1971

– الاعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية الصادر في 16/11/.1974

– الاعلان بشأن حماية النساء والاطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة الصادر في 14/12/.1974

– اعلان حماية جميع الاشخاص من التعذيب الصادر في 9/12/.1975.

– اعلان بشأن المبادئ الاساسية الخاصة باسهام وسائل الاعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الانسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري .

– اعلان بشأن القضاء على جميع اشكال التعصب والتمييز القائمين على اساس الدين والمعتقد الصادر في 25/11/.1981

– اعلان بشأن حق الشعوب في السلم الصادر في 12/11/1984 .

– اعلان بشأن المبادئ الاساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة واساءة استعمال السلطة الصادر في 29/11/.1985

– الاعلان المتعلق بحقوق الانسان للافراد او الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه الصادر في 13/2/.1981

– الاعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الاطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني الصادر في 3/12/1986 . – اعلان الحق في التنمية الصادر في 4/12/.1986

– اعلان حقوق الاشخاص المنتمين للاقليات القومية او العرقية او الدينية او اللغوية الصادر في 18/12/.1992

– اعلان حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري الصادر في 18/12/.1992

ثانياً // الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان

اهم الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي صدرت عن هيئة الامم المتحدة لغاية عام 2000 هي :-

– اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الابادة الجماعية الصادرة في 9/12/.1948

– الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة في 28/7/.1951

– الاتفاقية بشأن وضع الاشخاص عديمي الجنسية الصادرة في 28/9/.1954

– الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري الصادرة في 21/12/1965.

– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في 16/12/1966.

– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16/12/1966

– البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16/12/1966 .

– البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، المتعلق بالغاء عقوبة الاعدام الصادر في 15/12/1989.

– الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها الصادرة في 30/11/1973.

– اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة الصادرة في 18/12/1979.

– اتفاقية مناهضة التعذيب الصادرة في 20/11/1984.

– اتفاقية حقوق الطفل الصادرة في 20/11/1984 .

ومن الجدير بالذكر ان بعض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان كانت قد صدرت قبل تأسيس هيئة الامم المتحدة ….. نذكر منها :-

– الاتفاقية الدولية الخاصة بالغاء المتاجرة بالنساء والاطفال ، الاولى في سنة 1921 والثانية سنة 1933.

– الاتفاقية الدولية الخاصة بالمعاقبة على التجارة الدولية بالمطبوعات المفسدة لسنة 1923 .

– الاتفاقية الدولية لمراقبة المتاجرة بالاسلحة والاعتدة والادوات الحربية لسنة 1925.

وتختلف الاتفاقيات الدولية عن الاعلانات الدولية ان الاولى تعد ملزمة من الناحية القانونية للدول التي تصادق عليها ، وتلتزم بان تقدم الى هيئة الامم المتحدة تقارير دورية عن الاجراءات التي اتخذتها الدولة لتطبيق تلك الاتفاقية .

اما المنظمات المعنية بحقوق الانسان فيمكن تقسيمها الى :-

– اجهزة هيئة الامم المتحدة

تتكون هيئة الامم المتحدة من الفروع الرئيسية التالية :-

– الجمعية العامة .

– مجلس الامن .

– المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

– مجلس الوصاية .

– محكمة العدل الدولية ….. (المادة 7 من ميثاق الامم المتحدة) .

وجميع الفروع المذكورة مسؤولة عن تحقيق مقاصد هيئة الامم المتحدة … ومنها (تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعاً ….) ، ولكن هذا الاختصاص العام لم يمنع من العناية الخاصة من قبل تشكيلات تعد من اجهزة هيئة الامم المتحدة مسؤولة عن المتابعة المتخصصة بقضايا حقوق الانسان …. واهمها :-

اولاً // اللجنة الثالثة في الجمعية العامة

تقوم الجمعية العامة للامم المتحدة بعملها من خلال سبع لجان اساسية يحق لجميع الاعضاء في هيئة الامم ان يمثلوا فيها . وتختص اللجنة الثالثة من تلك اللجان بالشؤون الاجتماعية والثقافية والانسانية . ومنها حقوق الانسان .

ثانياً // لجنة حقوق الانسان ضمن المجلس الاقتصادي والاجتماعي

وهذه اللجنة تشكلت منذ بداية تأسيس هيئة الامم المتحدة ، وتصاعد دورها بعد صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 …. وباطار عمل هذه اللجنة تكونت تشكيلات اخرى منها :-

– مركز الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف .

– مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان .

– تشكيل فرق عمل لدراسة اوضاع حقوق الانسان في بلدان معينة .

– تعيين مقررون خاصون عن اوضاع حقوق الانسان في مجالات معينة كالتعذيب او الاعدامات التعسفية او التعصب الديني …. الخ .

ثالثاً // الامانة العامة للامم المتحدة

الامين العام للامم المتحدة اكبر موظف اداري في هيئة الامم المتحدة تعينه الجمعية العامة بناء على ترشيح مجلس الامن …. وله اختصاصات عديدة … والمتابع لمجلة (الوقائع) الشهرية التي تصدرها الامم المتحدة يلمس عناية الامانة العامة بقضايا ثقافية انسانية في مقدمتها حقوق الانسان ، حماية البيئة ، رعاية الممتلكات الثقافية ، رعاية الطفولة والعناية بالشباب واحترام المراة ورعاية الشيخوخة ومساعدة اللاجئين ومكافحة سوء استعمال المخدرات ، القضاء على البغاء ، انهاء الاستعمار.. الخ .

– الوكالات الدولية المتخصصة

يقصد بالوكالات المتخصصة الوكالات التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات وتضطلع بمقتضى نظمها الاساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة ….. وترتبط بموجب اتفاقية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بصلة مع الامم المتحدة بموافقة الجمعية العامة .

ومن اهم الوكالات الدولية المتخصصة التي تعتني بموضوعات حقوق الانسان :-

– منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) … حيث تركز على حق التعليم ومحو الامية والقضاء على الجوع وحماية البيئة من التلوث وحماية الاثار والمتاحف وعموم الممتلكات الثقافية …. الخ .

– المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) … وتعتني على وجه الخصوص بحماية حق الانسان بممتلكاته المعنوية كحقوق التأليف وحقوق الاختراع .

– منظمة العمل الدولية …. وكرست نشاطها لحماية حقوق الانسان في مجالات العمل والضمان الاجتماعي ومنع التمييز بين الرجال والنساء في مجال العمل وحماية صحة العمال في بيئة العمل ….. الخ .

– منظمة الصحة العالمية وتعتني على وجه الخصوص بحماية حقوق الانسان في مجال الرعاية الصحية والوقاية من الامراض والحوادث والادمان على المخدرات …. الخ .

– الصندوق الدولي للطفولة – اليونيسيف – التي تعتني بضمان حقوق الاطفال .

– المنظمات ما بين الحكومات الاخرى

وتشمل :-

– الاتحاد الافريقي

– الاتحاد الاوربي .

– جامعة الدول العربية .

– منظمة المؤتمر الاسلامي .

– منظمة الدول الاميركية .

– منظمة دول جنوب شرقي اسيا. وعن كل واحدة من هذه المنظمات صدرت قرارات لتعزيز حقوق الانسان في نطاق الدول الاعضاء فيها …. بل حرص بعضها على اصدار اعلانات او مواثيق خاصة بحقوق الانسان منها :-

– الاعلان العالمي عن حقوق الانسان في الاسلام الصادر عن منظمة المؤتمر الاسلامي عام 1990.

-الاتفاقية الاميركية لحقوق الانسان الصادرة عام 1969.

– الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان الصادرة عام 1950.

– الميثاق الافريقي لحقوق الانسان الصادر عام 1981.

– الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عام 1994.

كما تعد منظمة الشرطة الجنائية (الانتربول) من المنظمات بين الحكومات الاخرى … وهذه المنظمة مسؤولة عن مكافحة الاجرام الدولي الذي غالباً ما يهدد حياة الانسان في امنه واستقراره ….

فالجرائم عموماً وبخاصة الارهاب والتعذيب والاغتيالات السياسية تعد من اخطر التهديدات لحقوق الانسان في الحياة والحرية والامن …..

– المنظمات غير الحكومية

وهي كثير جداً … ولكننا سنذكر على وجه الخصوص :-

– منظمة العفو الدولية :- وهي حركة عالمية ذات استقلال تام ، لا ترتبط باية حكومة او مجموعة سياسية او ايديولوجية او مصلحة اقتصادية او طائفة دينية . وهي تلعب دوراً خاصاً في المجال الشامل لاعمال حقوق الانسان . ويتركز نشاط المنظمة في العمل من اجل رعاية حقوق السجناء فهي تسعى من اجل :-

– الافراج عن الرجال والنساء المعتقلين في اي مكان بسبب معتقداتهم او لونهم او جنسهم او اصلهم العرقي او لغتهم او دياناتهم وهي الذي يطلق عليهم بـ (سجناء الراي) شرط ان لا يكونوا قد استخدموا العنف او نادوا باستخدامه .

– ضمان محاكمات عادلة وسريعة لجميع السجناء السياسيين .

– تعارض عقوبة الاعدام والتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية .

– اللجنة الدولية للصليب الاحمر … يعود تاريخ تأسيسها الى عام 1880 لمعاونة عمليات الاغاثة للجرحى والمصابين في الحروب ، واتسع نشاطها ليشمل عموم عمليات الاغاثة في الكوارث مهما كانت طبيعتها . ثم تطورت لتسمى باللجنة الدولية للصليب والهلال الاحمر لتشمل عموم الدول المسيحية وغير المسيحية .

– اللجنة العربية لحقوق الانسان …. وهي منظمة عالمية غير حكومية تعتني بحقوق الانسان في الوطن العربي وتدافع عن حقوق الانسان العربي في المهجر . رخص لها بالعمل في فرنسا منذ عام 1995 ? وتصاعد نشاطها بشكل ملحوظ منذ ان ضمت لعضويتها في عام 1998 اهم كوادر العمل الحقوقي العربي داخل وخارج البلاد العربية .

– المعهد العربي لحقوق الانسان … تأسس في تونس عام 1989.

– اتحاد المحامين العرب ….. وهو من اهم واقدم الاتحادات العربية التي اعتنت بموضوع حقوق الانسان منذ تأسيسه عام 1944 …

وتشكلت بموجب احكام نظامه الاساسي لجان دائمة يختص كل منها بمعالجة موضوع معين . ومن اهم تلك اللجان :-

– لجنة قضايا الوطن العربي .

– لجنة فلسطين .

– لجنة الدفاع عن الحريات وسيادة القانون في الدول العربية.

– لجنة حقوق الانسان والحريات العامة في الوطن العربي .

– لجنة مكافحة الاستعمار ومناصرة كفاح الشعوب .

– لجنة توحيد التشريعات في البلاد العربية ……الخ .

– الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي .

– الاتحاد الدولي لرعاية الطفل .

– المؤسسة الدولية للعقاب والسجون .

– الجمعية الدولية لقانون العقوبات .

– الجمعية الدولية لحقوق الانسان .

– الجمعية الدولية لعلم الاجرام .

– الجمعية الدولية لمساعدة المسجونين .

وفي كل دولة من دول العالم توجد جهات حكومية تعتني بحقوق الانسان …. وصلت في بعض الدول الى مستوى وزارة كما في العراق والمغرب …… كما توجد منظمات غير حكومية تعمل في اطار الدولة التي اجيزت للعمل فيها ….. ولاغلب هذه المنظمات الوطنية غير الحكومية علاقات تعاون وصداقة مع منظمات وطنية او اقليمية او دولية تعمل من اجل حماية وتعزيز حقوق الانسان .

مصادر الدراسة

– ميثاق الامم المتحدة والنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية – الامم المتحدة – نيويورك – لم تذكر سنة الطبع .

– عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – اجهزة الامم المتحدة والوكالات العالمية المتخصصة بشؤون الثقافة – مجلة الموقف الثقافي – العدد 44 / اب / 2003 – بغداد .

– زكي جميل حافظ – المحامون العرب وحقوق الانسان والحريات العامة في الوطن العربي – مطبعة التايمس – بغداد – 1980 .

– الدكتور صباح سلمان الزبيدي – القانون الدولي الانساني ودور جمعية الهلال الاحمر العراقية في نشره – مجلة الهلال الاحمر العراقي – العدد 418 / 1990 – صفحة 104 وما بعدها .

– باسيل يوسف – الامم المتحدة وافاق حقوق الانسان – مجلة شؤون سياسية – اصدار مركز الجمهورية للدراسات الدولية – العدد 6 – 7 / 1966.

– عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – المصلحة الوطنية في تعليم حقوق الانسان – جريدة الثورة يوم 14/12/2001 .

– د. مصطفى الزلمي و د. ضاري خليل والمحامي باسيل يوسف – حقوق الانسان في الشريعة الاسلامية والقانون الدولي – بيت الحكمة – بغداد – ايلول – 1998.

{ لواء شرطة متقاعد

بغداد