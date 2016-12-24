– December 24, 2016

الإصلاحات وفضاء الإستقرار – معاذ عبد الرحيم

منذ استلام الحكم من قبل الاحزاب الاسلامية الشيعية والسنية وقادتها يتحدثون وفي جميع المناسبات الدينية والمدنية انهم سينهضون بالبلاد ويعالجون اخطاء الماضي وربما غالى بعضهم ليصف نهضتهم المزعومة بانها ستجعل من العراق يابان الشرق الاوسط وها هي السنوات تتعاقب وتترى والعراق مازال في مؤخرة دول الشرق ولا نكون من المخطئين اذا ما قلنا في مؤخرة دول العالم وقد وصل بفضل حكمتهم وسياستهم وطائفيتهم في الصف الاول من دول الفساد ويضرب به المثل اذا ما ذكرت الدول المتخلفة والتي غرقت في لجة الفساد المالي والاداري وبعد ثماني سنوات من حكم المالكي بقي العراق يراوح مكانه بين صفوف الدول المتخلفة ولم تنفع معه فيتامينات حكومة الشراكة الوطنية والدعوات الاسلامية التي لا تمت الى الاسلام بصلة لا من قريب ولا من بعيد فالاسلام كما اراده الامام علي بن ابي طالب (ع) دين نهضة وتقدم ونكران ذات يدعو الى العدالة الاجتماعية والتآخي والسلام دين اعطانا زعماؤه وقادته امثال ابي ذر الغفاري وعمار بن ياسر وعمر بن عبد العزيز الايمان بالمثل العليا التي تؤكد على العدل والنزاهة في الحكم والحياة الاجتماعية واذا كان الشيوعيون يترسمون خطى ماركس ولينين ولم يمدوا ايديهم الى المال العام وسرقة قوت الشعب ومثلهم الشخصيات الديمقراطية والمدنية عتدما ساهموا في الحكومات السابقة بينما وجدنا وللاسف زملاءهم المتدينيين قد تفننوا في الاستحواذ من خلال مسؤللياتهم على التهام ما وقع تحت ايديهم من اموال ومستحقات الشعب حتى جاء واحد من قادتهم ليصرخ بوجوههم ويرفع شعار من اين لكم هذا لانه يعرفهم حق المعرفة كانوا فقراء مدقعين فلما اشتركوا في الحكم واستلمو الكثير من مؤسسات الدولة سرعان ما وفي بحر سنوات اصبحوا من اصحاب الملايين ومن ارباب العقارات والاطيان داخل العراق وخارجه ورحم الله السيد والفيلسوف محمد باقر الصدر التي كانت مؤلفاته في السياسة والعدالة الاجتماعية وفلسفة الاسلام في الحكم قاعدة لارساء حكم اسلامي قويم يعز نظيره لو اخذ بها من يدعون انهم على نهجه سائرون واذا ما ترك المتأسلمون مؤلفات الصدر الاول وراء ظهورهم فانهم كذلك قد صموا اذانهم عن سماع صرخات الشهيد محمد صادق الصدر الذي كان سماحته يدعو ليل نهار الى حكم قويم ينقذ الشعب من مآسي وويلات الحكم الدكتاتوري السابق الذي اغرق العراق بدماء حروبه العبثية .

وبمناسبة مؤتمر الحزب الشيوعي العاشر وقف الاخ وليد الحلي احد قادة حزب الدعوة ومستشار رئيس الوزراء ليقول في كلمته ان اصلاحاتهم مستمرة كررها وقالها اكثر من مرة بحماسة جعلت عددا من الحاضرين يقابلونه بتصفيق حاد ولا بد لنا هنا ان نقول للاخ الحلي بكل تواضع اين اصلاحاتكم دلونا عليها حفظكم الله لقد عاد نواب الرئيس الثلاثة الذين ابعدهم الدكتور العبادي عن وضائفهم ليوفر رواتبهم ومخصصاته ورواتب ومخصصات مكاتبهم وحماياتهم لخزينة الدولة الخاوية وهم الان يصولون ويجولون على الرغم من الدكتور العبادي وما زال الشيخ عجيل الياور يتمتع براتب تقاعدي لم يتمتع بمثله رؤساء اكبر دولة في العالم هي الولايات الامريكية المتحدة ومعذرة للاخ الحلي ان كنت من الذين لم يصفقو لكلمته في مؤتمر الحزب الشيوعي .

وبعد ايام من كلمة الحلي وقف الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب ليلقي كلمة بمناسبة العيد الوطني لليابان ليقول (ان ما يمر به العراق اليوم هو شيء عابر سينقضي عما قريب وقد حان الوقت للخروج بالبلاد الى فضاء الاستقرار ) لا فض فوك يا دكتور يا ريس احقيقة ما قلته ام حلم تحلمه نشاركك به نحن الذين همشتموننا وتريدون منا ان نصدق بما تقولون ونصفق لطلعاتكم البهية فيا ترى اي فضاء مستقر تريد ان يصل العراق اليه امن خلال خراطيم الطائفية ام من خلال حكم المحاصصة والانقياد لحكومات الدول الاجنبية التي تعمل جاهدة لتقسيم العراق الى ثلاثة دول او اكثر اللهم انقذ شعب العراق من محنته واوصله الى فضاء استقرار حقيقي يعيش فيه بامان وسلام .