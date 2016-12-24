– December 24, 2016

الأبعاد السياسية لإغتيال السفير الروسي في أنقرة – حاكم محسن محمد الربيعي

من المقرر عقد اجتماع وزاري بين الدول الثلاث روسيا وايران وتركيا، وقبل الدخول في تفاصيل جدول الاعمال لهذا المؤتمر او أهدافه لابد من التطرق الى العلاقات السياسية بين هذه الدول الثلاث ، روسيا تساهم مع سوريا للقضاء على الإرهابيين الذي ينتشرون في الأراضي السورية منذ خمس سنوات وتساهم ا يران كذلك في مساعدة سوريا وللغرض نفسه ، ،اما تركيا العضو الحليف للغرب في حلف الأطلسي والتي تسعى للا نظام الى الاتحاد الأوربي بمعارضة من أعضاء الحلف في مقدمتهم فرنسا باعتبار تركيا دولة إسلامية ويشكل المسلمين فيها 98 بالمئة والطوائف الأخرى 2بالمئة ، لكن تركيا دولة علمانية ، رغم ذلك ليس هناك امل امام تركيا للانضمام الى الاتحاد الأوربي ، يعزز ذلك ردود الفعل للدول الاوربية على ما قامت به الحكومة التركية من إجراءات تتنافى مع الديمقراطية في اعقاب محاولة الانقلاب التي اتهم فيها المعارض التركي غولن الذي يعيش منفيا في الولايات المتحدة الامريكية والذي طالبت تركيا الولايات المتحدة بتسليمه دون استجابة من الحليف الأمريكي والتصريحات من دول الاتحاد الاوربي بالضد من الإجراءات التي طالت الالاف من العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية والمدنية من ضباط ومراتب وقضاة وأحزاب وسياسيين وقد اعتبرت الدول الاوربية وغير الاوربية هذه الإجراءات تتنافى مع، الديمقراطية التي تدعيها تركيا مما أدى ذلك الى ردود فعل الحكومة التركية بالاتجاه نحو روسيا وهي بالتأكيد مناكدة للغرب على مواقفه إزاء تركيا والامر الاخر تركيا المتحمسة لمساعدة الإرهابيين والتي كانت هي الممر الامن لهم ولا نقول انها تخلت عن احتضانها لهم ، لكن ردود فعلها جعلتها تتحدث عن اتفاقات مع روسيا وايران حول الوضع في سوريا وباتجاه الحل ، ولكن هذا وفق تصورات مختلفة ربما تتوافق الرؤى الروسية والإيرانية ولكن التصور التركي يختلف حيث يحمل ملف وزير خارجيتها حلا يتضمن اجراء مفاوضات سلمية مع المعارضة وتشكيل حكومة انتقالية .

هذا التقارب الروسي التركي الإيراني يقلق اطرافاً متعددة وهذه الأطراف متحالفة مع الولايات المتحدة وبشكل مباشر او غير مباشر مع الكيان الصهيوني ، هذا الكيان الذي يتفرج على ما يجري في المنطقة العربية ، حيث الانقسام والتشتت طائفيا وسياسيا واقتتال واحتراب مستمرين برز في ابشع صوره بما سمي بالربيع العربي والذي يصب في اتجاهات مختلفة كالدعوات الى الفدرالية في بعض هذه الدول وهي كانت موحدة وامنه، وعلى هذا لم تستقر بعض دول عربية بفعل هذا الانقسام والتشتت ، كما هو في اليمن وليبيا وسوريا والعراق وما حصل في دول أخرى لكنها تسير باتجاه الاستقرار نسبيا . وفقا لذلك فان هذه الأطراف المرتبطة بأمريكا وبالكيان الصهيوني تحاول افشال التوافق الروسي الإيراني التركي ، ومن الملاحظ ان عملية الاغتيال كما يظهر الفيديو الذي عرض ان القاتل كان وهو يمسك المسدس بيده يصيح بصوت عالٍ وينادي الله اكبر ويذكر كلاماً حول الموت في حلب والموت هنا كلام من هذا القبيل أي كان في حرية تامة مع غياب الامن التركي او الحماية التي يجب توفيرها لمسؤول بمستوى السفير الروسي لا سيما ان تركيا اصبحت ليست امنة بعد احداث داعش والانقلاب العسكري الذي حصل فيها والامر الاخر لماذا قتل القاتل اما كان ان تطلق النار على ساقه او يده ليبقى حيا ليتسنى للجهات القضائية الوصول من خلال التحقيق مع القاتل الى الجهات التي خططت للعملية من الخارج وبتعاون من الداخل ، ثم الا يعد ذلك خرقا لجهاز الامن التركي الى ماذا يشير ذلك ؟ يشير ذلك ان حادثة الاغتيال مخطط لها بعناية والهدف منها التأثير على التوافق الروسي الإيراني التركي لان الجهات التي خططت ومولت لهذا الحادث لا يروق لها حل الازمة السورية .ولا يروق لها الاستقرار في كل من العراق وسوريا بل وكل الدول العربية عدا تلك التي على المسار المطلوب