– December 24, 2016

أجراس الذاكرة

طارق عزيز والصحفي الأردني – عكاب سالم الطاهر

في السنوات بين (17/ تموز/ 1968)، و (9/نيسان/2003)، عمل الكثير من الفلسطينيين واللبنانيين والاردنيين والمصريين في الاعلام العراقي عامة، وفي جريدة الثورة خاصة. وكان هناك عدد قليل من السوريين والسودانيين. ووراء استقدامهم وعملهم دوافع سياسية اولاً ومهنية ثانياً. ولعلي لا اتعسف حين اقول: ان العقلية الفلسطينية، والى حد ما الاردنية، غير حوارية. وامامنا الواقع الفلسطيني الراهن حيث الاحتراب والاحتكام للسلاح. لقد تدخل الفلسطينيون بشؤون الدول المضيفة لهم، خاصة دول الجوار مع فلسطين، فخسروا مساحة لا يستهان بها من التعاطف الرسمي والشعبي. دون ان نقصد جميع الفلسطينيين.

العراق ونظام الشاه

وقناعتي المستخلصة من مردودات العمل، فان العربي (غير العراقي) يفترض الا يتسلم موقع عمل اعلامي قيادي، واذا تسلم مثل ذلك، فيجب ان يخضع للتوجيه والرقابةالدائمة. والامثلة عديدة لكني اقدم المثال التالي:

عام 1974، اوفدت القيادة العراقية ممثلاً عنها، الى العاصمة الاردنية عمان، للقاء الملك حسين وتسليمه ملفاً عراقياً، يتعلق بخلاف العراق مع نظام الشاه في ايران. وهو خلاف سياسي وان اتخذ شكلاً يتعلق بالحدود. كان طارق عزيز، رئيس تحرير جريدة الثورة، هو من سمته القيادة العراقية لهذا اللقاء.

عزيز والبيطار

ومن داره، توجه طارق عزيز الى المطار، دون ان يدري ان جريدة الثورة التي يرأس تحريرها قد شنت هجوماً عنيفاً على الملك حسين، وطالبت بالاطاحة به. فالرجل لم يدر بما حصل، لانه ترك الجريدة في العاشرة ليلاً، وليس فيها ما يمس الملك الاردني. وتولى (رئاسة التحرير الخفر) بعد مغادرته الصحفي الاردني.صباح اليوم التالي لعودته من عمان، دعانا رئيس التحرير لاجتماع عقد في مكتبه. وكان موضوع مهاجمة الجريدة للملك حسين، هو هدف الاجتماع. عرفت الجهة التي تقف وراء ذلك. انه الصحفي (غير العراقي) الذي جلس على كرسي رئيس التحرير، ممارساً مسؤولية رئيس التحرير الخفر. واميط اللثام عن الوقائع ذات الصلة، وهي:

ان الكاتب العربي، عضو هئية تحرير جريدة الثورة، كتب مقالأً هاجم فيه الملك حسين بعنف. عرض المقال على رئيس التحرير طارق عزيز، الذي كتب عليه: (لا ينشر). واعيد المقال لكاتبه، الذي اجتهد اجتهاداً غريباً، سمعناه من وهو يدافع عن نفسه امام هيئة تحرير جريدة الثورة.

ومضمون التبرير: لا يعقل ان رئيس تحرير جريدة الثورة يرفض نشر مقال يهاجم الملك حسين.ويستنتج الصحفي الاردني ان رئيس التحرير لم يقرأ المقال. وهكذا كان التبرير اغرب من الفعل.استمع اليه رئيس التحرير، مثلما استمعنا نحن هيئة التحرير كان طارق عزيز هادئاً، رغم تبريرات هذا الصحفي الذي اتهمه بأنه لا يقرأ المقالات، وحجب مقاله عن النشر دون ان يقرأه.

بهدوء وجه رئيس التحرير كلامه للصحفي الاردني، قائلاً: يا اخ: كان عليك ان تتصل بي هاتفياً وتسألني: لماذا حجبت مقالك عن النشر.

وليس من حقك ان تفسر قراري بهذه الصورة. اتدري لماذا احجبت مقالك؟. لاني اعرف جيداً، انني سأسافر الى عمان، والتقي الملك حسين.

فليس من الصحيح ان تهاجم جريدتي الملك صباحاً، والتقيه ظهراً اضاف: لو كنت عراقياً لحاسبتك حساباً عسيراً. ولكن ؟!.

هنا استذكر طارق عزيز فترة عمله، عام 1964، في احدى الصحف السورية، وكيف ان رئيس الوزراء انذاك، صلاح البيطار، كان يتصل به شخصياً، ويقدم له ملاحظاته بكل لطف، بينما تهوي مطرقة البيطار على رأس الصحفي السوري اذا تجاوز حدوده والامثلة عديدة.