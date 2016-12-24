– December 24, 2016

حي المثنى منطقة منكوبة تنتظر التحرير

حقوق الإنسان: داعش إستخدم جنازة وهمية لتنفيذ تفجيرات كوكجلي

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان امس ان تنظيم داعش استخدم جنازة وهمية لتنفيذ تفجيرات كوكجلي في نينوى اول امس التي اوقعت عشرات الضحايا، كما حذرت من الحالة المأساوية التي يعانيها حي المثنى في نينوى ايضاً جراء نقص مستلزمات الحياة وحصار التنظيم لعوائله، مؤكدة ان الحي اصبح منكوباً حيث لاماء ولاغذاء.وقالت المفوضية في بيان إنها (تابعت الانتهاك الصارخ الذي ارتكبته عصابات داعش الإرهابية باستهدافها المدنيين في منطقة كوكجلي المحررة بتفجير خمس سيارات مفخخة راح ضحيتها 11 شهيدا و 40 جريحا حالة بعضهم خطرة)، موضحة أن داعش(استغل عدم تفتيش قطعات الجيش العراقي لجنازة وهمية انطلقت من حي القدس المجاور وغير المحرر بحجة دفنها في مقبرة التلفزيون وبعد تمثيل عناصر داعش أداء مراسيم الدفن الوهمية، انطلقوا بمركباتهم المفخخة من الطريق الترابي الى سايدين كوكجلي وفجروها على سوق شعبية مكتظة بالمتبضعين).وادان البيان(هذا الانتهاك الصارخ لحق الحياة للمدنيين العزل)، مطالباً القوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائري بـ(توفير الحماية اللازمة للمناطق المحررة )، داعياً الى (اخذ الحيطة والحذر لإفشال دسائس ومكائد تلك العصابات الإجرامية المتمثلة بداعش التي ترتكب افضح المجازر الوحشية بحق المدنيين كونهم الآن عادوا الى مناطقهم المحررة و ينعمون بأمان وحرية تامة بعد عودة الحياة الى تلك المناطق).وكان داعش قد اعلن مسؤوليته عن تفجيرات كوكجلي التي استهدفت بسيارات مفخخة أسواقاً شعبية ومحلات صيرفة. على صعيد متصل، دان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بشدة التفجيرات ، مشدداً على ضرورة حماية المناطق المحررة .وأعرب معصوم في بيان رئاسي عن (الحزن لأستشهاد وجرح مدنيين أبرياء معظمهم من العمال والباعة والمتبضعين وأبناء العشائر جراء هذه التفجيرات الاجرامية)، مضيفاً أن (هذه الاعتداءات الارهابية النكراء يجب ان لا تمر بلا قصاص حازم وسريع)، مطالباً بـ(اتخاذ اجراءات عاجلة لحماية المناطق المحررة من عصابات داعش فضلا عن مضاعفة اليقظة لمنع تسلل الارهابيين اليها لتنفيذ جرائمهم الآثمة مجددا).وأعرب معصوم في بيانه عن (عزائه العميق ومواساته لذوي شهداء وجرحى التفجيرات الارهابية)، داعيا إلى (الاهتمام برعاية ومساعدة عوائلهم). الى ذلك، طالبت مفوضية حقوق الانسان في العراق الحكومة بتحرير حي المثنى في نينوى وتخليص أهاليه من بطش داعش، محذرة من أن الحي (منكوب) وهو من دون ماء ولا غذاء.وقالت المفوضية في بيان إنها (تلقت نداءً إنسانيا عاجلا من أهالي حي المثنى في نينوى لتحريرهم وخلاصهم من بطش عصابات داعش الإرهابية وانتهاكاتهم الخطيرة واعتداءاتهم الوحشية بحق المدنيين هناك)، مطالبة الحكومة والقوات الأمنية بـ(وضع خطة إستراتيجية محكمة لتحرير هذا الحي وإخراج العوائل منه بتوفير ممرات آمنة لهم وإنقاذهم من بطش وممارسات عصابات داعش الإرهابي لتفادي ارتكاب هذا التنظيم مجازر وحشية بحق المدنيين). وأضافت(في اتصال متعسر من بعض الأهالي وفي جو من الخوف التام بسبب الجريمة التكفيرية الداعشية ورد نداء يحمل عنوان (انقذوا المثنى) ، لانقاذ أهالي المثنى من استباحة عناصر تنظيم داعش الإرهابي وأغلبهم أجانب لمنازلهم والعبث فيها والاستيلاء على ممتلكاتهم وسياراتهم واستهانتهم بكل شيء حتى اجبروا سكان مئتي منزل على مغادرتها قسرا وترك كل ما يملكون). مؤكدة أن (تنظيم داعش احتل تلك المنازل واعتلى عناصره أسطحها للقنص على حي الزهور وغيره من المناطق القريبة حتى أن اغلب البيوت لم يعد لديها خزانات مياه صالحة على الأسطح بفعل الشظايا والاطلاقات النارية).وتابع البيان ان(القصف العشوائي مستمر على حي المثنى منذ أسبوعين بالجملة ولَم يكد يسلم منه منزل لكثافته)، مضيفاً أن (حي المثنى حي منكوب لا ماء فيه ولا كهرباء ولا وقود ولا غذاء ولا متاجر تفتح وقد نفد كل ما تم تخزينه)، محذراً من أن (الحالة الإنسانية على شفير الهاوية وبعض الناس يكاد يهلك جوعا ولا يوجد أي مظهر من مظاهر الحياة بسبب الحصار والإقامة القسرية التي فرضتها عصابات داعش الإرهابية عليهم ومعركة تحرير هذا الحي لم تبدأ ). وابدت المفوضية قلقها (على حياة المدنيين في هذا الحي إذ أصبحت كل 3 او 4 عوائل متكدسة في بعض المنازل جراء التهجير وهذا يعرضهم للخطر الكبير حينما تبدأ عملية تحرير هذا الحي حيث سيقوم تنظيم داعش باستخدامهم دروعا بشرية).