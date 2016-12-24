– December 24, 2016

الناصري يفتتح قسماً للتخدير في معهد الصحة

التربية تقاضي ضابطاً إعتدى على مديرة مدرسة

ذي قار – باسم الركابي

افتتح محافظ ذي قار يحيى الناصري قسم التخدير في معهد الصحة العالي في المحافظة الذي يسع لـ40 طالبا في كل دورة.وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان) امس ان (افتتاح القسم الجديد من شانه ان يعزز الملاكات الصحية في المحافظة ويخرّج طاقات جديدة في تخصص طبي نادر).ونقل البيان عن مدير عام صحة المحافظة جاسم ناصر الخالدي القول ان (القسم الجديد يعد ثالث الاقسام العلمية في المعهد بعد قسمي التمريض والقبالة والتوليد و ان القسم يضم 40 طالبا وطالبة ليرفد العراق و المحافظة بملاكات متخصصة في مجال التخدير ).واشار البيان الى ان (هناك 130 طالبا يدرسون في قسمي التمريض والقبالة والتوليد ومن المرجح تخرجهم في شهر حزيران المقبل ، وتسعى الدائرة في خطة مستقبلية لفتح قسمي طب الطوارئ والأسنان).فيما رفعت وزارة التربية دعوى قضائية ضد ضابط شرطة برتبة عقيد اعتدى على مديرة مدرسة في مدينة الناصرية داخل الحرم المدرسي. وقالت الوزارة في بيان ان (الوزير محمد إقبال عمر الصيدلي، اجرى اتصالاته مع وزارة الداخلية بخصوص حادثة اعتداء أحد ضباط الشرطة على مديرة مدرسة رقية للبنات في المحافظة داخل الحرم المدرسي).واضاف ان(اقبال استنكر الحادثة). مؤكدا انها تمثل اعتداء صارخا على الملاكات التربوية التي تمثل نخبة المجتمع العراقي).واوضح البيان ان (الوزارة أقامت دعوى ضد المتهم بالواقعة العقيد ن .أ .وان اقبال يتابع حالة المديرة الصحية بشكل مباشر ، مشددا على عدم السماح بأي تجاوز ضد بناة اجيالنا من منتسبين ومدرسين). وتابع ان (ضابط شرطة اقدم على ضرب مديرة مدرسة في قضاء الناصرية لتنقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج). وقال نقيب المعلمين في المحافظة حسن السعيدي في تصريح امس ان (ضابطا في الشرطة اعتدى بالضرب على مديرة مدرسة رقية في مدينة الصدر في مدينة الناصرية).واضاف ان (المديرة اصيبت نتيجة لذلك بحالة انهيار عصبي نقلت على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج).واوضح السعيدي ان (النقابة شكلت على الفور لجنة خاصة قامت بزيارة المدرسة لمعرفة ملابسات الحادث ومن ثم رفعت دعوى قضائية ضد الضابط في مركز شرطة الساهرون).وحذر (السعيدي من استمرار ظاهرة الاعتداء على الهيئات التدريسية من شانه ان يولد حالة من الفوضى في مدارس المحافظة ).مطالبا (الجهات المختصة بدراسة هذه القضية ووضع الحلول الرادعة لمنع تكرارها في المستقبل).واضاف البيان ان (وزارة الداخلية وجهت بايقاف الضابط الذي اعتدى بالضرب على مديرة المدرسة وفتحت مجلسا تحقيقيا في الحادث).واوضح البيان انه (تم ايقاف الضابط على ضوء تشكيل مجلس تحقيقي لمعرفة ملابسات حادثة الاعتداء على مديرة المدرسة).وتابع البيان ان (امام صلاة الجمعة في مسجد الشيخ عباس الكبير في الناصرية محمد مهدي الناصري انتقد النزاعات العشائرية التي شهدتها المحافظة في عدد من المناطق) وقال ان (استخدام الاسلحة المتوسطة في هذه النزاعات يهدد السلم الاجتماعي والامن المناطقي في ظل عدم وجود رادع كبير لمثل هذه الازمات). مشيرا الى ان (الشرع يؤكد على ان القاتل والمقتول في مثل هذه النزاعات انما هو دخول لما حرم الله فيه وهو قتل الانفس من دون وجه حق).واوضح أن (تجاوز القانون واللجوء الى قوة العشيرة هو تجاوز حقيقي للنظام الذي يتطلب ان يلجا له الجميع في حال وجود حقوق متجاوز عليها).وتابع ان (ما سجلته المحافظة من تجاوز لاحد الضباط على ادارة احدى المدارس هو خرق واضح للقانون وعدم اتباع الاساليب المطلوبة في مثل هكذا احداث وان هذا التصرف مرفوض بشكل قاطع كونه تجاوزا واضحا للسلوك الاداري والمنهجي في مراجعة المؤسسات الحكومية).الى ذلك تظاهر عدد من الناشطين في مدينة الناصرية مطالبين بتامين الحماية لادارات المدارس وردع كل من يحاول التجاوز على حرمة دور العلم والمعرفة.